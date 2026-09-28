Acuerdo entre Almeida, los propietarios y representantes de Maricarmen para que pueda volver a su casa en Retiro

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid, Urbagestión y los representantes de Maricarmen han alcanzado un acuerdo para que la mujer de 87 años pueda regresar a su casa en Retiro. Maricarmen fue desahuciada la semana pasada tras vivir más de 70 años en el piso, lo que provocó manifestaciones y una acampada en la Puerta del Sol. El acuerdo llegó tras una reunión de cuatro horas y media, aunque aún faltan detalles sobre el nuevo contrato y la confirmación final de Maricarmen. El desahucio de Maricarmen generó una fuerte movilización social y demandas de cambios en la legislación sobre los contratos de alquiler.

El Ayuntamiento de Madrid, Urbagestión y los representantes de Maricarmen han llegado a un acuerdo para que Maricarmen vuelva a su casa, donde ha vivido durante más de 70 años.

Faltaría la convalidación de la propia Maricarmen. Pero, salvo que la mujer de 87 años diga que no, en los próximos días regresará al piso del que fue desahuciado hace menos de una semana.

Al acuerdo se ha llegado tras cuatro horas y media de reunión, aunque se desconocen por el momento los detalles del nuevo contrato de Maricarmen.

Cuando haya un papel con lo pactado, la consejera-delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Ana de Miguel, comparecerá ante los medios de comunicación en una rueda de prensa para explicar la letra pequeña del acuerdo.

Almeida, al rescate

Tras el desahucio de Maricarmen, el Ayuntamiento y Urbagestión se emplazaron el pasado viernes a celebrar una reunión para solucionar el problema, que ha derivado en una multitudinaria acampada en Sol.

En un principio, Urbagestión le planteó al Ayuntamiento de Madrid que la vivienda pasara a formar parte de Reviva, un plan que trata de recuperar el mercado del alquiler asequible mediante la recuperación de viviendas vacías o en desuso.

Sin embargo, el Consistorio rechazó su propuesta por ser "inviable en los términos planteados". "La inclusión de la vivienda en el Programa Revive no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa ni en los otros programas de compra de vivienda", rezaba el comunicado del Ayuntamiento.

De ahí que el Ayuntamiento pidiera realizar una reunión este lunes para tratar de incluir el piso de Maricarmen en el Servicio de Intermediación del Alquiler de la EMVS.

No pudo asumir el alquiler

La mujer de 87 años volverá a la casa que alquiló su padre en 1956. Tras su muerte, el contrato pasó a manos de su esposa y, en 2005, fue asumido por Maricarmen, que pagaba 440 euros de un alquiler de renta antigua.

Pero su situación cambió en 2018. Urbagestión compró el piso y le ofreció a Maricarmen quedarse con él. La octogenaria, sin embargo, no pudo adquirir la vivienda y tampoco un incremento del alquiler.

Tras tres intentos de desahucio, Maricarmen tuvo que abandonar su piso con más de 400 personas agolpadas en su portal para evitarlo. Allí se dieron cita distintas personalidades. Desde Irene Montero a Carlos Bardem, Ana Belén o Marwan.

Su desahucio desembocó en una gran manifestación el sábado y la posterior acampada en la Puerta del Sol. "La mantendremos hasta que el Gobierno apruebe el decreto Maricarmen. Si no se hace eso, este Gobierno no tiene sentido", proclamaban desde el Sindicato de Inquilinas este mismo lunes.

Los indignados acampados en Sol han vinculado su permanencia a la aprobación de este decreto en el Consejo de Ministros. Piden que los contratos pasen a ser "indefinidos". "O caen los rentistas o cae el Gobierno", gritaban, este mismo lunes, desde Sol.

De momento, han conseguido el primero de sus objetivos: que Maricarmen vuelva a su casa.

Noticia en actualización

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