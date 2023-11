El misterio de Venturada, uno de los pueblos más ricos de Madrid: tiene una mini Moraleja y sólo 2.445 vecinos

Busque un mapa de la Comunidad de Madrid y fíjese en la carretera de La Coruña. Desde que arranca en la capital, la autovía conecta Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas y Torrelodones. No pasa por Boadilla del Monte, que se encuentra igualmente muy cerca. En todos estos municipios del noroeste y oeste de la región residen varios miles de habitantes. Y todos ellos se encuentran en la parte más alta del listado de las localidades más ricas de España. Por eso, el caso de Venturada, otro pueblo madrileño de los más acaudalados, llama la atención.

Situado mucho más al norte y atravesado por la A-1, Venturada se coloca en el puesto 16 de los municipios de España con mayor renta media por habitante. El listado, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó a principios de esta semana con datos de 2021, sólo tiene en cuenta a los pueblos con más de 2.000 habitantes. Venturada supera ese mínimo por poco con 2.445 vecinos empadronados.

En la parte alta de este ranking suelen aparecer año tras año los mismos nombres. Pozuelo se ha vuelto a consagrar como el más rico de España, mientras que Boadilla se sitúa en el 'top 3'. Torrelodones, Las Rozas y Majadahonda ocupan la sexta, séptima y octava posición respectivamente. La undécima plaza es para Tres Cantos. Con una renta per cápita de 19.678 euros, Venturada es la siguiente localidad madrileña de la lista.

La "mini Moraleja" de Venturada

Para llegar a este municipio hay que recorrer 54 kilómetros en coche desde la Plaza de Cibeles. Se encuentra encajado entre dos modestos valles. Sus vecinos, según el escritor Javier Leralta, "han visto pasar de todo: a moros y cristianos, a las tropas francesas al mando de Napoleón, a los correos oficiales y a miles de viajeros que hacían el camino de las Vascongadas a la capital cuando el viejo parador del pueblo, la antigua casa de postas, era el punto de encuentro de diligencias, sillas-correo y demás carruajes de camino".

El mapa del término municipal de Venturada se divide en tres núcleos de población, aunque el más importante es el de la urbanización de Los Cotos de Monterrey. "Tiene más población Cotos que el pueblo", indica el periodista y escritor José Felipe Alonso. Este experto en la historia de los pueblos de la Comunidad de Madrid sostiene que la riqueza del municipio se debe, precisamente, a las rentas que residen en esta urbanización. "Una mini Moraleja", resume Alonso, haciendo una comparación con la famosa y exclusiva urbanización de Alcobendas.

Vista panorámica de la urbanización de Los Cotos de Monterrey. Ayuntamiento de Venturada

La alcaldesa del pueblo, Carolina Folgueira, del grupo Independientes, no ha respondido a las preguntas de este diario. Otra persona muy vinculada al municipio, en cambio, sí que ofrece varias claves que explican la alta posición de la localidad en el ranking del INE. Confirma, en primer lugar, que son los residentes de la urbanización quienes elevan al pueblo en la lista. Eso sí, asegura que entre los vecinos no hay ninguna gran fortuna que distorsione la media. Más bien -matiza- se trata de una zona poblada por una clase "media-alta" donde "prácticamente no hay paro" y donde el perfil laboral está representado por "mucho empresario", "ejecutivo medio" y pilotos y azafatas a los que les "pilla muy bien" el aeropuerto de Barajas.

El origen de este residencial se remonta a mediados de los años 60, cuando se aprobó el plan parcial. Al principio, se concibió como una urbanización de segundas viviendas. Con el paso de los años llegaron nuevos vecinos que se mudaron a Los Cotos de forma definitiva. Algunos de ellos habían vivido con sus padres en Ciudad Santo Domingo y Ciudalcampo, dos urbanizaciones de "alto standing" de municipios cercanos. En Los Cotos, según esta misma fuente, que prefiere mantener el anonimato, encontraron parcelas más pequeñas y asequibles.

La famosa urbanización de Venturada cuenta con unas 1.080 parcelas, muchas de ellas de unos 1.000 metros cuadrados. La gran mayoría de las construcciones son chalés, aunque también hay una promoción con decenas de adosados. En Idealista se ofertan 18 viviendas de esta urbanización en estos momentos. La más cara se vende por 870.000 euros y la más barata por 298.500 euros. El metro cuadrado de la oferta disponible en el portal inmobiliario es de 2.025 euros. Esto quiere decir que una vivienda de 250 m2 costaría algo más de medio millón de euros de media.

Los tentáculos políticos de Los Cotos

En Venturada gobierna desde las pasadas elecciones municipales el grupo Independiente, con Carolina Folgueira como alcaldesa. Esta agrupación, sin embargo, acumula varias legislaturas en el poder. Lo que ocurre es que en los comicios de mayo abandonó su nombre anterior, Independientes de Cotos de Monterrey, un partido que nació para defender los intereses de la urbanización.

"Ahora, en estas últimas elecciones, ya no ha sido Independientes de Monterrey, sino de Venturada porque ya han entrado personas que residen en el pueblo", detalla la misma fuente consultada. "Es un partido sin ideología; hay quien es más blanco, más azul y más rojo", añade.

En la pasada legislatura, el alcalde era Daniel Álvarez Ruiz. Carolina Folgueira, actual regidora, ya formaba entonces parte del grupo de concejales de los Idependientes de Cotos de Monterrey.

"Paraíso fiscal" de coches

Venturada también aparece en otro listado, uno más polémico. El nombre del pequeño municipio madrileño fue señalado en el último Estudio sobre fiscalidad municipal del automóvil que elabora Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Este estudio recoge, en palabras de la AEA, los "25 paraísos fiscales" para el impuesto de matriculación.

Cabe recordar que el impuesto a los vehículos de tracción mecánica no es igual en todos los municipios. Según explica esta organización, al ser un tributo que depende de los ayuntamientos, estos pueden incrementar las cuotas si lo consideran oportuno. Este es el motivo por el cual un conductor donostiarra paga un 49% más por el impuesto municipal de su automóvil que uno de Madrid, o un 158% más que uno domiciliado en Tenerife.

Este estudio, que se publicó antes del verano, sostiene que los tres mayores paraísos fiscales de España para el automóvil están en la Comunidad de Madrid. Se trata de Rozas de Puerto Real, Colmenar de Arroyo y Patones. El primero de ellos registró en 2021 un total de 28.679 matriculaciones de turismos, teniendo solo 577 habitantes. Esto sale a razón de 31,23 turismos matriculados por habitante. En este ranking, Venturada se sitúa en el puesto número 7, con 12,62 matriculaciones por cada vecino en 2021.

