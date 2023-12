El descuento del abono transporte, en el aire: Madrid pide a Puente que aclare ya sus bonificaciones

C. S.

La relación entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes sigue acumulando mensajes cruzados, peticiones y encuentros a medias además de desencuentros. El último, por las bonificaciones en el transporte público que, a día de hoy, siguen en el aire de cara a 2024.

El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo Domínguez, ha enviado una carta al ministro Óscar Puente para insistirle en que el Gobierno le diga ya si va a mantener el 30% de descuento que se aplicaba en el abono del transporte público de Madrid para el próximo año. De eso dependería que Ayuso mantuviera el suyo y los madrileños siguieran disfrutando del 50% en la rebaja del billete de 10 de metro y bus y del 60% en el abono transporte mensual.

Eso sí, la comunicación entre ambos es tan constante últimamente que hasta Rodrigo se permite el tuteo entre instituciones en la misiva al ministro: "Me dirijo a ti ante la falta de información de la que dispongo, a fecha de hoy, sobre la planificación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en relación a las bonificaciones en el precio del transporte público que, previsiblemente, se aplicarán a partir del próximo 1 de enero".

El consejero madrileño asegura que lo único que sabe hasta ahora es por la prensa pero no quiere, como ocurrió el año pasado, que no se comunique nada hasta el 27 de diciembre, "provocando la innecesaria precipitación en la adopción de tales medidas en todas las Administraciones Públicas".

Ayuso tiene una reserva para el 30% de la bonificación en los abonos de Metro y bus en sus Prespuestos regionales pero no la aplicará ella sola si el Gobierno de España elimina la del 30% que venía financiando en el año 2023. Por eso Rodrigo pide a Óscar Puente que anuncie ya su decisión.

"Es necesario que conozcamos con mayor antelación las actuaciones y objetivos que se persiguen, de forma que puedan ser implantadas de manera segura, coherente y pausada. Sin duda, la precipitación la pagan luego los usuarios", añade en la carta.

Lo que sin duda pagarán los usuarios madrileños es que se eliminen las bonificaciones si las dos administraciones no se ponen de acuerdo porque no es seguro tampoco el 30% de descuento regional. Si no hay comunicación de aquí a final de año, el precio del billete de 10 volverá a los 12,20 euros, lejos de los 6,10 que vale ahora mismo, y los abonos mensuales duplicarán su precio.

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid pide a Puente que convoque de forma "urgente" la "Conferencia Nacional de Transportes para poder abordar las medidas con respecto al precio del transporte público que se vayan a implantar por parte del Gobierno de España".

Y resaltan su intención de "máxima lealtad institucional en beneficio de los ciudadanos de nuestra región".

