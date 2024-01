Fátima Matute: "Con un procedimiento y reglas claras, las enfermeras podrían dar bajas laborales"

El 2024 ya ha comenzado. Y lo hace con clásicos como el Concierto de Año Nuevo de hace una semana y con la mayor epidemia en España desde la Covid. Los casos de gripe y otras enfermedades respiratorias no han hecho, sino multiplicarse en las últimas semanas, conduciendo al colapso al sistema sanitario, concretamente a la Atención Primaria y sus centros de salud.

La situación ha hecho que el Ministerio de Sanidad tome cartas en el asunto y, además de obligar al uso de mascarillas en centros sanitarios, quiere implantar la autobaja laboral. Una solución que no termina de convencer a la Comunidad de Madrid que ve más factible, incluso, que lo hagan las enfermeras.

Matute, que se ha pasado por el pódcast Oído Clínico, de EL ESPAÑOL e Invertia, lo ha contado así en una entrevista en la que también ha querido hablar de la postura de la región respecto a la "imposición" del Gobierno central del uso de mascarillas en los centros sanitarios. Medida que "acatan", pero no comparten.

Oído Clínico | Entrevista a Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid Javier Carbajal

Durante su entrevista, que se puede escuchar íntegra en las plataformas en las que está disponible el pódcast de Oído Clínico, Matute ha analizado la legalización del cannabis para uso recreativo, la puesta en marcha de la ley de Eutanasia o los planes para el Hospital Isabel Zendal. Conózcalos y acceda a toda la entrevista en Oído Clínico.

PREGUNTA: Hay un debate entre la prescripción enfermera, puesto que algunos sindicatos médicos han criticado (de nuevo) la medida. Ahora que el Ministerio está poniendo sobre la mesa la autobaja laboral por la presión asistencial. ¿No se podrían ampliar competencias de Enfermería y ser la enfermera la que, por ejemplo en el triaje de Urgencias, de esa baja?

El @smandaluz se descalifica a sí mismo con unos argumentos pueriles, falaces y rebosantes de ignorancia. Así no pueden defender la profesión a la que dicen representar, ni velar por el bienestar del paciente ni el sistema sanitario… https://t.co/GYAqDVDZsz — Consejo General de Enfermería (@CGEnfermeria) January 8, 2024

RESPUESTA: Por un lado, la medida del ministerio, no han dado 48 horas para dar alegaciones de una medida que ya está tomada. Aun así, nosotros hemos hecho los deberes y tenemos nuestro informe. Aun así, las bajas con declaración responsable no estaban en el orden del día del Interterritorial de este lunes, ni hay documentación previa para poder tener un posicionamiento.

Vaya por delante que yo siempre estaré a favor de la desburocratización y de mejorar la vida de los médicos de Atención Primaria, pero esta competencia no es del Consejo Interterritorial, es del Ministerio de Seguridad Social. Esta medida puede ser populista y bien acogida por nuestros médicos de familia, pero nos tendrían que decir cómo va a ser, cuánto a durar…

P: ¿Y las enfermeras?

R: Nosotros hemos escuchado y hemos dialogado con sociedades científicas, colegios profesionales y tenemos claro que las enfermeras tienen unas competencias y capacidades magníficas. Yo soy médico, pero tengo claro que una enfermera es una persona valiosísima y hay ponerlas más en valor. Pueden hacer muchas cosas para las que están capacitadas. Explicando bien las cosas y relacionándolo a que una enfermera pueda tomar este tipo de competencias.

P: Entonces, Fátima Matute está a favor de que las enfermeras pudiesen dar, en circunstancias entiendo excepcionales o en general, las bajas laborales en Atención primaria.

R: Todo siempre estudiándolo y haciendo un procedimiento con unas reglas claras. Además, siempre hay que tener en cuenta que hay leyes de orden superior en las que, aunque la enfermera sea valiosísima, necesita la delegación de ciertas competencias.

Las enfermeras te pueden administrar un fármaco cuando estás malo, pero siempre tiene que ser en base a que haya una orden médica. Así que, siguiendo las normas y con la colaboración por delante, hay que poner en valor el trabajo de estas profesionales. Pero vamos, hasta el señor que te pone la bombilla en la sala que vas a trabajar es necesario y es valioso.

Fátima Matute durante su entrevista en Oído Clínico junto con Irene P. Nova y Eduardo Ortega. Laura Mateo

P: ¿Este enfrentamiento con Sanidad va a marcar la tónica habitual de su relación con el Ministerio?

R: Mi intención es trabajar para la Sanidad, que no entiende ni de vacaciones ni de política. Y, desde luego, mi intención es hacer lo mejor para los madrileños, independientemente de los ruidos mediáticos y políticos. Con lo cual, si hay una medida que haya que tomar que sea beneficiosa, la tomaremos.

P: Conoce a la ministra de su etapa en la Asamblea de Madrid, fue una de las más críticas con la huelga sanitaria. ¿Puede volver a repetirse esa movilización?

R: Cualquier persona tiene el derecho a poder manifestar su opinión y desde luego, nosotros siempre estamos en disposición de oír y del diálogo. Lo hemos hecho desde el primer momento, desde sindicatos a sociedades científicas. Además, yo he sido y soy profesional sanitario durante 25 años y he vivido estas manifestaciones y estas demandas. Estamos trabajando poniendo los medios necesarios para mejorar nuestro sistema y los salarios de nuestros profesionales. Queremos tener un sistema sanitario fuerte y solvente. Cuidamos a nuestros profesionales y que hacemos todo lo que está en nuestra mano.

