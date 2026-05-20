Abierto el plazo para inscribirse y ver al Papa en alguno de sus actos en Madrid: las misas, el Bernabéu o el Movistar Arena

Las claves

Las claves Generado con IA Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a los actos del Papa León XIV en Madrid del 6 al 9 de junio. Más de 250.000 personas están confirmadas para la Santa Misa del domingo y 160.000 para la vigilia del sábado en la Plaza de Lima. La inscripción se realiza en la web 'Con el Papa' y quienes se inscriban tendrán prioridad de cercanía en los eventos. La Archidiócesis ha habilitado la transferencia de grupos y recomienda verificar el correo y el estado de la inscripción en la plataforma.

Madrid ya tacha los días para recibir al Papa León XIV, que protagonizará una visita histórica a la ciudad del 6 al 9 de junio. Ante el evento, el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida está llevando a cabo un despliegue sin precedentes para que no falte un detalle en una cita que marcará el inicio del verano madrileño.

La expectación ante la visita del Sumo Pontífice se nota y se ve en los números. Y es que ya se ha abierto la plataforma para las inscripciones en los eventos que oficiará el Pontífice.

Las cifras que maneja la Archidiócesis son, en palabras de la propia organización, "abrumadoras": a día de hoy, ya hay 250.000 personas confirmadas para la Santa Misa del domingo y otras 160.000 que abarrotarán la Plaza de Lima, a la sombra del nuevo Santiago Bernabéu, para la vigilia del sábado.

Pese al aluvión, calma tensa: "Quedan plazas. Nadie se quedará fuera. La inscripción en la web busca facilitar los accesos", asegura Sara de la Torre, directora de comunicación de la Archidiócesis, quien insiste en que el proceso es clave para que el orden reine en la Castellana.

Por eso, en caso de querer participar en alguna de las actividades, hay que inscribirse cuanto antes en la web 'Con el Papa'. Aunque habrá sitio para los rezagados, los que pasen por la web tendrán prioridad de cercanía.

De momento, el plazo sigue abierto. A partir de esta semana, todos los inscritos ya han empezado a recibir el correo con su zona asignada y los detalles logísticos.

En caso de querer cambiar de grupo, la Archidiócesis ha habilitado la transferencia de grupos para mover ficha de un colectivo a otro fácilmente.

Si no ha llegado el email de confirmación, se debe iniciar sesión en la plataforma para comprobar el estado de su registro y quién es su responsable de grupo.

Menores y consentimientos: Si no le llega el correo para firmar el permiso de menores, revise la carpeta de spam. La organización está habilitando un botón de "reenviar email" para solucionar estos retrasos.

En caso de incidencias técnicas: Con más de un cuarto de millón de personas conectadas, desde la Archidiócesis informan de que los fallos son inevitables. Un equipo técnico está resolviendo cada caso de forma individual.

Por eso. ¿Qué se recomienda hacer ahora? Desde la Archidiócesis dejan las siguientes recomendaciones para asegurarse la plaza y comprobar que el estado de la solicitud es correcto: Acceder a la plataforma y comprobar el estado de su inscripción, verificar que el correo electrónico introducido es correcto, confirmar que figuran en el grupo con el que realmente van a asistir, completar cuanto antes la inscripción si todavía no lo han hecho y, por último, estar atentos a las comunicaciones que se están enviando a partir de esta semana.