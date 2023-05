La campaña más difícil de Mónica García: "Mi padre tuvo un problema cardíaco y voy del hospital al mitin"

Muchos se preguntaron tras el único debate electoral con Isabel Díaz Ayuso presente, en Telemadrid, dónde se había metido la candidata de Más Madrid, Mónica García, al terminar. No acudió a la sede y sus personas más cercanas aseguraron que se había ido a casa con sus hijos. Fue la única que no salió diciendo lo bien que lo había hecho, arropada entre cánticos de "presidenta, presidenta".

Pero luego estuvo el pie del cañón en los actos previstos, en las entrevistas previstas, y el rumor de que algo le ocurría a la candidata de Más Madrid se fue diluyendo... salvo entre su círculo más cercano que la ha ayudado a terminar la campaña más difícil a la que se ha enfrentado.

"Quería contaros una cosa personal. Para mí no ha sido una campaña fácil. Mi padre tuvo un problema de corazón hace unos 20 días y aún hoy se está recuperando en el hospital y he estado combinando una de dos: cuando acababa un mitin me iba al hospital o cuando salía del hospital me iba a un mitin", explicó este jueves en un mitin en Alcorcón con un nudo en la garganta que intentó parar sin éxito todo lo que quería decir después.

Hoy en Alcorcón he querido contar una cosa un poco más personal que me ha recordado durante toda la campaña lo que es importante. pic.twitter.com/xPnIDTPRtr — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 25, 2023

"Pero también me ha servido para saber estar orientada y tener presente siempre lo que es importante: lo importante es la salud, lo importante es la familia, lo importante es el tiempo y lo importante es el cuidado. Y que no os quepa duda que en esta campaña he empujado por los profesionales del Servicio de Cardiología del Gregorio Marañón. He sacado fuerza por ese 52% de profesionales que están cuidando a mi padre y que están en una situación de precariedad", continuó entre aplausos.

Y casi sin respirar, como lleva haciendo durante toda esta campaña, insistió en que su lucha por la sanidad y por la salud de los madrileños es un pilar para Más Madrid: "He sacado fuerzas por todos los madrileños que tienen un nudo en la garganta porque tienen un familiar que está malito. He empujado por todos mis compañeros y compañeras que se han dejado la piel durante la pandemia. He empujado por todas las familias que se quieren que quieren tener tiempo, que quieren cuidarse".

La candidata de Más Madrid volvió a participar en un debate esta misma semana y volvió a insistir en que los cuidados y la familia tienen que estar en el centro y que para eso hay que gestionar la sanidad pensando en los madrileños y no como si fuera un negocio: "He empujado por mi padre, por el abuelo de mis hijos y por mis hijos, He empujado por Valentina, la hija de Trini; por Mateo, el hijo de Manu; por Lucía, por Aleiso, por Siro, por los hijos, por las hijas y las hijes de la gente humilde y trabajadora que quiere un Madrid mejor y que se merece un Madrid mejor. Si estamos aquí es porque defendemos con alma lo importante".

Si alguien se pregunta qué hizo anoche cuando acabó el acto, Mónica García fue muy clara: "Del mitin al hospital", para hoy tener el fin de una campaña que ha sido complicada pero que los problemas nunca han conseguido borrar la sonrisa de esta candidata.

