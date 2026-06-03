Guía para llegar a casa en el Madrid del Papa y Bad Bunny: 1,5 M de fieles, la Castellana 'blindada', el Metro cerrado...

También habrá refuerzos en Metro y Cercanías, cortes en la zona del Estadio Metropolitano por los conciertos y restricciones adicionales para residentes y servicios.

El transporte público se verá alterado: autobuses y BiciMad serán gratuitos, varias líneas desviadas y siete estaciones de Metro cerradas durante los principales eventos.

Habrá cortes de tráfico importantes en la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles, esperándose la presencia de hasta 1,5 millones de personas durante la misa y la vigilia.

Madrid vivirá un fin de semana con grandes afectaciones en la movilidad por la visita del Papa León XIV, conciertos de Bad Bunny y otros eventos.

Este fin de semana se juntan cuatro acontecimientos importantes en Madrid que afectarán significativamente a la movilidad: los conciertos de Bad Bunny, la Feria del Libro, las elecciones en el Real Madrid y, sobre todo, la visita del Papa León XIV.

Es este último gran evento el que más perjudicará el normal funcionamiento de la ciudad, pues provocará multitud de cortes de tráfico en diversas calles, así como cambios en el transporte público. Las líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) se verán trastocadas, así como muchas estaciones de la red de Metro.

Para no perderse entre tantos cortes, desvíos y cambios, a continuación se detalla una guía donde se especifican todas las afectaciones que puedan darse durante los próximos días.

Cortes de tráfico

Las afectaciones en el tráfico se darán sobre todo en dos zonas clave: la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles. En ambas han empezado ya las restricciones desde la semana pasada, aunque a partir de este miércoles el cierre será casi total.

En la primera, en la Plaza de Lima, será el evento multitudinario del Papa, la Vigilia de Oración, la tarde del sábado 6 de junio. En él se espera congregar a medio millón de personas.

Por ello, estos últimos días se había ido ocupando progresivamente la calzada para proceder al montaje de las infraestructuras necesarias para la celebración. Hasta este miércoles, solo quedaban habilitados dos carriles de circulación para el tráfico motorizado.

El cierre total al tráfico en la plaza y su zona de influencia será a partir de la noche del 3 de junio a las 23.59 horas.

A partir de este momento se encontrarán cerrados para el tráfico general motorizado, además de la Plaza de Lima, los carriles centrales del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz. En sentido norte también estarán cerrados los carriles centrales del Paseo de la Castellana desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de Lima.

Se permitirá la circulación en Plaza de Cuzco del resto de los movimientos. La calle General Perón se convertirá en un fondo de saco a la altura de la Plaza de Lima. No obstante, se permitirá el acceso a los túneles de Azca y a los residentes y servicios. La calle Concha Espina permanecerá cortada, excepto para tráfico local, desde la Plaza de los Sagrados Corazones hasta la Plaza de Lima.

Para los residentes de la zona y servicios necesarios, hasta las 22.00 horas del 4 de junio se encuentra previsto mantener habilitado el lateral sentido sur del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Lima hasta Raimundo Fernández Villaverde. Y hasta la misma hora del 5 de junio se podrá circular por el lateral del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Cuzco hasta Pedro Teixeira (permitiendo el paso al aparcamiento sito en el Paseo de la Castellana 105). También se encontrará habilitado un carril en sentido subida desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta Concha Espina.

Desde las 00.00 horas del 4 de junio se producirá un corte adicional a la circulación en el tramo del Paseo de la Castellana desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de San Juan de la Cruz en ambos sentidos, dejando libre la circulación de la plaza. Y desde las 00.00 horas del 5 de junio y hasta las 14:30 horas del día 6 permanecerá cortada la Plaza de San Juan de la Cruz, extendiéndose el corte hasta la Plaza de Gregorio Marañón.

Cortes en la Plaza de Lima el sábado 6 de junio Los cortes específicos por la celebración del evento comenzarán el propio sábado a las 14.30 horas. Serán los siguientes: Acceso al túnel de Plaza de Castilla, desviando el tráfico por superficie hacia Bravo Murillo y Mateo Inurria.

Plaza de Cuzco, sentido sur. Se permitirán el resto de los movimientos en la plaza en sentido norte y este-oeste.

Se mantiene cortado todo el eje del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza de Gregorio Marañón. Se podrá ampliar este corte hasta la Plaza de Colón dependiendo de la afluencia de público, manteniendo los movimientos transversales en el tramo de Castellana entre Gregorio Marañón y Colón.

Se cortará General Perón desde la calle Orense. Pudiéndose ampliar el corte a las calles aledañas hacia Bravo Murillo en función de la afluencia de público.

