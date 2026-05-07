Arrancan las primeras obras de Madrid Nuevo Norte en Las Tablas Oeste: afectan a una superficie de 113.725 m2

Las claves

Las claves Generado con IA Arrancan las primeras obras de Madrid Nuevo Norte en Las Tablas Oeste, afectando a una superficie de 113.725 m2. Las actuaciones incluyen la demolición selectiva de 15 edificaciones, con el objetivo de reutilizar el 76% de los materiales en fases posteriores. Se han implementado medidas específicas para minimizar el impacto ambiental, como el control del polvo, ruido y la gestión de residuos. El proyecto urbanístico contempla la creación de un entorno mixto con 741 viviendas, más de 91.000 m2 de zonas verdes y nuevos equipamientos.

Madrid Nuevo Norte está en marcha. Tras la firma el pasado 15 de abril del acta de replanteo con la que el Ayuntamiento de Madrid autorizó el inicio de las obras, esta semana han empezado los trabajos de demolición en Las Tablas Oeste, el primero de los cuatro ámbitos en entrar en fase de desarrollo material, en lo que supone un hito en la historia de esta actuación urbanística.

Tal y como explica José Ignacio Morales, CEO de Crea Madrid Nuevo Norte, sociedad propietaria del 97% del suelo en este ámbito, “el inicio de estos trabajos confirma que Madrid Nuevo Norte avanza conforme a la planificación prevista y ha entrado en una nueva fase en la que el proyecto es ya una realidad palpable”. “Afrontamos esta etapa con mucha ilusión, con sentimiento de responsabilidad y con un enfoque centrado en la ejecución eficiente de la obra y en la minimización de cualquier afección a los vecinos del entorno”, añade.

Los trabajos que se han iniciado ahora son parte de las actuaciones previas incluidas en el primero de los lotes de las obras de urbanización del APE 08.21 Las Tablas Oeste, promovidas por la Junta de Compensación de este ámbito, cuyo Proyecto de Urbanización fue aprobado definitivamente el pasado 12 de marzo de 2026.

Demolición.

Estas actuaciones, que se desarrollarán en un plazo de seis meses, tienen como objetivo adecuar el terreno para las siguientes fases de la urbanización, que está previsto empezar en verano. Las obras afectan a una superficie de 113.725 metros cuadrados correspondientes a la antigua campa de almacenamiento de coches del SEMAT, ubicada en una cota elevada sobre el talud situado entre la calle Castillo de Candanchú y el Sistema General Ferroviario.

Esta intervención contempla la demolición selectiva de 15 edificaciones y casetas existentes, así como la retirada de firmes y otros elementos construidos, con un volumen total previsto de demolición de 15.740 metros cúbicos. El carácter selectivo de las demoliciones es uno de los aspectos más relevantes de esta fase, pues se ha diseñado para facilitar la correcta clasificación y gestión de los materiales resultantes con el objetivo de que el 76% de los mismos (12.018 metros cúbicos) puedan reutilizarse posteriormente como material de relleno en zanjas y terraplenes en las obras de Madrid Nuevo Norte.

La ejecución de la obra ha sido adjudicada a HERCAL S.L., mientras que la dirección facultativa corresponde a TYLIN y la asistencia técnica ambiental será desarrollada por Altacia.

Medidas para minimizar el impacto

Con el objetivo de reducir las posibles molestias durante la ejecución de los trabajos, el proyecto incorpora un conjunto de medidas específicas de control ambiental y seguimiento continuo. Entre ellas destacan sistemas de control del polvo mediante riego de viales y humectación de zonas de obras, monitorización de partículas en suspensión, limitación de horarios para actividades potencialmente ruidosas y seguimiento continuo de ruido y vibraciones.

Asimismo, se han previsto protocolos específicos para la gestión de residuos, la protección del suelo y de las aguas subterráneas, así como medidas preventivas en materia de patrimonio, vegetación y fauna. La obra contará además con supervisión ambiental permanente y coordinación específica en materia de seguridad y salud.

Una vez finalizada esta fase, está previsto el avance progresivo hacia las obras de urbanización, que incluirán la red viaria, aceras, carriles bici, alumbrado público LED, telecomunicaciones, zonas verdes, drenaje sostenible, mobiliario urbano y redes de servicios. La urbanización contempla también el cubrimiento parcial de vías ferroviarias, nuevos accesos de servicio de mantenimiento al haz de vías de Fuencarral y el soterramiento de la actual línea aérea de alta tensión.

El primer ámbito

Las Tablas Oeste es el primero de los cuatro ámbitos que conforman Madrid Nuevo Norte en entrar en fase de desarrollo material de su urbanización.

Ubicado en el borde oeste del actual barrio de Las Tablas, junto a la playa de vías de Fuencarral, este nuevo ámbito completará la continuidad urbana de la zona y contribuirá a mejorar su conexión con el futuro desarrollo del norte de la ciudad.

El proyecto contempla la creación de un nuevo entorno urbano mixto, con usos residenciales, zonas verdes, equipamientos y espacios de actividad económica, concebido bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad y calidad urbana.

En concreto, el ámbito contará con una superficie aproximada de 305.000 metros cuadrados, incorporará 741 viviendas, el 38% de gestión municipal, y más de 91.000 metros cuadrados de zonas verdes, articuladas en torno a varios parques y espacios públicos que reforzarán la integración del nuevo barrio con su entorno.