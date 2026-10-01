El Oso y el Madroño, lleno de pintadas durante la acampada de Sol. EFE

Madrid anuncia sanciones a los acampados de Sol: "Hay carteles con las cabezas de Almeida y Ayuso clavadas en palos"

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid anuncia sanciones para quienes incumplan las ordenanzas durante la acampada en Sol. Se han detectado cuchillos y otros objetos prohibidos en la acampada, lo que supone una infracción grave según la Ley de Seguridad Ciudadana. Carteles con imágenes de las cabezas de Almeida y Ayuso han sido exhibidos en la manifestación, lo que ha sido condenado por la vicealcaldesa. El monumento del Oso y el Madroño ha sido vallado tras actos de vandalismo y pintadas amenazantes durante la protesta por la vivienda.

La vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha subrayado que están prohibidos cuchillos en la calle como los detectados en la acampada de Sol.

Además, ha apelado a la Ley de Seguridad Ciudadana, ha remarcado que la norma "es igual para todos" y ha condenado la "banalización" que se pueda estar haciendo de las imágenes enviadas en el requerimiento dirigido a Delegación de Gobierno.

"Estamos viendo que en las manifestaciones hay carteles en los que se ven las cabezas de Almeida y de Ayuso clavadas en palos y en un ataúd. Ya está bien de hacer ver que esto es una manifestación pacífica", ha reconocido en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.

La vicealcaldesa también ha anunciado que se va a sancionar a todos los que incumplan con las ordenanzas municipales que se puedan acreditar.

"La ley en España es para todos igual, aquí no hay una ley que es para todos los ciudadanos y otra para los manifestantes de izquierdas que están en la Puerta del Sol", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Lo hace en referencia al artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que califica como infracción grave portar, exhibir o usar armas prohibidas fuera de los lugares habilitados para su uso.

"Está terminantemente prohibido portar cualquier tipo de cuchillo o navaja en lugares de pública concurrencia, zonas de ocio, discotecas, conciertos o manifestaciones", ha subrayado.

El Oso y el Madroño ha amanecido vallado. EFE

"Y, por si hubiera alguna duda, también lo que dice el reglamento de armas es que hay cuchillos que directamente nunca se pueden llevar por la calle, como navajas que excedan de los 11 centímetros de hoja y hemos cuchillos mucho más grandes que eso en tiendas de campaña de la Puerta del Sol", ha afirmado.

Sanz se ha preguntado si "alguien puede garantizar que en el caso de una reyerta, de una intervención policial, de que los agentes tuvieran que entrar, esos cuchillos, esos adoquines o esos elementos punzantes no iban a ser utilizados contra ellos o contra cualquier otra persona".

El Oso y el Madroño, vallados

Por todo esto, el Oso y el Madroño ha amanecido vallado, como anunció el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para evitar la vandalización del monumento, en el corazón de la acampada por la vivienda.

Almeida informaba este miércoles de que la Policía Municipal advertiría a la Nacional del vallado del monumento del Oso y el Madroño, "vandalizado" desde la acampada con pintadas que describía como amenazantes contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

"No considero que sea una manifestación pacífica una que vandaliza un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el Oso y el Madroño. Vandaliza y no lo respeta ese monumento, además de que en la peana de ese monumento hay una pintada que dice 'Ayuso, cuidado'. Esto es lo que está pasando ahora mismo en la Puerta del Sol", declaraba.

El vallado alrededor del Oso y el Madroño ha amanecido con pancartas en las que se pueden leer lemas como 'Aquí no hay quien viva'.