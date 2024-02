Ayuso sobre el 'caso Koldo': "Van a cerrar en cuatro días lo que a mí no me dejaron cerrar en cuatro años"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la gestión de su región durante la pandemia de la Covid-19 y ha lamentado las comparaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez están haciendo entre el 'caso Koldo' y los supuestos cobros de comisiones de su hermano por la compra de mascarillas.

La presidenta ha acusado al Ejecutivo de "echar tinta de calamar" y querer "cerrar en cuatro días lo que a mí (en relación con el caso de su hermano) no me han dejado cerrar en cuatro años y eso que estaba todo archivado".

Así, durante una entrevista en COPE, ha sacado su faceta más personal para defender a su hermano y el "daño gratuito" que se le hizo. "No ha cambiado su patrimonio ni ha dado ningún pelotazo", ha contrapuesto frente al incremento patrimonial del asesor del exministro, José Luis Ábalos; al que ahora se investiga.

[Ayuso acusa a Sánchez de "mentir de forma mezquina" sobre su hermano para tapar el 'caso Koldo']

Para marcar distancias entre el caso de su hermano y el que ahora sacude el PSOE, Ayuso ha matizado que lo suyo era una "venganza personal de Sánchez" y su "deseo" de decirle a los ciudadanos que somos todos iguales.

"Yo, no sé si para su parroquia tiene algo de crédito… pero, no, no somos todos iguales ni muchísimo menos. No tiene nada que ver un caso con otro porque uno no fue un caso ni siquiera y el otro está siendo un grandísimo escándalo con esas ramificaciones, donde ha habido políticos del más alto nivel".

Comisión de Investigación

Esta misma semana, el PSOE ha anunciado la puesta en marcha de una posible comisión de investigación en el Congreso para analizar la gestión de las compras. Una maniobra que, además de afectar al caso Koldo, podría llamarla a ella a declarar.

Ayuso, por su parte, ha apuntado a que las Cortes Generales "no tienen potestad para investigar" a las autonomías. Aunque no lo descarta.

"No me fío nada de los servicios que está retorciendo" su presidenta, Francina Armengol. "Ya lo podrían intentar, pero eso corresponde a las cámaras territoriales", ha remarcado.

De hecho, y aceptando la posibilidad de que les llamen a declarar, Ayuso ha ironizado con que ya tienen todos los documentos preparados porque la Comunidad de Madrid ha sido fiscalizada durante todos estos años varias veces.

Choque entre hermanos

Aunque no esté acostumbrada a hacerlo, Ayuso ha querido contar cómo afectó la "persecución" a su familia y como la experiencia de su hermano "con más de 30 años como comercial y habiendo trabajado en China" se volvió en su contra. "Fue un choque laboral entre hermanos".

Ayuso, de hecho, ha entonado casi una disculpa pública hacia su propio hermano porque ha asegurado que, en muchas ocasiones, lejos de beneficiarlo, le ha perjudicado: "Desde que yo estoy en política le va peor".

[Los socios de Koldo sabían días antes que Transportes les daría contratos, según documentos de la trama]

Cuando los periodistas le han preguntado sobre por qué su hermano no interpone ninguna denuncia contra quién le sigue calumniando, Ayuso ha reivindicado el deseo de su familia de que les dejen "en paz".

Ramificaciones tremendas

Con todo ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en que ella no quiere "ninguna venganza" contra el Gobierno de Sánchez. "Empiezo cada día la vida, cada mañana, con la cabeza y con la conciencia tranquila y con el corazón limpio. Pero sí quiero justicia", ha contrapuesto.

[El PSOE pide a Ábalos que deje el escaño 'en 24 horas' por 'responsabilidad política' en el 'caso Koldo']

"Teníamos que comprar e incluso nos llegó a paralizar material sanitario y a la sanidad privada se le llegaron a requisar también material para que luego, encima, no llegara y llegara en mal estado. Entonces todo eso lo han levantado ellos, lo han promovido ellos, pues ahora investiguen. Hay unas ramificaciones tremendas", ha puntualizado.

La presidenta regional, además, ha señalado que esto no es "un caso puntual", sino una "trama que podría afectar a distintos Ministerios, Comunidades Autónomas y hablamos de cantidades ingentes de dinero en distintos países fuera del nuestro".

Para finalizar, ha apuntado que es "evidente" que lo ocurrido en el caso Koldo ha sido con la connivencia de mucha gente ahí dentro". En este sentido, ha apuntado a "la parte" del exministro de Sanidad Salvador Illa. "Nos prohibió comprar material, que cuando se le hizo cuello de botella y nos hizo perder un tiempo de oro, de oro a toda España, ya miró para otro lado en una gestión que ha sido, a mi juicio, nefasta", ha relatado.

Sigue los temas que te interesan