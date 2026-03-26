Madrid confirma el cierre de la L10 de Metro hasta final de año para reformar la estación de Bernabéu: tendrá 12.400 m2

Las claves nuevo Generado con IA La Línea 10 de Metro de Madrid cerrará el tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco hasta finales de año debido a las obras en la estación de Santiago Bernabéu. Durante el cierre, la EMT ofrecerá un servicio especial de autobús gratuito entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios, con horarios y frecuencias adaptados al flujo habitual de viajeros. La reforma de la estación Santiago Bernabéu triplicará su superficie hasta 12.400 m2, incluirá 12 ascensores y 24 escaleras mecánicas, y será totalmente accesible. La nueva estación estará lista en 2027 y contará con tecnología avanzada, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Bernabéu y los 125 años del Real Madrid.

La Línea 10 de Metro (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) cerrará desde este sábado día 28 y hasta finales de año el tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco, con servicio sustitutivo de autobús gratuito de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), debido a las obras que se están acometiendo en la estación de Santiago Bernabéu.

Durante el cierre de este tramo --que afecta a las estaciones de Nuevos Ministerios (líneas 6 y 8 y Cercanías), Santiago Bernabéu y Cuzco-- funcionará un Servicio Especial sustitutivo de autobús de la EMT, que complementa otras líneas que pasan por el Paseo de la Castellana, y se reforzará además el servicio del suburbano.

El Servicio Especial de autobús SE10, gratuito para los viajeros de Metro, conectará en superficie el intercambiador de Plaza de Castilla (líneas 1, 9 y 10 de Metro y autobuses urbanos e interurbanos) con la estación de Nuevos Ministerios, con paradas en el entorno inmediato de las estaciones afectadas.

Con una dotación de hasta 15 autobuses en hora punta, según la EMT, este servicio contará con horarios e intervalos de paso compatibles con los horarios de Metro.

La primera salida será a las 06.05 desde ambas cabeceras y las últimas están programadas a la 1.47 horas desde Plaza Castilla y a las 02.04 horas desde Nuevos Ministerios.

La frecuencia de pasado será de entre dos y tres minutos los días laborables en horario de 06.00 a 21.00 horas y de entre tres y ocho minutos de 21.00 horas hasta fin de servicio. Los sábados y festivos la frecuencia será de tres a cuatro minutos de 09.00 a 22.00 horas y de cuatro a ocho minutos el resto del día.

En un trayecto de 6.195 metros en ambos sentidos, los autobuses sustitutorios saldrán de Paseo de la Castellana, 214 (parada nº 65.001 de nueva creación), haciendo cuatro paradas intermedias: en Paseo de la Castellana, 187 (parada nº 28, Juzgados), Paseo de la Castellana, 123 (parada nº 34, plaza de Cuzco), Paseo de la Castellana, 93 (parada nº 41, plaza de Lima), Paseo de la Castellana, 81 (parada nº 48 con la calle de Raimundo Fernández Villaverde) hasta llegar a la otra cabecera, situada en Paseo de la Castellana, 67 (nº de parada 5.613).

En sentido contrario y desde la cabecera de Paseo de la Castellana, 67, los autobuses de EMT Madrid realizarán tres paradas intermedias: Raimundo Fernández Villaverde con Paseo de la Castellana (parada nº 2.696), Paseo de la Castellana, 136 (parada nº 42, plaza de Lima) y Paseo de la Castellana, 170 (parada nº 35, plaza de Cuzco).

Refuerzos

Como alternativas, además, los usuarios podrán usar otras líneas regulares de EMT que pasan por el Paseo de la Castellana: la 27 (Embajadores-Plaza de Castilla) y 147 (Callao-Barrio del Pilar). Además, se reforzarán las líneas de Metro que cubren la zona: L1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros) y L9 (Paco de Lucía-Arganda del Rey).

Un corte que se produce en el marco de las obras para la nueva estación 'Bernabéu', que es como pasará a denominarse una vez reformada, con previsión de tener finalizados los trabajos en el primer trimestre de 2027.

Con una inversión de 66 millones de euros, el proyecto de renovación integral de esta estación permitirá multiplicar por tres el espacio disponible, pasando de una superficie de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400.

Una vez reformada, será 100% accesible, con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con el andén, mientras que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo, desde el cual se visualizarán los niveles intermedios y los propios andenes.

El rediseño facilitará así que se produzcan transiciones más rápidas desde la calle al andén, ya que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo con vistas a los niveles intermedios y los propios andenes, que también amplían su capacidad.

Todo ello permitirá responder de manera eficaz al tránsito de pasajeros, especialmente elevado en días de partido y eventos. En el año 2025, la infraestructura contabilizó cerca de 4 millones de entradas, llegando a superar los 34.000 viajeros en jornadas con encuentros destacables.

Una vez entre en funcionamiento, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid, será una de las más modernas de la red, ya que está previsto la renovación de los acabados arquitectónicos y la incorporación de todos los avances tecnológicos, como los tornos de entrada 4.0 y las máquinas de venta de títulos de última generación.

Metro está llevado a cabo la planificación de este proyecto junto al Real Madrid Club de Fútbol, con quien firmó un protocolo para coordinar estas obras con el conjunto de actuaciones e infraestructuras que concurren en la zona.

Esta parada, junto al Paseo de la Castellana de la capital, guarda desde sus orígenes una estrecha relación con el estadio del equipo blanco. Fue inaugurada en 1982 bajo el nombre de Lima y en 1998 se renombró con su nomenclatura actual de Santiago Bernebéu.