Se cortará la calle Concha Espina desde Serrano, dejando libre esta calle.

Se prevén cortes en el paso elevado de Joaquín Costa (puente de Raimundo Fernández Villaverde) en el tramo comprendido entre la intersección de Joaquín Costa con Príncipe de Vergara y Cuatro Caminos. Este corte se retrasará en el tiempo todo lo posible, aunque está previsto que se produzca alrededor de las 18.00 horas.

Por su parte, en la Plaza de Cibeles la mañana del domingo 7 de junio tendrá lugar la Santa Misa y la Procesión, donde se estima que habrá congregadas un millón y medio de personas.

Así, hasta este miércoles se encuentra afectado el carril bus a la altura del Paseo del Prado, los carriles correspondientes a las paradas de los autobuses nocturnos en esa zona, la parada de autobús localizada frente al Complejo Cuartel General del Ejército y dos carriles de circulación frente al Palacio de Cibeles, ocupados de forma permanente.

El cierre total al tráfico de la plaza y su zona de influencia será a partir de la noche del jueves 4 de junio a las 23.59 horas.

A partir de este momento se encontrarán cerrados para el tráfico general motorizado el Paseo de Recoletos, Alcalá desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de la Independencia (dejando libre el resto de movimientos de la plaza y las calles aledañas Serrano, Alfonso XII y O´Donnell hasta las 22.00 horas del día 6) y el Paseo del Prado desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de Cánovas del Castillo en sentido norte.

Hasta las 22.00 horas del 6 de junio se encuentra previsto mantener habilitados los carriles de circulación de las calles Gran Vía y Alcalá, sentido Plaza de Cibeles, para su conexión con el Paseo del Prado, sentido sur. La Plaza de Cánovas del Castillo también permanecerá abierta hasta la misma fecha, excepto para los movimientos en sentido norte por el Paseo del Prado.

Por su parte, para los residentes de la zona y los servicios necesarios, se encontrará habilitado un carril para los movimientos sur-norte por el lateral del Paseo de Recoletos.

Cortes en Cibeles: del sábado al domingo Los cortes específicos por la celebración del acto de la misa comenzarán el propio sábado a las 22.00 horas y se extenderán hasta las 6.30 horas del domingo. Serán los siguientes: Corte de la calle Goya desde Serrano hasta la Plaza de Colón, dejando libre Serrano para tráfico local.

Corte de la calle Génova desde Alonso Martínez hasta la Plaza de Colón.

Corte del eje desde la Plaza de Emilio Castelar, Paseo de la Castellana, la Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado hasta la Glorieta del Emperador Carlos V, dejando libre el resto de los movimientos en la glorieta y manteniendo abierto el túnel.

Corte en Gran Vía con Hortaleza.

Corte de la calle Alcalá con Cedaceros hasta la Plaza de Cibeles.

Se cortará la calle Alcalá en su intersección con Príncipe de Vergara.

Corte de la calle O'Donnell en su intersección con Menéndez Pelayo.

Corte de la Plaza de la Independencia.

Cortes en Cibeles el domingo 7 de junio El mismo domingo se iniciarán cortes por la celebración del evento a partir de las 6.30 horas. Serán los siguientes (aunque desde el Ayuntamiento explican que será posible su ampliación): Corte de la calle Goya desde Velázquez.

Corte de la calle Génova desde Alonso Martínez, estableciéndose puntos de regulación de tráfico en las Glorietas de Bilbao y Ruiz Jiménez en función de la afluencia de público.

Corte del eje desde la Plaza del Doctor Marañón, Paseo de la Castellana, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado hasta la Glorieta del Emperador Carlos V, dejando libre el resto de los movimientos en la glorieta y manteniendo abierto el túnel. Se intentará mantener todos los movimientos transversales si la afluencia de público lo permite entre la Plaza del Doctor Marañón y la de Emilio Castelar.

Estará cortado el tráfico hacia la Plaza de Cibeles desde la calle Princesa con Ventura Rodríguez. No obstante, se permitirán los movimientos en sentido oeste desde la calle Hortaleza hacia Princesa en caso de que la afluencia de público lo permita.

Corte de la calle Alcalá con Cedaceros, sentido hacia la Plaza de Cibeles.

Corte en la Carrera de San Jerónimo.

Corte en la calle Alfonso XII, excepto vehículos autorizados.

Corte de la calle O'Donnell en su intersección con Menéndez Pelayo.

Se cortará la calle Alcalá en su intersección con Príncipe de Vergara.

Corte de la Plaza de la Independencia.

Corte en la calle Serrano desde María de Molina. Se permitirán los movimientos transversales si es posible en el tramo de Serrano comprendido entre María de Molina y el puente de Eduardo Dato-Juan Bravo.