P: Cuando llegó a la Consejería nombró a un súperviceconsejero (se le presentó así desde la Comunidad de Madrid) y vino con un equipo que, parece, que no ha funcionado. ¿No cree que esos cambios tan radicales en la consejería dan una imagen de volatilidad?

R: Las decisiones hay que tomarlas de forma sensata, con rigor, con evidencias, con un análisis profundo. Y esa decisión la tomé debido a una serie de circunstancias y a un proyecto que necesitaba a otro tipo de personas. Agradezco el trabajo que se hizo, pero en este momento, con los retos que afrontamos, necesitábamos otros perfiles y esos son los que tenemos.

Fátima Matute acatará la medida de las mascarillas en centro sanitarios aunque no esté de acuerdo. Laura Mateo

Proyecto Cassandra

Durante su intervención en Oído Clínico, que se puede escuchar entera en las plataformas adheridas, la consejera de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso también ha hablado de cuestiones relacionadas con política farmacéutica como las compras centralizadas y el proyecto de sacar adelante una industria farmacéutica pública. Propuesta que también llevaba Mónica García en su programa electoral para las elecciones del 28-M.

A este respecto, Matute afirma no tener información al respecto de ninguno de esos proyectos, aunque sí los califica de "intervención" de un mercado que está "maduro" como es el farmacéutico. Del único proyecto del que sí sabe algo más es del Plan Antitabaco.

PREGUNTA: ¿Qué le parece?

RESPUESTA: Pues me parece que Mónica García abrió el cajón, vio que estaba eso y dijo "¡Ah, fantástico, esto, pues puede vender bien!". Lo saco (porque eso está desde hace muchísimos años) y, encima, lo hizo parcialmente.

Como región, estamos a favor de este debate, como lo estamos de implantar el proyecto Cassandra, del que Sanidad está en contra. Pero, hay que seguir un procedimiento y no cuesta nada en ponerte de acuerdo y hablar con los empresarios, con la gente que tiene hostelería… para comentar esta medida.

P: ¿Qué opina de tuit de Ayuso comparando el drama del fentanilo con prohibir fumar en terrazas?

R: Nuestra presidenta y el Gobierno que dirige tiene unas directrices muy claras. A veces se sacan de contexto un poco los tuits o las declaraciones que hace. Pero, en la Comunidad de Madrid tenemos clara nuestra lucha contra las adicciones, no solo de sustancias, sino de pantallas. Ese tuit se pudo sacar de contexto.

Con todo, estoy de acuerdo con mi presidenta y creo que el Ministerio también debería estar ahí. En temas como, por ejemplo, la legalización del cannabis, no solo para uso médico, sino para uso recreativo, que parece ser que quieren ponerlo en marcha. Tenemos que poner el foco no solo en una medida, también que sacas de un cajón cuando llegas a un ministerio, sino en planificar a posteriori qué cosas están ocurriendo en otros países para que no ocurra aquí. Como el tema del fentanilo.

La consejera apuesta por los cuidados paliativos. Laura Mateo

P: Diversas asociaciones han acusado al Gobierno regional de torpedear la práctica de la eutanasia en la Comunidad de Madrid. ¿Qué opina usted al respecto?

R: En la Comunidad de Madrid trabajamos en el final de la vida que se compone tanto la eutanasia como los cuidados paliativos. Tenemos una asistencia las 24 horas todos los días de la Semana de Cuidados Paliativos, que acoge todos los niveles asistenciales con una atención en el domicilio de los pacientes. Con eso, les proveemos de una ayuda para vivir mejor y, además, la eutanasia sigue las normas marcadas. Hay mucho debate en relación con esto, desde luego.

Lo que no estamos de acuerdo es que tengas una pestaña de ayuda a morir, pero no tengas una pestaña de ayuda a vivir.

P: El nuevo cambio de uso del Hospital Isabel Zendal, convirtiéndose en centro de día para pacientes con ELA, ¿es improvisación o muestra los beneficios de un centro de estas características?

R: El Zendal está preparado para una catástrofe, que no sólo tiene porque ser una pandemia. Pero, además de mantener ese uso primigenio que tuvo, lo vamos a aprovechar más. Y eso lo vamos a hacer con ese centro de día y con un centro pionero de neurorrehabilitación funcional para dañados medulares y cerebrales. Va a ser un centro gratuito y público. Es algo que no existe hasta ahora y que vamos a centralizar allí.

P: Una última pregunta, ahora que estamos todavía con la resaca navideña. ¿Qué tres deseos le pide a Mónica García para su Ministerio de Sanidad?

R: Coherencia, rigor científico y procedimiento y, desde luego, tranquilidad.

P: ¿Considera que el Ministerio está haciendo las cosas apresuradamente?

R: Es una evidencia objetiva. Cuando cuentas el transcurso de cómo hemos llegado a esta imposición de la mascarilla, vemos que ha sido de forma improvisada y a golpe de improvisación. Es un "no he hecho nada desde el día 20 de diciembre y, ahora, voy a poner esta medida, pero no convoco a los expertos".

Nosotros, lo único que estamos pidiendo es que trabajemos de una forma ordenada, con rigor, con documentación previa, con una reflexión previa para tomar una decisión consensuada y tomada por expertos.

