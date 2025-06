El "difícil" verano por la falta de enfermeras en Madrid: hasta "140 horas extra pagadas a 5€" y un "30% de camas cerradas"

"Muy complicado". Así ven las enfermeras de la Comunidad de Madrid el verano que se aproxima. Denuncian la falta de enfermeras -situación "crónica durante todo el año"-, que en la época estival empeora por los periodos de vacaciones.

De esta forma lo ha denunciado el Sindicato de Enfermería de Madrid (SATSE), tras adelantarles la Consejería de Sanidad, coordinada por Fátima Matute, que las contrataciones previstas para este verano "serán similares al del año 2024". Algo que desde el gremio traducen como: "Volverán a faltar enfermeras para cubrir las vacaciones de sus compañeras".

En general, en la región faltan unas 13.000 enfermeras, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad publicados en el informe titulado Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España 2024.

"En verano calculamos que, además de las que se van a contratar (cuyo número no ha sido especificado por la Consejería ante la pregunta de este periódico), serán necesarias unas 3.000 enfermeras más", apuntan desde SATSE.

Añaden que el año pasado "hubo bastantes hospitales que no encontraron las enfermeras que se les habían presupuestado".

Ante esto, desde el sindicato explican que las razones por las que los hospitales no podrán contratar a las enfermeras previstas son dos: "Inicialmente, por estar la bolsa de contratación a cero y, posteriormente, por el hecho de que muchas profesionales prefieren trabajar en otras comunidades donde les ofrecen mejores contratos, mejores retribuciones y con un coste económico de vida inferior a Madrid".

Asimismo, indican que "algunos hospitales anunciarán que han conseguido contratar el número de enfermeras previsto, pero ocultarán que no tienen personal suficiente para cubrir bajas, días libres disfrutados fuera del periodo vacacional, reducciones de jornada, bajas cortas por enfermedad... Lo que se traduce en que las propias compañeras tendrán que suplir la ausencia". Algo que, aseguran, ya ocurrió el pasado verano.

"Camas cerradas"

Esta situación, afirman, viene acompañada del "cierre masivo de camas que ocurre cada verano". Tal y como especifican, con una "media de casi el 30% en los hospitales del SERMAS".

Según sus datos, facilitados por cada centro a la asociación, ocho hospitales "cerrarán 1.539 camas en agosto".

Campaña del SATSE puesta en marcha en 2023. SATSE

De esta forma, aseguran que La Paz prevé cerrar 397 camas, el Ramón y Cajal, 297; el 12 de Octubre, 267; el Príncipe de Asturias, 167 camas; el de Getafe, 97; el Niño Jesús, 38; el del Henares, 63, y el Clínico San Carlos un total de 213.

"Si no se cerrasen camas, no habría enfermeras suficientes", explica Noelia González, portavoz de SATSE en el Hospital de Fuenlabrada.

En contraposición, desde la Consejería de Sanidad aseguran que "la Comunidad de Madrid no cierra camas hospitalarias en verano". Argumentan que el Ejecutivo autonómico "garantiza el servicio público sanitario durante estos meses, así como el derecho del personal del SERMAS a sus descansos estivales".

En este sentido, comentan que el Gobierno regional "viene trabajando, desde hace ya varias semanas, y como cada año, en el plan especial de verano para garantizar que la atención a los usuarios y pacientes de la sanidad pública madrileña, en todos sus niveles asistenciales, siga siendo de la máxima calidad, adaptando la oferta de recursos a la demanda asistencial".

Horas extra "a 5 euros"

Las enfermeras del Hospital de Fuenlabrada -entre las que se encuentra Noelia González- son algunas de las más afectadas por la falta de profesionales de su sector en la región madrileña. En su caso, "algunas han llegado a realizar hasta 140 horas extra de jornada al año, lo que viene a ser un mes de trabajo".

"Es una situación deplorable porque va minando la moral de las trabajadoras. Cada día estamos más cansadas de cubrir incidencias en nuestro día libre. A mí me han llegado a llamar a las diez de la mañana cuando he tenido turno de noche y he llegado a mi casa a las ocho y media de la mañana. Llega un momento en que no aguantas más. Hay gente que se ha cogido la baja por ansiedad", cuenta González.

Pagar una hora extraodinaria a una enfermera puede salir por unos 5 EUROS en el Hospital de Fuenlabrada.

¡¡Es humillante!! 😡

Hemos interpuesto una demanda para que rectifiquen y paguen dignamente nuestro trabajo.https://t.co/x55hS0YVZZ pic.twitter.com/0ksglta0HR — SATSE Madrid (@SATSE_Madrid) June 13, 2025

Además, el hospital paga ese exceso como jornada ordinaria, lo que se traduce en una remuneración de, incluso, "5 euros la hora en algunos casos", como cuenta la portavoz.

Esto es así porque, según su convenio, la nómina depende de los complementos que percibe (nivel de carrera profesional, antigüedad...) y del tipo de jornada: completa o reducida, en la que pagan la hora a la mitad. De esta forma, puede cobrarse desde los 11 euros hasta menos de 5 euros.

Por esta razón, desde SATSE han interpuesto una demanda para que "rectifiquen y paguen dignamente" su trabajo. "La Gerencia del Hospital se niega a negociar el pago de estas horas de exceso como jornada extraordinaria, que es realmente lo que es. Las enfermeras realizamos nuestra jornada y luego por incapacidad de cobertura de la Gerencia, es el propio personal el que cubre las ausencias que se producen, teniendo que aumentar nuestra jornada si queremos que los cuidados a los pacientes se realicen con la mínima plantilla correcta", expresa la delegada sindical.

Y es que el cobro de las horas extra como jornada extraordinaria u ordinaria depende de las negociaciones de cada hospital del SERMAS con su respectivo comité. En el caso del Hospital de Fuenlabrada, no atienden a sus presiones, tal y como dice la enfermera.

"Su respuesta es que lo consideran como jornada ordinaria, ya que las hemos hecho porque hemos querido. Esa fue la justificación literal que nos dieron", cuenta González. "Tenemos una responsabilidad sobre la vida de la gente. Al final lo que pensamos es en el paciente y en no dejar a nuestros compañeros sin ayuda".

Por su parte, desde la dirección del Hospital declaran que los pagos se rigen por el convenio y la normativa vigente, pero "en ningún caso se ha pagado a cinco euros la hora". "No obstante, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Enfermería están valorando, incluso, poder dar días libres aparte del pago, para mayor compensación", concluyen.