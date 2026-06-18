Almeida da luz verde a cambiar el protocolo de cierres de El Retiro por las alertas meteorológicas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una modificación del protocolo de alertas meteorológicas de El Retiro para reducir los cierres del parque sin comprometer la seguridad. Los nuevos umbrales de viento permitirán activar la alerta naranja entre 45 y 60 km/h y la roja a partir de 60 km/h, elevando los límites anteriores y aplicándose también a otros parques históricos. Para los parques Juan Carlos I, Juan Pablo II y Lineal del Manzanares, en caso de alerta roja no se cerrarán completamente, sino que se restringirán zonas específicas. La revisión de los protocolos se ha basado en datos de la Agencia Estatal de Meteorología y en el análisis de incidencias por caída de árboles y ramas en los últimos doce años.

El Ayuntamiento de Madrid prevé activar la próxima semana sus nuevos protocolos de parques frente a meteorología adversa con los que busca mantener abiertos estos espacios durante más días en época estival sin reducir la seguridad de sus visitantes.

La Junta de Gobierno ha aprobado definitivamente este jueves la modificación del 'Protocolo de Alertas Meteorológicas de los jardines del Buen Retiro', con un nuevo texto de gestión del riesgo del arbolado. Además, este viernes se dará luz verde, vía instrucción, a otro protocolo específico para los parques Juan Carlos I, Juan Pablo II y Lineal del Manzanares, que no llegarán a cerrarse, sino que limitarán el acceso a determinadas zonas en caso de alerta roja.

Así ha informado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La modificación llega después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunciara en mayo que el Consistorio flexibilizaría el protocolo del Retiro y de otros parques históricos con el objetivo de reducir el número de cierres en torno a un 20%, manteniendo la seguridad.

Los nuevos protocolos, impulsados desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, mantienen los cuatro niveles de alerta en función de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología: verde, amarillo, naranja y rojo. La principal modificación afecta a los umbrales de viento, lo que permitirá reducir los cierres en jornadas de altas temperaturas.

En el caso de El Retiro, se amplía en 5 kilómetros por hora el umbral de rachas de viento. La alerta naranja se activará con velocidades máximas de entre 45 y 60 kilómetros por hora, frente al rango anterior de 40 a 55 kilómetros por hora. La alerta roja, que conllevará el cierre del parque, se decretará a partir de los 60 kilómetros por hora, cuando hasta ahora se activaba con rachas superiores a 55 kilómetros por hora.

Estos mismos umbrales se aplicarán al resto de parques históricos madrileños con posibilidad de cierre: El Capricho, en Barajas; Fuente del Berro, en Salamanca; Quinta de Torre Arias y Quinta de los Molinos, en San Blas-Canillejas; y la Rosaleda del parque del Oeste, en Moncloa-Aravaca. El Ayuntamiento justifica esta decisión en que su arbolado presenta características biológicas análogas al de El Retiro.

Tres parques no cerrarán

En paralelo al protocolo de El Retiro y de los parques históricos, el Ayuntamiento aprobará vía instrucción una regulación específica para los parques Juan Carlos I, Juan Pablo II y Lineal del Manzanares. Estos tres espacios verdes tienen características similares por su configuración y por contar con arbolado más joven, al tratarse de parques de construcción más reciente: el Juan Carlos I data de 1992, el Lineal del Manzanares de 2003 y el Juan Pablo II de 2007.

Para estos recintos, el umbral de viento para activar la alerta roja se eleva a rachas iguales o superiores a 75 kilómetros por hora. Sin embargo, en caso de alerta roja no se clausurará el parque, sino que se balizarán y restringirán zonas sensibles, como áreas infantiles o estanciales.

La revisión de los protocolos, según apunta el Consistorio, se ha realizado a partir de datos de la Agencia Estatal de Meteorología y de la información estadística recopilada durante los últimos doce años, entre 2014 y 2025, sobre incidencias por caída de ramas y árboles.

Según el Ayuntamiento, el análisis ha detectado una menor influencia de la temperatura máxima y la humedad del suelo en la sucesión de caídas durante episodios de alerta naranja y roja respecto al protocolo de 2019. La información se ha completado con los datos del Servicio de Evaluación y Revisión Verde, especializado en la gestión del riesgo del arbolado en la ciudad y creado en agosto de 2018.

Protocolo de El Retiro

El protocolo de actuación en El Retiro comenzó a aplicarse en mayo de 2016, tras el fallecimiento de un hombre de 38 años por la caída de un árbol en este parque histórico. Un mes después, una niña resultó herida por un episodio similar. En 2018, tras la muerte de un niño por la caída de otro árbol, se actualizó la normativa y se dio lugar al protocolo vigente hasta ahora.

Entre 2020 y 2025, El Retiro solo estuvo cerrado por alerta roja el 1% del tiempo, aunque en ese periodo se concentró el 38% del total de caídas de árboles y ramas, con 60 árboles volcados y 439 ramas caídas.