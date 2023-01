El PSOE y el PP pelean por incluir en sus listas a los ediles de Ciudadanos del Corredor del Henares

En mayo de 2019 la Comunidad de Madrid celebró sus últimas elecciones municipales. Unos comicios en los que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inició su particular impulso que se terminaría perpetuando el 4-M, un año después.

La región se teñía de diferentes colores y Ciudadanos, que vivía momentos de esplendor, ganaba en cinco localidades, entre ellas el Molar y la Acebeda y sorpasaba al PP en Alcalá de Henares y en San Fernando, aunque perdía el Ayuntamiento de Arroyomolinos, en detrimento del PP.

Además, su éxito electoral no se quedaba en recoger el mayor número de votos. Sus pactos para dar alcaldías al PP o al PSOE fueron esenciales en una ardua negociación que, ahora, desde el partido naranja confirman que fue "fructífera". "Tal vez deberíamos de haber pactado en más sitios", reconocen.

Pero el tablero ha cambiado radicalmente y, tras la debacle del partido el 4-M, Ciudadanos no es un partido con presencia en la Asamblea de Madrid. Su representación para los madrileños se circunscribe a Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, sin ni siquiera un candidato autonómico.

Fuentes de Ciudadanos, y conocedores de esa primera etapa de esplendor, confirman a Madrid Total que la estrategia a nivel regional tras la derrota de Aguado ha sido un "error" y que eso les va a costar su presencia en municipios en los que, ahora, son imprescindibles.

Y es que, ediles de ciudadanos han sido la llave de la alcaldía de más de una decena de municipios. Sólo con el PSOE, los naranjas consiguieron formar gobierno en Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Parla, Pinto, Arganda del Rey, Coslada, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Aranjuez. Todas ellas han funcionado bien, según sus propulsores, pero se prevé que el éxito tenga fecha de caducidad.

Según confirman fuentes de Ciudadanos, muchos de esos candidatos del partido naranja, que están en ayuntamientos regionales, se han empezado a plantear qué hacer con su futuro llamando a la puerta de sus socios de investidura para entrar en sus listas.

Muchos de ellos virarán hacia el PSOE, sobre todo en los pueblos del "Corredor del Henares", de la sierra y el "oeste de la Comunidad de Madrid". Aunque, según insisten desde el partido, siempre será una decisión "personal" de cada uno de los ediles que, en algunos casos, son hasta alcaldes.

Desde Ciudadanos conciben incluso, que algunos de estos candidatos monten su propia plataforma. El partido ha trasladado a todos que van a respetar la autonomía local y municipal y actuarán en consecuencia.

Al contrario de lo que ocurrió hace unos años, que hubo una "desbancada" hacia el Partido Popular, desde Ciudadanos creen que el perfil de estos concejales que están en activo es mucho más plural y tienen varias puertas abiertas, incluidas las del PSOE.

"No va a haber una norma o una moda donde todos se vayan a un lado o a otro", insisten.

Echando la vista atrás, hay una parte importante del partido en Madrid que lamenta cómo se ha descuidado "totalmente" la presencia de Ciudadanos en la comunidad, sin una cara visible que guíe y lidere. "A falta de cinco meses es muy complicado crear un liderazgo que te haga tener relevancia", lamentan.

Aun así, el trasvase de Ciudadanos al PSOE se dará acorde a las necesidades de sus socios, por eso, el partido naranja da por hecho que apenas entrarán en las listas de la zona sur "donde los socialistas están muy fuertes".

"El trasvase Ciudadanos al PSOE se va a dar más en la zona del Corredor del Henares, la sierra o la zona oeste. El sur es un territorio muy propio del PSOE", finalizan.

Que Ciudadanos vaya a perder su presencia en todos estos ayuntamientos, algunos tan importantes como Alcalá de Henares, el tercer municipio más poblado de Madrid, no hace más que confirmar su caída.

En algunas ciudades, como Alcobendas, ahora mismo el alcalde es del partido naranja y eso podría jugar una baza a favor del voto a nivel regional pero, si estos concejales deciden cambiar de partido, toda esa representación de Ciudadanos a nivel municipal se perderá.

Desde el PSOE y el PP no niegan que se estén haciendo llamadas y que los alcaldes de sus partidos tiene libertad para configurar listas con gente que, hasta ahora, militaba en Ciudadanos, pero insisten en que todavía "queda partido".

Donde sí han rechazado contar con caras naranjas ha sido en las listas de la Asamblea de Madrid. Tanto Juan Lobato (PSOE) como Isabel Díaz Ayuso (PP) descartan incluir a exdiputados de Ciudadanos en sus listas.

Este mismo lunes, la presidenta de los populares madrileños ha afirmado que a su partido no le conviene el "mercadeo de fichajes" de Ciudadanos cuando le han preguntado por la posibilidad.

"No creo que los mercados de fichajes sirvan así como así, yo creo que ahí tiene que haber unos principios, tiene que haber ideas, tiene que haber unos valores y no precipitarse sin más, para no hacer al final un mercadeo de fichajes que yo creo que a mi proyecto en Madrid no le conviene", ha indicado

De 26 a 0

Hay que recordar que en 2021, Ciudadanos sufrió un gran desastre cuando pasó de 26 escaños a cero en la Asamblea de Madrid. Por aquel entonces Edmundo Bal era cabeza de lista tras la dimisión de Ignacio Aguado como vicepresidente de la Comunidad de Madrid por la fallida moción de censura en Murcia y el transfuguismo de diputados.

Dos años antes, en 2019, Ciudadanos dio la sorpresa y consiguió 629.940 votos en la Comunidad de Madrid, el 19,5% del total, lo que se tradujo en 26 escaños en la Asamblea, sólo a cuatro del Partido Popular.

Pero desde que Edmundo Bal no consiguiera entrar en la Asamblea, todas las encuestas que aseguran que Ciudadanos desaparecerá de ayuntamientos y comunidades autónomas, incluidas las de Madrid.

La única esperanza del partido está en el Ayuntamiento de la capital. Allí las encuestas dan entre tres y cuatro escaños a Ciudadanos, por lo que serían claves para decantar la balanza, ya que la izquierda podría quedarse a un sólo concejal de arrebatarle la Alcaldía al popular José Luis Martínez-Almeida.

