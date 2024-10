Sorpresa entre los hosteleros por el anuncio de Ayuso para ampliar los horarios de los restaurantes: "No lo sabíamos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes su intención de adelantar los horarios de los servicios de comidas y cenas en los restaurantes para "adaptar" la hostelería madrileña a los turistas.

El Gobierno regional ha asegurado estar en "conversaciones con el sector de la hostelería" sobre esta ampliación de horarios, pero no ha querido detallar a Madrid Total con qué asociaciones o particulares está planteando esta inciativa.

De hecho, el anuncio ha pillado por sorpresa a las mayoría de asociaciones de hosteleros madrileños, que aseguran, "no saber nada". Y para los restaurantes situados en las zonas más turísticas esta medida "llega tarde", ya que la cocina ininterrumpida para los turistas la tienen implenetada desde hace muchos años.

Desde la asociación Hostelería Madrid aseguran que el Gobierno regional no le ha informado sobre este asunto. "No estamos hablando con la Comunidad. No estamos tramitanto nada. Desde la Consejería me informan que no hay ningún tipo de ampliación de horarios", explica el presidente de dicha asociación, José Antonio Aparicio.

La Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (Facyre), que asistió al acto en el que Ayuso ha hecho el anuncio, no ha respondido todavía a Madrid Total sobre si tenían conocimiento previo sobre esta medida.

Ante la confusión que ha generado la propuesta, la Comunidad de Madrid aclaró la noche del martes que están trabajando "en la línea de fomentar libertad para ofrecer más turnos".

Agregó que también pretenden que "los establecimientos en zonas más turísticas se puedan adaptar a los horarios de los turistas internacionales" que visitan Madrid y "que comen y cenan antes que los españoles (entre 12.00 y 13.00 horas en turno de comida y 18.00-19.00 horas en las cenas)". Además, aclaran que "no se trata de que se abra o se cierre antes ni de imponer horario alguno".

"No es novedad"

Gran parte de los restaurantes ubicados en las zonas madrileñas más turísticas ya tenían aplicada esta medida. Es el caso del restaurante Jacinta, en la Plaza Mayor, que da de comer a miles de visitantes de 12.00 del mediodía hasta la medianoche desde hace 24 años. "La cocina está todo el día abierta. Los restaurantes de la Plaza Mayor abrimos ininterrumpidamente porque trabajamos con público internacional", explica Jaime García, propietario de Jacinta.

Para la dueña del restaurante La Rayúa (calle Luna, 3), Sara Verdasco, esto "no es ninguna novedad". De hecho, llevaba meses pensando en ampliar su horario y adelantar las horas de los servicios para adaptarse al público turista. "Nos vendría bien. Llevo una temporada con esto en mente. Hacer un horario diferente y no cerrar tan tarde. Tienes una demanda de clientes que te piden otras horas", detalla la propietaria de este local, famoso por su cocido madrileño.

Otros restaurantes del distrito centro consultados aseguran tener su horario adaptado al turismo y ser ininterrumpido. En cambio, los restauradores de otros barrios, como Salamanca y Chamberí, aclaran a Madrid Total que ampliar sus horarios al público extranjero apenas les beneficiaría a sus negocios.