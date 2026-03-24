Almeida aprueba la nueva ordenanza de Movilidad que amplía la zona SER y deja entrar a los coches sin etiqueta

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida durante un pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025. Eduardo Parra / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, ampliando la zona SER y permitiendo temporalmente la entrada de coches sin etiqueta si se cumplen los límites de calidad del aire. La ampliación del SER permitirá extender horarios y días en barrios con alta demanda de aparcamiento y se implementará gradualmente en 18 barrios nuevos, previa consulta con vecinos y asociaciones. La nueva normativa consolida las Zonas de Bajas Emisiones y mantiene la reducción histórica de dióxido de nitrógeno en la ciudad, gracias a medidas como la eliminación de autobuses diésel y las ayudas Cambia 30. Bicimad podrá expandirse a municipios limítrofes, comenzando por Pozuelo de Alarcón, facilitando el acceso a la bicicleta pública más allá del término municipal de Madrid.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes el texto definitivo que modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS). Han sido los votos en solitario del PP, pese al no en bloque de la oposición, los que han dado luz verde a esta nueva ordenanza que amplía las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y consolida las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

El visto bueno a la ordenanza llega cuando se cumple un año y medio desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara parte del texto aprobado en 2021. Han sido 110 las alegaciones presentadas, dos enmiendas a la totalidad (Más Madrid y Vox) y seis enmiendas parciales del PSOE.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido en su intervención que la capital lleva cuatro años consecutivos ­(desde 2022) cumpliendo con la directiva europea de calidad del aire "gracias a todas las actuaciones que se han implementado de Madrid 360, una estrategia que se sustenta, en gran medida, en el marco legal que establece la OMS, sobre todo para el funcionamiento de sus tres zonas de bajas emisiones: Madrid ZBE, Plaza Elíptica y Distrito Centro".

Entre las novedades que se han incorporado este martes en sesión plenaria a la normativa destaca la propuesta por parte del Grupo Municipal Popular de autorizar temporalmente la circulación por el término municipal a los vehículos con clasificación ambiental A empadronados en Madrid o que estén dados de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

También podrán continuar estacionando en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del barrio que les corresponda.

Estas dos concesiones serán viables, ha dicho Carabante, "siempre que se cumplan con los valores establecidos en la directiva europea de calidad del aire" para el dióxido de nitrógeno. Si se produjera el incumplimiento de los valores límite de dióxido de nitrógeno en cualquiera de las 24 estaciones de la red de calidad del aire madrileña, se extinguirá el periodo transitorio de autorización temporal regulado en la nueva disposición.

Como ha señalado el responsable del ramo, esta decisión se adopta teniendo en cuenta que la capital continúa reduciendo los niveles de dióxido de nitrógeno en la ciudad y que el número de vehículos con clasificación ambiental A de Madrid es mínimo: el 1,08% del total de vehículos que se contabilizan al día.

"No es necesario exigir a los madrileños nuevos esfuerzos porque con los que hemos hecho entre todos hasta ahora hemos sido capaces de alcanzar este objetivo común", ha manifestado el responsable del ramo, quien ha finalizado su exposición afirmando que la aprobación de esta ordenanza "es una buena noticia porque consolida y blinda un modelo de éxito, pero sobre todo da certidumbre a los madrileños".

Registros de calidad del aire

Como afirma el Consistorio en un comunicado, durante 2024 y 2025 se han obtenido "los mejores registros de dióxido de nitrógeno de la serie histórica". El año pasado, por ejemplo, ninguna estación rebasó los 32 microgramos por metro cúbico, mientras que en 2019, con Madrid Central en vigor, se superó en dos estaciones, alcanzando los 51 y 53 microgramos por metro cúbico.

"En lo que va de 2026 se continúan reduciendo los niveles de dióxido de nitrógeno, habiéndose registrado los mejores enero y febrero de toda la serie histórica". En enero, ninguna estación de la red madrileña tuvo niveles de dióxido de nitrógeno por encima de los 33 microgramos (siendo el límite de la directiva 40). En febrero, también se han mantenido las 24 estaciones por debajo de los 33 microgramos.

El número de vehículos con clasificación ambiental A en la ciudad "es mínimo". En febrero pasado se contabilizaron en Madrid 1.045.898 vehículos únicos al día. De ellos, 11.309 eran sin etiqueta (1,08%).

