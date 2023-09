Así es la complicada búsqueda de los desaparecidos por la DANA: "Es cuestión de fuerza bruta"

La Guardia Civil y los servicios de Emergencias han reanudado este miércoles la búsqueda de las dos personas desaparecidas en la Comunidad de Madrid -y una tercera en la provincia de Toledo- tras el paso de la DANA que ha devastado amplias zonas de ambas regiones. Se trata de la tercera jornada dedicada a esta compleja tarea.

Una excavadora especial ha conseguido extraer el coche de Manuel, el hombre desaparecido el domingo por la noche en Aldea del Fresno cuando su vehículo, en el que también viajaba con su familia, fue arrastrado sin control por la corriente de agua tras caer uno de los puentes por los que cruzaba. El vehículo se encontraba vacío, según ha informado Europa Press.

En la Comunidad de Madrid hay activos dos puestos de mando avanzados para dar con los desaparecidos: uno en Aldea del Fresno y otro en Villamanta. En la búsqueda participan agentes de diferentes especialidades de la Guardia Civil, Bomberos, el Equipo de Respuesta logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias de la Comunidad de Madrid (ERIVE) y Agentes Forestales.

“Es una cuestión de fuerza bruta”, explica Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112, en referencia a los medios humanos necesarios para llevar a cabo la búsqueda entre “muchísimos matorrales, ramas y lodo”. “Casi no hay caudal [en el río Alberche y el Arroyo Grande, donde se desarrollan las labores de búsqueda] pero está lleno de lodo”.

Las imágenes facilitadas por Emergencias dan fe de lo complejo que resulta avanzar. “Hay que ir muy lento. Tienes que asegurarte de que no hay nada en la zona que ya has revisado, porque ese cuadrante pasa a figurar como revisado. Zona por la que pasas, no vuelves”. Asimismo, “hay que garantizar que las personas desplegadas en el dispositivo no corran riesgo”

El dispositivo de búsqueda de los desaparecidos en Aldea del Fresno y Villamanta.

Además de Manuel, en la Comunidad de Madrid se encuentra en paradero desconocido José, un anciano de 83 años que fue arrastrado por la corriente en Jifar, una pequeña urbanización al este de Villamanta que se levanta en el lecho del Arroyo Grande.

En la zona continúan trabajando patrullas de seguridad ciudadana, la USECIC de Madrid, GREIM Navacerrada y los buzos del GEAS, la Agrupación de Reserva y Seguridad, Servicio Aéreo y perros de búsqueda del Servicio Cinológico, algunos especializados en el rastreo de restos cadavéricos.

El coche de Manuel

La última novedad de la búsqueda ha sido la extracción del coche de Manuel del lodo. Tras seis horas de trabajos, han rescatado el vehículo, que fue hallado el mismo día de desaparición, pero no han encontrado a nadie debajo ni ninguna pista sobre su paradero.

Por su parte, su mujer, su hija de 14 años y su hijo de 10, que consiguieron salvar su vida, ya se encuentran en buen estado de salud físico y recibieron el alta médica este martes por parte del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, han confirmado a Europa Press fuentes hospitalarias.

Los cuatro desaparecieron al caer uno de los puentes que cruza el río Alberche, a las 23 horas del domingo. Aunque viven en Alcorcón, iban a comprobar el estado de su segunda residencia allí. La madre fue rescatada y de madrugada se presentó en el puesto de Bomberos la hija de 14 años.

Por su parte, el guarda de una finca privada halló a las 8 del lunes Izan, el hijo de 10 años, que se encontraba encaramado a un árbol. Agentes del equipo Roca de la Benemérita lo recogieron y lo llevaron para Hospital Rey Juan Carlos con su madre y hermana.

