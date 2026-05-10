Amadeo Navarro y su socio han comprado dos edificios en el centro de Madrid para convertirlos en hoteles boutique

El auge de restricciones a los pisos turísticos en Madrid está impulsando la transformación de edificios completos, y Homely Capital planea expandirse a ciudades como Sevilla, Málaga y Portugal antes de 2028.

La empresa integra arquitectura, construcción y operación hotelera, apostando por alojamientos únicos adaptados al entorno y con precios por noche que pueden duplicar tras la reforma.

Homely Capital se especializa en la compra de edificios completos, preferentemente con licencia hotelera, evitando pisos turísticos sueltos para evitar conflictos vecinales.

Amadeo Navarro y su socio han adquirido dos edificios en el centro de Madrid para transformarlos en hoteles boutique mediante su empresa Homely Capital.

En Tirso de Molina 20, pleno centro de Madrid, hay un hotel boutique de 54 habitaciones que antes de ser reformado era un inmueble en el que convivían viviendas, un hostal y locales comerciales.

Homely Capital es la empresa madrileña que está detrás de la reforma que se ha especializado en comprar edificios completos para transformarlos en alojamientos turísticos reformados.

En la misma zona, han comprado un edificio entero de 2.100 m2 que cambiará en unos meses, “Va a dar mucho de qué hablar”, asegura Amadeo Navarro, fundador de la empresa.

Homely Capital nació en 2017 de la unión entre Navarro, que venía del mundo financiero, y Víctor García Castro, arquitecto con experiencia en desarrollo inmobiliario en Estados Unidos y Latinoamérica. A día de hoy tienen 170 unidades.

Empezaron reformando viviendas y edificios residenciales, pero con el tiempo han enfocado el negocio hacia el sector turístico.

“Nos dimos cuenta de que había muchos edificios muy desaprovechados, especialmente en zonas céntricas”, explica Navarro. “Edificios antiguos, algunos deteriorados, que podían tener una segunda vida”.

Su modelo se aleja del apartamento turístico tradicional. No compran pisos sueltos dentro de comunidades de vecinos, sino edificios enteros que ya tengan licencia hotelera o algún uso previo relacionado con hospedaje.

“Lo que buscamos son activos completos”, explica. “Porque es mucho más fácil hacer una operación ordenada y evitar algunos de los conflictos que han surgido en torno a los pisos turísticos”.

Aunque Madrid concentra buena parte de su actividad, la empresa también trabaja en ciudades como Sevilla, Córdoba, Málaga, Alicante o Menorca y planea entrar en Portugal antes de 2028.

Amadeo Navarro, fundador de la empresa. Sara Fernández

Navarro explica que cuando empiezas un proyecto el objetivo es hacer inmuebles únicos, no quieren replicar el mismo modelo en todos los edificios.

P.- ¿Qué buscáis cuando transformáis un edificio?

R.- “Que tenga sentido con el barrio”, responde. “No queremos hacer hoteles idénticos en todas partes. Si estás en el centro de Madrid, tiene que sentirse la esencia. Y si estás en Menorca, el edificio tiene que encajar con el entorno”.

En cuanto al negocio lo que buscan es doblar el precio por noche, "si compramos un edificio en el que la noche costaba 90€, queremos que cueste 200€ después de la reforma".

La empresa integra dentro del grupo tanto el estudio de arquitectura como la constructora y la operadora turística, Templa Stays, que es la encargada de gestionar después los alojamientos.

“Nos interesa controlar todo el proceso”, explica Navarro. “Desde la compra hasta cómo se opera después”.

Este modelo llega además en un momento en el que el turismo en Madrid está cambiando rápidamente. Las restricciones a los pisos turísticos están reduciendo la oferta de apartamentos en muchos barrios y empujando parte del mercado hacia edificios completos con licencias ya existentes.

“Va a haber una concentración de propietarios de pisos turísticos mucho mayor porque las personas que compraban pisos sueltos y los ponían en Airbnb ya no pueden hacerlo”, señala Navarro.

Amadeo Navarro, fundador de la empresa. Sara Fernández

P.- ¿Ha cambiado también el tipo de turista?

R.- “Muchísimo. Cada vez vemos más familias y gente que quiere pasar más tiempo en la ciudad. Ya no es solo venir un fin de semana rápido”.

Navarro menciona el concepto de 'slow traveling', una forma de viajar más centrada en el barrio y en la experiencia local. “La gente quiere sentirse parte de la ciudad”, resume. “No solo dormir en Madrid”.

Por eso muchos de sus alojamientos incluyen cocinas, espacios comunes y estancias pensadas para pasar varios días. El precio suele estar entre los 150 y los 300 euros la noche.

Navarro cree además que el crecimiento turístico de Madrid acabará extendiéndose más allá de las zonas habituales de Sol y Gran Vía.

P.- ¿Qué barrios crees que van a cambiar más en los próximos años?

R.- “Lavapiés, Embajadores o La Latina todavía tienen muchísimo recorrido”, responde. “Hay edificios increíbles y zonas que todavía no han terminado de transformarse”.

Menciona como ejemplo lo ocurrido alrededor de Galería Canalejas. “Hace años el ambiente era completamente distinto. Ahora han llegado hoteles buenos, marcas de lujo, restaurantes y otro tipo de comercio”.

Sobre la crisis de la vivienda señala que este tipo de proyectos "no son el problema". Para Navarro, la raíz de la crisis sigue siendo la "falta de oferta residencial y lo difícil que es desarrollar urbanísticamente en la ciudad”, sostiene.