Almeida da el pistoletazo de salida a la 'Operación Asfalto': se renovarán 205 calles de Madrid en 21 distritos por 24 millones

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid renovará el pavimento de 205 calles en 21 distritos dentro de la 'Operación Asfalto 2026', con una inversión de 24,1 millones de euros. Se utilizarán mezclas asfálticas más sostenibles, incluyendo semicalientes y con caucho reciclado, reduciendo emisiones contaminantes y reutilizando más de 54.000 neumáticos. Los trabajos afectarán a vías principales como Gran Vía, Paseo de la Castellana y calle Serrano, priorizando calles con mayor tráfico y obsolescencia. El horario de los operarios se adapta para evitar las horas de más calor, parando si la temperatura supera los 38ºC para garantizar la seguridad laboral.

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, y el concejal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez-Páramo, han presentado este viernes el comienzo de la Operación Asfalto 2026, con la que se renovará el pavimento de un total de 205 calles de los 21 distritos de la capital.

La ejecución de estos trabajos, que han arrancado en la calle Sangenjo y se llevan a cabo a través de la empresa municipal Madrid Calle 30, se extenderá a lo largo de una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados y supondrá una inversión de 24,1 millones de euros.

Según han manifestado ambos ediles en declaraciones a los medios, la campaña tiene como objetivo renovar los pavimentos de las calzadas bajo criterios de sostenibilidad, mejorando la comodidad y seguridad de los usuarios y disminuyendo los niveles sonoros de rodadura, así como la contaminación del aire.

Asimismo, se preservará el patrimonio municipal viario, evitando así deterioros que, en caso de no intervenir, obligarían a una renovación completa del pavimento y, por tanto, a una inversión mucho mayor. Entre los criterios para priorizar las calzadas a rehabilitar están su nivel de obsolescencia y la intensidad media de tráfico que soportan.

García Romero ha asegurado que estas actuaciones se realizan "de forma inmediata" y que, si bien "se ocasionan molestias" a los ciudadanos, estos "entienden completamente" que se trata de una operación necesaria que afectará a tramos de calles como la Gran Vía, el Paseo de la Castellana o la calle de Serrano, entre otras.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, presenta la Operación Asfalto 2026.

En cuanto a la seguridad de los trabajadores ante las altas temperaturas, la delegada ha detallado que los profesionales comienzan sus labores a las 7 horas y terminan a las 15 horas. "En cualquier caso, si las temperaturas suben a más de 38 grados, pararían y se tomarían las medidas que fueran oportunas por parte de la empresa", ha añadido.

De su lado, Martínez-Páramo ha explicado que, tras reunirse con las 160 asociaciones vecinales de Fuencarral-El Pardo, la Junta de Distrito comunicó las peticiones ciudadanas al Área de Obras y Equipamientos que, atendiendo a razones "técnicas" y "presupuestarias", ha establecido las prioridades en la ejecución de las obras.

Mezclas asfálticas

En la campaña de este año, los trabajos de pavimentación conllevarán la utilización de alrededor de 125.000 toneladas de asfalto, de las cuales la mayor parte serán mezclas asfálticas más sostenibles, frente a las mezclas en caliente tradicionales.

Por un lado, casi la mitad del material utilizado serán mezclas bituminosas semicalientes cuya fabricación y puesta en obra se realiza a una temperatura de unos 30ºC inferior a las mezclas en caliente tradicionales.

Se trata de un sistema por el que la mezcla se fabrica con aditivos o técnicas que reducen la viscosidad del betún y permiten fabricar las mezclas a menor temperatura, aunque con características mecánicas y de durabilidad similares a las tradicionales.

Una de las principales ventajas de esta técnica es su fabricación, con la que se reducen las emisiones de gases contaminantes, como el CO2 y el SO2, y la mitad de los compuestos orgánicos volátiles. Además, se reduce la exposición de los trabajadores a humos, hidrocarburos y olores.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, presenta la Operación Asfalto 2026.

Además, la menor temperatura reduce también el consumo energético entre un 11% y un 35%, y permite trabajar a temperaturas ambientales menores. Este año se utilizarán unas 51.250 toneladas de mezclas bituminosas semicalientes que se extenderán sobre una superficie de 463.000 metros cuadrados, lo que permitirá dejar de emitir a la atmósfera un total de 221 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e).

Del mismo modo, una cuarta parte del total de la superficie asfaltada, unos 292.500 metros cuadrados, se pavimentará con mezclas bituminosas en caliente fabricadas con betunes modificados con polvo de caucho reciclado de neumáticos, lo que supondrá la reutilización de unos 54.700 neumáticos fuera de uso que han alcanzado el final de su vida útil.

También, unos 602.000 metros cuadrados se asfaltarán con mezclas bituminosas tipo SMA que, frente a las mezclas tradicionales, presentan unas propiedades más resistentes, bajo nivel sonoro y mayor durabilidad. En este caso, además, se fabricarán con betunes modificados con caucho reciclado, haciéndolas aún más sostenibles. Las mezclas SMA, de las que se usarán unas 55.000 toneladas, se utilizarán preferentemente en las calles de mayor intensidad de tráfico.