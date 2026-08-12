Los cinco puntos estratégicos de Madrid capital para ver el eclipse: zonas y parques "despejados y sin edificios"

Imagen de archivo de varias personas observan el atardecer, en el Cerro del Tío Pío, conocido como Parque de las Siete Tetas. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar del 12 de agosto será visible como parcial en Madrid, con hasta un 99,95% de ocultación del disco solar. La mejor visibilidad total se producirá en la Sierra Norte de Madrid; en la capital solo se podrá ver como parcial. Para observar el fenómeno en Madrid, se recomiendan lugares elevados y con el horizonte oeste despejado, como el Templo de Debod, el entorno del Palacio Real, el Cerro del Tío Pío y el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe IV. Se insiste en la necesidad de usar gafas homologadas para eclipses durante todo el evento para evitar daños oculares.

Cuenta atrás para el evento astronómico del año. La Comunidad de Madrid ha sido de las regiones afortunadas en las que el eclipse de sol se puede ver en su totalidad.

Pero desgraciadamente la capital no está entre los municipios con mejor visibilidad, ya que estos son los correspondientes a la Sierra Norte, que se posiciona como una de las mejores ubicaciones de toda la comunidad.

La franja de totalidad, la estrecha banda de terreno, de unos 200-300 kilómetros de ancho, donde la luna cubre completamente el disco solar, atravesará el norte de la Comunidad de Madrid, con una duración de entre 30 y 90 segundos. Fuera de esa franja, como ocurre en Madrid, el fenómeno se observará como un eclipse parcial, según una información oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Aun así, millones de personas se quedarán en Madrid para verlo, ya que será parcial muy profundo. Proporcionamos toda la información necesaria para disfrutar el eclipse en la capital:

Horarios del eclipse

El eclipse parcial tendrá su inicio parcial a 19:37 horas. El máximo del eclipse está previsto para las 20:32 horas, donde habrá en torno al 99,9-99,95 % de ocultación del disco solar —con el sol cubierto, el cielo se oscurecerá drásticamente y la temperatura descenderá notablemente—.

Finalmente, la puesta de sol de este miércoles 12 de agosto es a las 21:17 horas, según los datos proporcionados por el Planetario de Madrid sobre cómo se desarrollará el eclipse parcial en la ciudad.

Precauciones

En Madrid capital no se llegará a ver la fase de totalidad en ningún momento y siempre quedará un fino borde de sol visible. Como explica Telmo Fernández, director del Planetario de Madrid, se requiere protección ocular constante durante todo el fenómeno, ya que la luna cubre solo una parte del sol.

Solo desde el tercio norte de la Comunidad de Madrid se alcanza ese instante en el que se puede mirar al sol sin protección mientras el disco solar permanezca completamente oculto. En cuanto reaparezca el primer rayo de sol, hay que volver a colocarse las gafas inmediatamente.

Aunque en la ciudad de Madrid el eclipse alcanzará una ocultación del 99,95 %, no llegará a ser total. Y esa diferencia es mucho más importante de lo que parece.

Mapa de la visibilidad del eclipse. Planetario Madrid

Como explica Telmo Fernández, "en Madrid podremos disfrutar de un eclipse del 99 %, pero no será un eclipse total. Y esa diferencia se nota". De hecho, advierte de que "aunque parezca que un 99 % es casi total, no lo es. El sol sigue teniendo tanto brillo que no se produce la sensación de totalidad".

Por eso, siempre que sea posible, recomienda desplazarse: "Si se puede, merece la pena salir de Madrid hacia la franja de totalidad para vivir la experiencia completa".

Mirar directamente al sol, aunque esté parcialmente cubierto por la luna, puede causar daños oculares graves e irreversibles. Como recuerda Fernández, "mirar directamente al sol es peligroso. Solo deben utilizarse gafas homologadas para eclipses o métodos de observación indirecta". En Madrid capital, insiste, donde el eclipse será parcial durante todo el fenómeno, esa protección deberá mantenerse en todo momento.

Dónde verlo en Madrid, según los expertos

En el momento de máxima ocultación, el sol estará muy bajo, cerca del horizonte oeste-noroeste. Por eso conviene buscar un lugar elevado y con el horizonte oeste totalmente despejado.

Si no puedes salir de la ciudad, Telmo Fernández recomienda buscar un lugar con el horizonte oeste completamente despejado, sin edificios, árboles o montañas que oculten el sol cuando esté muy bajo. En sus palabras, "si no puedes salir de Madrid, busca un lugar con el horizonte oeste despejado y utiliza siempre gafas homologadas para eclipses".

Entre los emplazamientos que propone se encuentran el Templo de Debod o el entorno del Palacio Real, que "ofrecen un horizonte oeste bastante abierto para seguir el eclipse", además del Cerro del Tío Pío, conocido como el Parque de las Siete Tetas, en Vallecas, que destaca porque "hay espacio suficiente para disfrutar del fenómeno".

Pero Óscar Mesonero, astrónomo especializado en eclipses, informa en una entrevista a EL ESPAÑOL que lo ideal sería verlo al norte de la capital y no quedarse en la ciudad. "El eclipse parcial no es interesante. En Madrid tenéis una parte que es parcial al 99,9% y eso no es bonito. Hay que ir al 100%", explica: "De la T4, por ejemplo, hacia arriba ya es total".

A su vez, el Ayuntamiento ha habilitado un punto de observación oficial en el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe IV, en el distrito de Hortaleza. Se trata de una amplia zona verde que tiene menores niveles de contaminación lumínica en comparación con el centro urbano.

Cuatro parques y zonas con mejor visibilidad 1. Templo de Debod. 2. Entorno del Palacio Real. 3. Cerro del Tío Pío. 4. Parque Forestal de Valdebebas-Felipe IV. 5. Por encima de la T4.

El eclipse del 12 de agosto será el primero de una secuencia excepcional de eclipses visibles desde España, que continuará con otro total en agosto de 2027 y uno anular en enero de 2028; otros dos encuentros astrológicos que en la Comunidad de Madrid solo se podrán disfrutar de manera parcial o en condiciones muy limitadas.