Madrid recurre a la señora de 'Parásitos' y a la jugadora 212 del 'Juego del Calamar' para venderse en Corea

Las actrices surcoreanas Cho Yeo-Jeong y Kim Joo-Ryung, famosas por sus papeles en la película 'Parásitos' y la serie 'El juego del calamar' respectivamente, se han convertido este jueves en embajadoras de Madrid Turismo. Además, otras figuras como el cantante, actor y modelo Jeon Changa y la diseñadora Danha, responsable de los vestidos que exhibe el afamado grupo de K-pop Blackpink, también han recibido este título.

La ceremonia se ha llevado a cabo en el madrileño Palacio de Santoña, donde estos artistas han recibido la característica capa que los acredita como embajadores de esta iniciativa promovida por Madrid Turismo by Ifema Madrid.

El evento también ha contado la presencia de diversas autoridades y representantes del mundo empresarial, como la directora de Madrid Turismo by Ifema Madrid, Yolanda Perdomo. Además, la cantante Patricia Kraus ha dado música al acto interpretando el clásico de Joaquín Sabina 'Pongamos que hablo de Madrid'.

[Chinos, japoneses y coreanos regresan a España y tiran del turismo de lujo con un gasto medio superior a 2.500 euros]

Los nuevos embajadores han mostrado su agradecimiento con algunas palabras en español, destacando el "honor que supone este nombramiento" y se han comprometido a "ejercer su labor para dar a conocer en Corea del Sur la riqueza de la cultura y el estilo de vida de Madrid".

Perdomo ha explicado que, durante los próximos días, tanto los intérpretes como la diseñadora grabarán diferentes recursos sobre el estilo de vida, la gastronomía, el diseño, la moda y el turismo de compras. Coincidiendo además con la celebración en la capital de España de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Las embajadoras

Conocida por su papel de la señora Park en 'Parásitos', la famosa película surcoreana de 2019 ganadora de cuatro Oscar (incluyendo Mejor Película) y de la Palma de Oro en Cannes, Cho Yeo-Jeong ha trabajado también en las películas de época 'The Servant' (2010) y 'The Concubine' (2012), así como en la serie de televisión 'I Need Romance' (2011).

Por otro lado, Kim Joo-Ryung saltó a la fama por la exitosa serie de Netflix 'El juego del calamar', en el que interpretaba a la controvertida jugadora 212. También cuenta entre sus logros el premio 2021 Asia Artist Award en la categoría de Mejor Actriz.

Los nuevos embajadores de Madrid con sus capas honoríficas. Europa Press

Reconocida por haber diseñado los 'hanbok' o vestidos tradicionales coreanos que utiliza el célebre grupo femenino de K-pop Blackpink, Danha ha participado en citas de la moda mundial como la Paris Fashion Week.

Por su parte, Jeon Changha es actor y cantante, además de embajador oficial de la marca Boss a nivel mundial y modelo para la marca MAC y cuenta con casi 30 millones de seguidores en sus perfiles en redes sociales.

La ceremonia ha estado dirigida de la mano de la madrileña Lara Benito, quien también ha recibido su capa como embajadora de Madrid en Corea del Sur. Benito es una youtuber afincada en Seúl y creadora de #holacoreano que difunde a través de sus cuentas la cultura coreana, la música K-pop, el idioma y distintas curiosidades sobre el país asiático.

El evento ha tenido su broche de oro con otra actuación de Patricia Krau, que ha interpretado la canción 'Mañana de Madrid', precediendo un 'vermú madrileño'.

Sigue los temas que te interesan