Desde el Ayuntamiento señalan la descarbonización "de forma acelerada" de la capital con la aplicación progresiva de las medidas contempladas en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

La prohibición de las calderas de carbón el 1 de enero de 2022 o la eliminación por completo de los autobuses diésel de la flota de la EMT desde el 30 de diciembre de 2022, convirtiendo a Madrid en la primera gran ciudad europea con una flota de autobuses 100% limpia, son los dos ejemplos que afirman "han contribuido a este logro".

Por otra parte, apuntan que desde el año 2020 ha reservado 140,8 millones de euros para las Ayudas Cambia 30. Estas tienen el objetivo de acompañar a los ciudadanos a la renovación de las flotas de vehículos particulares, el taxi y la Distribución Urbana de Mercancías, así como para el fomento de la micromovilidad, la electromovilidad y la sustitución de sistemas de climatización.

Ampliación de zona SER

Otra de las novedades que trae esta nueva ordenanza es la ampliación del SER. Así, se sientan las bases para ampliar el horario y los días de aplicación en zonas con gran demanda de aparcamiento en días o momentos puntuales, no de forma fija.

En este sentido, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido más allá de las 21.00 horas de lunes a viernes no festivos y desde las 15.00 horas los sábados, así como en domingos y festivos, siempre que se produzcan situaciones especiales que requieran la ampliación temporal.

La iniciativa responde a la "necesidad de garantizar la disponibilidad de aparcamiento para residentes en barrios que concentran una intensa actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio, provocando una alta afluencia de visitantes".

Con la extensión del Área de Estacionamiento Regulado (AER), tal y como establece el artículo 49.1 de la vigente OMS, se pretende equilibrar la disponibilidad de estacionamiento para residentes con la necesaria rotación en la vía pública.

Para el Consistorio, además de "mejorar la organización del tráfico", esta ampliación "contribuirá a la protección de la salud, la mejora de la calidad del aire y el incremento de la sostenibilidad medioambiental y energética de la ciudad".

El SER también se podrá extender a 18 barrios -14 nuevos- de seis distritos siempre que lo requieran los vecinos. Se crearían 51.819 plazas nuevas en Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, llegando por primera vez a Puente de Vallecas. El estacionamiento regulado pasaría de 13 a 14 distritos.

La ampliación se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la junta de distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones.

La extensión se habilitará en dos fases. Por una parte, el texto establece que antes del 31 de diciembre de 2029 alcanzará a los barrios ya contemplados en la Ordenanza de Movilidad Sostenible que se aprobó en septiembre de 2021: Peñagrande, de Fuencarral-El Pardo; Valdezarza, de Moncloa-Aravaca; Opañel y San Isidro, de Carabanchel, y Costillares, de Ciudad Lineal.

Antes del 31 de diciembre de 2035, continuará la expansión para las nuevas áreas incluidas en el proyecto que hoy se aprueba: Valverde, de Fuencarral-El Pardo; Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel, del distrito de Latina; Puerta Bonita, Abrantes, San Isidro, Opañel y Vista Alegre, de Carabanchel; Zofío y Orcasur, de Usera; Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción, de Ciudad Lineal, y San Diego, Palomeras Bajas y Numancia, de Puente de Vallecas.

Asimismo, este lunes se ha introducido una enmienda, a petición del concejal de Moratalaz, Ignacio Pezuela, para que el SER no pueda extenderse a dicho distrito.

Bicimad

La nueva OMS incluye la supresión de la limitación de la regulación de Bicimad a las vías públicas del término municipal con el objetivo de que pueda extenderse a municipios limítrofes.

Pozuelo de Alarcón será el primero en estrenar este modelo de movilidad sostenible que nació en Madrid en 2014. Este verano comenzará a funcionar en el municipio limítrofe, sin coste para los madrileños, con 30 estaciones (668 anclajes) y una flota total de 390 bicicletas, de las cuales 370 estarán disponibles en vía pública.

El convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y Pozuelo de Alarcón para la prestación del servicio de la bicicleta pública se ha aprobado también en el Pleno municipal.

Desde su puesta en marcha, la red de Bicimad ha pasado de 123 estaciones en los distritos de Centro, Salamanca, Arganzuela, Retiro, Moncloa-Aravaca y Chamberí y una flota de 1.560 bicicletas a 635 estaciones y 8.015 bicis repartidas por los 21 distritos de la ciudad, además de un sistema completamente renovado en marzo de 2023. El número de usuarios ha llegado a registrar un récord de usos el septiembre pasado con 66.000 viajes diarios.