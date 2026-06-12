Mercadona abre su primera colmena con 70 robots en Vallecas: 5.000 pedidos diarios a casa y llegará a todo Madrid

Mercadona ha puesto en marcha la primera Colmena que automatiza parcialmente el proceso de preparación de productos no perecederos. Mercadona

Las claves

Las claves Generado con IA Mercadona ha inaugurado su primera colmena semiautomatizada en Vallecas, capaz de gestionar hasta 5.000 pedidos diarios. La instalación, ubicada en el polígono La Atalayuela, cuenta con 32.000 metros cuadrados, 70 robots y empleará a 700 personas. La flota de reparto suma 175 furgonetas eco en Vallecas, elevando el total en Madrid a más de 300 vehículos adaptados para mantener la cadena de frío. La colmena de Vallecas es la tercera en Madrid y la séptima en España, y forma parte del plan de expansión del servicio online de Mercadona, que ya supera los 1.000 millones de euros en facturación.

Mercadona ha puesto en marcha la primera colmena que automatiza parcialmente el proceso de preparación de productos no perecederos, lo que permite alcanzar una capacidad de 5.000 pedidos diarios.

Además, según ha informado la compañía en un comunicado, se busca reducir el esfuerzo de las 700 personas que desarrollarán su actividad en estas nuevas instalaciones.

Ubicada en el polígono La Atalayuela, en el distrito de Villa de Vallecas de Madrid, esta colmena es tanto la primera semiautomatizada como la de mayor superficie, con 32.000 metros cuadrados.

Con la incorporación de 70 robots, automatiza los procesos en más de 2.700 referencias del surtido de secos, cambiando la forma de preparar los pedidos. "El trabajador ya no recorre pasillos para localizar los productos, sino que es el producto el que llega hasta su estación de preparación de pedidos", ha destacado la compañía.

Con su puesta en marcha, Mercadona refuerza el servicio online de la Comunidad de Madrid hasta llegar a finales del 2026 al 95% de las localidades de la Comunidad. La directora general de Mercadona Online, Juana Roig, ha destacado que "Vallecas es la primera colmena semiautomatizada que se pone en marcha".

"La hemos diseñado con la idea de que su gran tamaño y la tecnología estén al servicio de nuestro modelo: mejorando el día a día de nuestros trabajadores y aumentando el nivel de servicio de los jefes al recibir su pedido", ha señalado.

La colmena de Vallecas dispondrá, además, de 175 furgonetas de reparto eco que buscan mejorar su eficiencia y reducir el impacto medioambiental, y que se suman a las 80 de Getafe y a las 50 de Boadilla del Monte. Ello elevará el total de su flota en la Comunidad de Madrid a más de 300 furgonetas, todas ellas adaptadas para mantener la cadena de frío de los productos que así lo necesitan y para reducir al mínimo el impacto de su actividad.

La colmena de Vallecas es la tercera que Mercadona pone en marcha en la Comunidad de Madrid, tras la apertura de Getafe y Boadilla del Monte, y la séptima en España, después de las aperturas en València, Barcelona, Alicante y Sevilla.

A lo largo de 2025, las mejoras de este servicio y su compromiso con la calidad se han traducido en una facturación que ha superado los 1.000 millones de euros, un 26% más que el año anterior.

Asimismo, la compañía, desde la puesta en marcha de este servicio, ha introducido paulatinamente importantes mejoras, como por ejemplo el desarrollo de un entorno web accesible para los jefes invidentes o la introducción de Bizum como método de pago.