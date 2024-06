Ayuso busca sitio para el mini Palacio de los Deportes porque no cabe en Canal: "Estará a final de legislatura"

La Comunidad de Madrid sigue con el proyecto de crear un mini Palacio de los Deportes para unos 5.000 espectadores que esté a mitad camino entre el Wizink o el Bernabéu y las salas menores donde no tienen cabida muchos asistentes. Sin embargo, no estará en Milla Canal (Chamberí), como se anunció en septiembre, porque el proyecto no cuenta con los metros suficientes para realizar esta obra.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Cultura que aseguran que la iniciativa continua pero que tienen que buscar una nueva localización para esta. La falta de espacio adecuado ha motivado un cambio de planes.

Consideran, de hecho, que sigue siendo una necesidad para Madrid. El objetivo que tienen a día de hoy, según ha podido saber Madrid Total, es que al final de la legislatura tengan el auditorio listo, tras identificar dónde construirlo. O lo que es lo mismo, debería estar para mediados de 2027.

Este espacio será multiusos. Servirá tanto para conciertos como para, en menor medida, eventos deportivos, entre los que estarían los partidos de baloncesto que juegue en Madrid el Club Estudiantes. Pretendía ser sede de encuentros de competiciones internacionales nacionales y autonómicas. Además, estos recintos a menudo alojan otro tipo de eventos como ferias o distintas clases de espectáculos como puedan ser eventos familiares, sesiones de cómicos. E incluso, en ocasiones, actos políticos.

El aforo previsto es de unas 5.000 localidades. Con esa cifra se situaría como una de las más grandes de la región, por encima de La Riviera (donde caben 2.500 personas), Kapital (3.500) o Eslava (1.500). Superaría a la mítica Razzmatazz (2.500 personas) de Barcelona y sería equiparable a Sant Jordi Club (4.500 personas) de la ciudad condal.

No en Milla Canal

La construcción de este edificio según la planificación inicial habría supuesto, según reclamaron los vecinos agrupados en la asociación 'Parque Sí en Chamberí' durante una protesta el pasado marzo, demoler las instalaciones del Primer Depósito en Chamberí del Canal de Isabel II. Así, de acuerdo a la plataforma, habrían tirado abajo pistas de pádel, frontón y tenis mientras que sólo atraerían al barrio "ruido y turistas".

Finalmente, el gobierno regional ha decidido remodelar y mejorar las instalaciones actuales, algunas de las cuales son ya muy viejas. A día de hoy, cuentan con una superficie total de 40.000 m2, divididos en dos núcleos.

Parte de un proyecto mayor

La consejería de Cultura, Turismo y Deporte proyectaba que este pabellón se convirtiera en un eje deportivo y cultural. Se iba a localizar en Milla Canal, delimitada por Francisco de Sales, la avenida de Pablo Iglesias, la avenida de Filipinas, Bravo Murillo, Cea Bermúdez y Santa Engracia.

Entre los planes de la Comunidad de Madrid está renovar los Teatros del Canal y ampliar su contenido artístico para convertir la zona en un "referente nacional e internacional", en palabras de Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte. Este proyecto iba de la mano de la creación por parte de primera compañía regional de ballet español, que tendría en los Teatros del Canal una de sus sedes permanentes.

Tanto la sala Canal Isabel II como el Parque de Santander, reabierto en 2023 tras dos años cerrado, forman parte de estas actualizaciones ideadas para que el lugar gane más relevancia para los ciudadanos como emplazamiento cultural. En cualquier caso, se trata de una zona en la que una de las prioridades sigue siendo que predomine el verde.

De esta manera y gracias a estas inversiones, la hostelería sería una de las grandes beneficiadas por la revitalización de esta zona de Chamberí. Atraer el turismo a la zona supondría un foco monetario para los trabajadores locales.