Los cortes se extenderán hasta el fin de los eventos, aunque en la página web del Ayuntamiento se irá informando del fin progresivo de las restricciones con su correspondiente desmontaje de escenarios e infraestructuras. De igual manera, en función de las necesidades que puedan apreciarse, por parte de los agentes de la autoridad se podrá ampliar o modificar los cortes de tráfico indicados.

Además, se podrán encontrar algunos cortes durante dichos días en algunas otras calles debido a los desplazamientos que hagan, no solo la comitiva del Papa, sino también la del presidente del Gobierno o la de los reyes. Son itinerarios de los que no se puede dar información "por seguridad", aunque desde el Consistorio afirman que en estos lugares se tratará de cerrar el mínimo tiempo imprescindible.

Transporte público: autobús y BiciMad

Debido a las difíciles condiciones de movilidad por carretera, el Ayuntamiento de Madrid ha recomendado a los madrileños el uso del transporte público durante los preparativos y la celebración de la visita del Papa León XIV y evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas.

Para facilitar las cosas, los viajes en autobuses de la EMT serán gratuitos del 3 al 9 de junio (excepto la Línea Exprés Aeropuerto), así como los viajes en BiciMad.

Con motivo de los montajes en la Plaza de Lima y en la Plaza de Cibeles, están sufriendo desvíos en sus itinerarios habituales las líneas 001, 1, 2, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 40, 43, 51, 52, 53, 74, 120, 126, 146, 147, 150, 203 (Estación de Atocha-Aeropuerto), N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24, N27 y S10.

Con motivo del evento en la Plaza de Lima, el sábado 6 de junio, se encuentra previsto el desvío de las siguientes líneas de autobuses: 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 45, 51, 52, C1, C2, 87, 120, 126, 147, 149, 150, N1, N22, N24, N29, N30 y S10.

El domingo, 7 de junio, debido al evento en la Plaza de Cibeles, se encuentra previsto el desvío de las siguientes líneas de autobuses: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 59, 61, 63, 65, 74, 75, 85, 86, 102, 133, 146, 147, 148, 149, 150, 152, C03, C1, C2, E1, M1, M3 y Exprés Aeropuerto.

También del 6 al 7 de junio se encuentra prevista la activación de la línea 180 de la EMT entre Legazpi y Caja Mágica. Se prevé un refuerzo de la red nocturna con 25 autobuses adicionales, así como refuerzo del 4 al 8 de junio en las líneas que atienden al aeropuerto.

En BiciMad también se prevén afectaciones en algunas estaciones desde este 4 de junio hasta el 8 de junio. Por ejemplo, este mismo jueves se cerrará la estación 86 en Plaza de Cibeles, y el sábado, en el entorno de la Plaza de Lima, se cerrarán las estaciones 157 Plaza de Cuzco, 138 Estación de tren Nuevos Ministerios, 136 Metro Nuevos Ministerios, 150 Paseo de la Castellana con Hermanos Pinzón, 153 General Perón con Poeta Joan Maragall, 159 Paseo de la Habana y 253 Doctor Fleming con el Estadio Santiago Bernabéu. Todas ellas abrirán la noche del lunes.

En la zona de la Plaza de Cibeles este sábado se cerrarán las estaciones 20 Banco de España, 60 Puerta de Alcalá, 10 Marqués de la Ensenada, 93 Plaza de Margaret Thatcher, 106A Plaza de Colón A, 106B Plaza de Colón B, 90 Metro Velázquez, 94 Estación de tren de Recoletos, 95 Claudio Coello con Villanueva, 102 Metro Retiro y 107 Serrano con Conde de Aranda. Todas ellas abrirán la noche del 7 de junio.

Por último, el domingo se cerrará la estación 98 Plaza de Felipe II. También se autorizará un refuerzo del servicio de taxi desde las 20.00 horas del viernes hasta las 20.00 horas del domingo, permitiendo que puedan prestar servicio todas las licencias, incluidas las que debían librar.

La ciudad de @MADRID cuenta ya los días para la histórica visita de León XIV



✅️ En esta web los madrileños y visitantes podrán consultar las afecciones a la movilidad por los preparativos, especialmente en Cibeles y Lima



🕔 Actualizado permanentementehttps://t.co/6I1C32E4PL — Borja Carabante (@bcarabante) May 29, 2026

Además, durante todo el fin de semana (del viernes 5 al domingo 7 de junio), se encontrarán inhabilitadas todas las reservas SEA del municipio de Madrid. Es decir, las de autobuses turísticos y discrecionales -vehículos de transporte de pasajeros que ofrecen servicios flexibles, sin estar sujetos a líneas, horarios ni rutas fijas-.

