El alcalde más votado de Cs en Madrid renuncia a las siglas: "Es un partido que fue, pero ya no es"

Jorge Alberto Campos fue el alcalde de Ciudadanos más votado en la Comunidad de Madrid y uno de los hombres fuertes de la formación en la región desde su posición de regidor de Paracuellos de Jarama. Sin embargo, ahora ha anunciado a través de Twitter que abandona las siglas de Cs y que no se presentará bajo esa marca en las próximas elecciones del 28-M con un duro alegato: "Es un partido que fue, pero ya no es y se ha visto claramente en esta última etapa".

[El PSOE y el PP pelean por incluir en sus listas a los ediles de Ciudadanos del Corredor del Henares]

Esta decisión supone un duro golpe para la candidatura de Begoña Villacís al Ayuntamiento de Madrid que ha dejado claro en numerosas ocasiones que ella va a presentarse a la Alcaldía de la capital como Ciudadanos. El adiós de Campos supone perder un apoyo importante dentro de lo duro que va a ser la campaña.

"He comunicado a mi partido que, después de haberlo meditado, apelando a la coherencia y responsabilidad que siempre he mantenido durante los últimos años, he tomado la firme decisión de no presentarme bajo la marca de Ciudadanos a las próximas elecciones municipales", arranca el hilo de Twitter en el que ha explicado su decisión.

He comunicado a mi partido que, después de haberlo meditado, apelando a la coherencia y responsabilidad que siempre he mantenido durante los últimos años, he tomado la firme decisión de no presentarme bajo la marca de Ciudadanos a las próximas elecciones municipales. — Jorge Alberto Campos 🇪🇦 (@Jorge_A_Campos) January 26, 2023

El actual alcalde de Paracuellos ha querido dejar claro que quiere "seguir luchando por los intereses de los vecinos de Paracuellos" pero que no puede hacerlo bajo las siglas de un partido como Ciudadanos que, en su opinión, "no tiene futuro". Ante el miedo de que esas dos letras, "Cs", pueda arrastrarlo y dar una imagen diferente, Jorge Alberto Campos ha querido anunciar su objetivo: "Yo quiero un futuro para Paracuellos de Jarama".

"Tengo un proyecto de futuro para Paracuellos que empezó hace 4 años y que necesita de 8 años para consolidarse y por ello voy a luchar. Mi única intención es trabajar por los paracuellenses, seguir mejorando nuestro municipio, y dotarlo de las infraestructuras necesarias", ha insistido.

Madrid Total ya adelantó el pasado 17 de enero que PSOE y PP estaban peleando por llevar en sus listas a muchos concejales de Ciudadanos que han formado parte de gobiernos de coalición, sobre todo en la zona del Corredor del Henares, de la sierra y del este de la región.

En estas zonas, muchos ediles de Cs facilitaron gobiernos socialistas que luego han tenido muy buen resultado y que han funcionado, en opinión de ambas partes, muy bien. Por lo que muchos podrían integrarse en las listas socialistas si al final hay acuerdo.

En esa misma información ya se intuía que algunos de los alcaldes con más poder, como el de Paracuellos, podría presentarse a las elecciones municipales como una lista independiente para no cargar con los problemas internos que arrastra Ciudadanos.

Sigue los temas que te interesan