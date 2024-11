La era post-Lobato en el PSOE de Madrid: Jesús Celada, nuevo portavoz en la Asamblea

El diputado del PSOE Jesús Celada ha sido elegido como nuevo portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid tras la dimisión de Juan Lobato el pasado miércoles como secretario general del PSOE-M.

Según ha adelantado Europa Press, el nombramiento se aprobara este viernes en la mesa de la Asamblea. Celada es uno de los hombres de más confianza de Juan Lobato y el cambio de Portavocía ha llegado a la Mesa de la Asamblea esta mañana.

El que fuera secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, anunció que dimitía de su cargo tras el huracán desatado por su registro en notaría de una conversación con un cargo de Moncloa que le reenviaba el email en el que presuntamente confesaba delitos fiscales la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.n

El socialista comunicó su decisión después de que este martes echara un pulso a Ferraz, se aferrara a la Secretaría General y criticara el "linchamiento" por parte de los dirigentes de su partido. "He tomado la decisión de no continuar", trasladó en una carta a la militancia enviada a los medios de comunicación.

Pone fin a las voces prácticamente unánimes dentro del PSOE-M que reclamaban su cabeza tras haber "traicionado" al partido. Trasladaban a Europa Press que el lunes se le empezaba a cuestionar en público y ayer se condenaba. Mientras tanto, los socialistas madrileños esperan la llegada del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, como apuesta de Ferraz para poner fin a un nuevo capítulo convulso de la federación madrileña.

"Lo hago para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en el partido, que sólo iba a dañar al PSOE en Madrid y a los avances en la unidad que habíamos conseguido en estos tres años", explicó el exlíder socialista.