En el caso de los autobuses interurbanos, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) también ha afirmado ampliar su frecuencia, con una dotación adicional de 100 vehículos.

Metro y Cercanías

La Comunidad de Madrid, por su lado, ha anunciado el refuerzo de hasta en un 125% la frecuencia de trenes en algunas líneas de la red de Metro. Serán hasta 42 trenes adicionales entre los días 6, 7 y 8 de junio, y 55 más solo para el 7 de junio.

Esto se aplicará el sábado a las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 entre las 11.00 horas y el cierre del servicio. Por su parte, el domingo se activará un dispositivo especial en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, donde las frecuencias se elevarán hasta un 100% durante las horas centrales del día, desde el inicio de la circulación y hasta las 21.30 horas.

El lunes 8 se reforzarán las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16.30 y las 23.00 horas, con incrementos de hasta un 75% en el número de trenes. Y el martes 9 la línea 8 contará con un refuerzo de hasta un 25% entre las 8.00 y las 11.00 horas.

Asimismo, finalmente serán unas siete las estaciones que permanecerán cerradas para garantizar la seguridad. Una decisión tomada este mismo lunes frente al plan inicial, que preveía cerrar 15 estaciones en un principio, para garantizar la fluidez de los desplazamientos.

En concreto, el domingo estarán cerradas desde el inicio del servicio y hasta las 14.00 horas las estaciones de Retiro, Banco de España y Sevilla (en la Línea 2), Velázquez, Serrano y Colón (en la Línea 4) y Chueca (en la Línea 5), donde los trenes circularán sin efectuar parada cuando las circunstancias lo requieran.

Además, la red ampliará su horario hasta las 2.30 horas del sábado 6 de junio al domingo 7, para facilitar el regreso de los asistentes a la Vigilia con jóvenes.

El servicio de Renfe Cercanías también recibirá un refuerzo. Desde el Ministerio de Transportes aseguran que en Madrid será de más de 1,1 millones de plazas el sábado y el domingo.

Durante los días 6 y 7 de junio se reforzará la oferta en líneas de acceso a Nuevos Ministerios (líneas C-2, C-3, C-4a, C-4b, C-7, C-8a, C-8b, C-10).

Desde las 13.00 horas del 6 de junio hasta la finalización del servicio, las principales líneas (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10) registrarán un aumento de frecuencias y trenes en doble composición. En total, se prevé un incremento de plazas para ese día de más de 540.000, un 35% más de lo habitual en fin de semana.

El domingo 7 de junio está previsto que todas las líneas registren, desde primera hora de la mañana, frecuencias similares a las de un día laborable, muy superiores a las de un domingo normal. Además, este día se prevé el cierre de la estación de Recoletos hasta las 14.00 horas.

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, presenta el metro engalanado para recibir al Papa León XIV en la Línea 4. CAM

Ello supone un refuerzo de 580.000 plazas más, además de trenes de reserva en Chamartín, Aranjuez, Móstoles el Soto, Fuenlabrada, Coslada y Villaverde Alto ante cualquier imprevisto que pueda surgir.

La noche del 6 al 7 de junio se prolonga el horario de servicio de Cercanías hasta las 2.00 horas.

Otras afectaciones por Bad Bunny

Por otra parte, hay un plan alternativo para los otros eventos que estarán teniendo lugar en otras partes de la capital simultáneamente. Exactamente, también se prevén dificultades en la movilidad por carretera en la zona aledaña al Estadio Metropolitano, donde tendrán lugar los conciertos de Bad Bunny.

Estos espectáculos se darán este miércoles, sábado y domingo por la tarde, con una afluencia de unas 50.000 personas para cada show.

Por ello, en caso de aglomeraciones de peatones, se podrán registrar cortes de tráfico en distintos viales, evitando la circulación rodada por la Avenida de Arcentales, a fin de favorecer la salida de los peatones de las inmediaciones del estadio.

En concreto, se podrá cerrar parte de la Avenida de Arcentales hacia la M-40, pero los coches aún podrían salir usando la vía de servicio (calle Estocolmo). Y la Plaza de Grecia se podría cortar al tráfico, aunque se permitirá salir por la Avenida de Niza.

También pueden cerrar el tramo Arcentales–avenida de Canillejas a Vicálvaro hacia la M-40, y la calle Suecia a la altura de María Sevilla Diago en dirección a Plaza de Grecia.

En este caso, se reforzará de igual manera el servicio de Metro en la Línea 7 hasta en un 150%. Este incremento comenzará previsiblemente a las 18.30 horas y alcanzará el máximo porcentaje de refuerzo en torno a la hora prevista de finalización del evento (23.30 horas) para dar respuesta a la elevada afluencia de asistentes.