Ayuso defiende al Feijóo "que no lo ha tenido fácil": "Sánchez ayer no pudo aguantar la mirada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido volver a sacar la cara por el líder de su partido Alberto Núñez Feijóo, "que no siempre lo ha tenido fácil" pero que este martes acabó avergonzando a Pedro Sánchez.

"Ayer se veía cómo Sánchez bajaba la cabeza cada vez que Feijóo le mantenía la mirada, era incapaz de hacerlo, se tenía que refugiar en el móvil o en el escaño y lo mismo ocurrió con el resto de Gobierno".

En una entrevista en esRadio, Ayuso ha insistido en que "somos muchos y sé que el bien va a ganar pero ahora nos viene una temporada muy difícil porque no conocen límites".

"Hay mucho trabajo que hacer, pero no desesperar. Yo confío en España, creo en España y como yo, los que estamos aquí y la inmensa mayoría. Lo que no podemos hacer es que no solo te la secuestren, sino que, además, te calles, que no opines porque si no, serás perseguido como un supuesto golpista; que no discrepes", ha asegurado.

Aunque son muchos mentideros los que han colocado a Isabel Díaz Ayuso como la mejor alternativa a Alberto Núñez Feijóo, la presidenta ha insistido en que este martes, en el primer día de la sesión de investidura del líder de los populares, se vio al Alberto que siempre han visto dentro del PP y que no siempre ha podido expresarse como quería.

"Ayer no se vio ni más ni menos que al Alberto Núñez Feijóo que dentro del Partido Popular hemos conocido y que no siempre lo ha tenido fácil para exponerlo, para expresarse. Para verlo hacía falta tiempo y ahora viene ese momento para él".

La presidenta ha confirmado que estará el próximo 8 de octubre en la manifestación de Barcelona y eso que, como ella misma ha asegurado, no es de ir a muchas manifestaciones, pero ésta espera que sea un éxito total.

"Desde que he estado al frente de la Comunidad de Madrid prácticamente no he ido a manifestaciones y mira que las ha sabido y por temas muy importantes, silenciadas, contra la Ley Mordaza, los regantes, los transportistas, ganaderos… yo les he dado mi apoyo e, incluso, en algunas ocasiones he ido a hacer alguna declaración, pero me he ido porque creo que los políticos que tenemos representación institucional no debemos estar en la pancarta, como hacen las ministras de Podemos y del PSOE, como hacen todo el rato los de La Moncloa".

Sin embargo, a la de Barcelona irá y no sólo a título personal. "Iré primero como presidenta de Madrid, pero muy especialmente como española que no quiere que sigan secuestrando esta España de todos, tenemos que estar ahí, tenemos que estar también en Barcelona, tenemos que estar allá donde haga falta y no dejar solos a los catalanes".

