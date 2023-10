Ayuso 'guarda' presupuesto para la rebaja del abono transporte y deja en manos de Sánchez su prórroga

Ayuso lo tiene claro: si Pedro Sánchez decide prorrogar la rebaja del abono transporte a nivel nacional, se hará. Así lo ha confirmado este mismo martes la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert que ha confirmado que la presidenta ha previsto el contante necesario para prorrogar dicha rebaja.

Así la cosa, en el proyecto de Presupuestos Generales para 2024 que se ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno, La Comunidad de Madrid "prevé" este descuento que se inició tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y que se traduce en una rebaja del abono transporte en un 60%.

Las cuentas regionales para el próximo ejercicio, las segundas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en cinco años de Gobierno, tienen garantizada su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea.

Hay que recordar que la rebaja de abono transportes fue una de las medidas impulsadas por el Gobierno central tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y suponía una reducción del 30% que las autonomías podían incrementar. La Comunidad amplió hasta el 60%, reducción que sigue vigente.

"No sabemos si se va a mantener o no la subvención. En el caso de que sí tenemos previsto", ha recalcado Albert. Aun así, ha insistido en que no hay "nada establecido aún" sobre la continuidad de la medida.

Aun así, en el acuerdo entre PSOE y Sumar para la reedición de un Gobierno de coalición de izquierdas se incluye la prolongación de esta iniciativa y ha sido una de las más aplaudidas, puesto que benefician a gran parte de la población.

Por ejemplo, durante los primeros meses que entró en funcionamiento esta medida, sólo en la Comunidad de Madrid el éxito fue más que notable. Tal y como dieron a conocer fuentes de la Consejería, de febrero a mayo más de seis millones de usuarios habían recurrido al descuento del 60%.

¿Hasta cuándo?

A falta de que el Gobierno de España anuncie que si esta medida se prorroga o no, Madrid ya ha dado por sentado que acatará lo que dicte Pedro Sánchez. Y (de una manera velada) pone al Gobierno del PSOE y Sumar contra las cuerdas y sin posibilidad de decir que la prórroga de la medida depende de las CCAA.

De hecho, fue en septiembre de 2022 cuando la Comunidad de Madrid dio luz verde a la rebaja del 50% en el precio de los abonos mensuales en la región. Tal fue el éxito, que sólo en la primera semana, aumentó el número de usuarios en 244.000. Dicha rebaja finalizó en diciembre y, en febrero de 2023, el descuento volvió a estar sobre la mesa. En esta ocasión, fue del 60%.

Con la medida que entró en vigor el pasado año (recordemos, del 50%), el Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso complementaba la bonificación del 30% aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez como medida de ahorro energético. Lo mismo que ocurriría a partir de enero si todo sigue como está previsto.

El Gobierno central prorrogó esas ayudas del 30% en 2023 tanto en el transporte público urbano e interurbano. Pero, eso sí, puso una condición: se haría en aquellos territorios "en los que los gobiernos autonómicos y las entidades locales suban hasta el 50% y aporten el 20% extra" de sus propias arcas.

Un guante que fue recogido por la Comunidad de Madrid que fue un poco más allá. Así lo anunció la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso: "La Comunidad de Madrid pagará el 20% del abono de transporte en enero, pero a partir de febrero será un 30%. De esta forma, estará subvencionado en un 60%, en lugar de un 50% que ha pedido el Gobierno".

No fue el único cambio respecto al primer descuento aplicado. Tampoco se podría sacar el abono de transportes anual que se aplicaba durante todo el año sin necesidad de estar recargando mes a mes.

Lo único que la Comunidad no ha aclarado es si el porcentaje del presupuesto reservado para ampliar la medida responde a una rebaja del 20%, como pedía el Gobierno central, o de un 30%, como ejecutó Ayuso. Para eso, habrá que esperar a que se pronuncie Pedro Sánchez.

