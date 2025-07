Hay descuentos más allá de las familias numerosas: Majadahonda baja la tasa de basuras a las monoparentales

Majadahonda ampliará a partir de 2026 su política de bonificaciones fiscales con nuevas medidas dirigidas a aliviar la presión tributaria de las familias monoparentales, uno de los colectivos más olvidados en este tipo de ayudas.

Con esta decisión, el equipo de gobierno de Lola Moreno (PP) convierte a Majadahonda en una de las pocas ciudades de España que bonifica la Tasa de Residuos tanto para familias numerosas como para aquellas integradas por un solo progenitor con hijos a su cargo. Concretamente, la rebaja será de un 10%.

No es la primera localidad que lo hace -ya existe en Vitoria o Burriana-, aunque sí muestra la sensibilidad del Consistorio con este tipo de hogares a los que ya hizo un guiño con el reconocimiento del empadronado asimilado.

Algunos gobiernos autonómicos, como el vasco, llevan años intentando igualar las ayudas que se dan a las familias numerosas con las monoparentales por las complejidades que acarrea su economía.

Esta reducción se aplicará, según ha podido saber Madrid Total, a la vivienda en la que esté empadronado el núcleo familiar, y se suma a otras bonificaciones de carácter ambiental, social y económico incluidas en la propuesta.

Tal y como ha adelantado el equipo de Moreno, las familias interesadas deberán solicitar la bonificación aportando la documentación que acredite su condición de familia monoparental y su empadronamiento en el municipio.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 1,9 millones de familias monoparentales, y en 8 de cada 10 de estos hogares la madre es quien está sola al frente de la unidad familiar, encargándose en exclusiva de los hijos.

Paquete de rebajas fiscales

En conjunto, el objetivo del Consistorio es mantener a Majadahonda entre los municipios con menor presión fiscal de España —actualmente es el segundo entre los de más de 50.000 habitantes—, sin renunciar a la "eficiencia en la gestión de los servicios públicos".

Además del nuevo beneficio a monoparentales, el paquete fiscal contempla incentivos para empresas de restauración y distribución que reduzcan el desperdicio alimentario, elevando su bonificación del 20% al 25%. También se amplía la deducción máxima en esta tasa hasta el 70% en determinados casos y se introduce un descuento adicional del 5% para los contribuyentes que domicilien el pago.

En el ámbito del IBI, se pasa de tres a cinco tramos de bonificación para familias numerosas, incrementándose las ayudas según el valor catastral de la vivienda. Las familias de categoría general, que representan el 95% de las que hay en el municipio, verán aumentadas sus deducciones entre 10 y 20 puntos porcentuales, mientras que las de categoría especial mantendrán el máximo legal del 90%.

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) también se modifica para premiar la instalación de placas fotovoltaicas y puntos de recarga eléctrica con un 15% de bonificación, que podrá combinarse con planes de transporte urbano para empleados, alcanzando hasta el 45% de descuento.

El concejal de Hacienda, Diego López del Hierro, subrayó durante su presentación que este paquete fiscal "refuerza el compromiso del equipo de gobierno con la moderación tributaria, el respeto a la ley y el apoyo a quienes viven, trabajan o invierten en Majadahonda".

Empadronados asimilados

El apoyo del Ayuntamiento a las familias monoparentales va más allá de los impuestos. No es la primera vez que el consistorio se vuelca con padres o madres que crían solos a sus hijos, bien por ausencia de pareja o tras un divorcio.

En este sentido, la alcaldesa Lola Moreno ya anunció que Majadahonda será la primera ciudad de España en reconocer la figura de los "empadronados asimilados", una iniciativa pionera para garantizar igualdad de derechos a todos los menores.

Aunque no se trata de familias iguales -puesto que en el caso de los empadronados asimilados sí hay dos progenitores que están divorciados-, este tipo de medidas sirve para mejorar la conciliación dentro del día a día de las familias, donde el 100% del tiempo no conviven ambos progenitores.

"Estamos trabajando para modificar la normativa municipal para que todos los menores, si no están empadronados en Majadahonda, pero uno de sus progenitores sí, tengan todos sus beneficios y todas las bondades que puede tener el estar empadronado", explicó la regidora en su entrevista.

"Me refiero al uso de instalaciones deportivas, escuelas municipales, las actividades que organizamos en los días sin cole… Nos hemos dado cuenta de que hay menores que, por el régimen de custodia, no gozan de los mismos privilegios. El niño tiene que estar empadronado en un municipio y, a veces, ese municipio no es Majadahonda, pero su padre o su madre sí que está empadronado aquí. Queremos que tengan todos los beneficios".