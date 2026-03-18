La nueva plaza de Madrid con un parque de 1.000 árboles: Almeida y 12 empresas invierten 90 millones en Azca

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala de Tetuán, Paula Gómez-Angulo, ha presentado el proyecto básico para la remodelación de AZCA, este miércoles. Ayuntamiento de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid y 12 empresas invertirán casi 90 millones en la remodelación de Azca, que incluirá un parque con mil árboles. La renovación abarcará 132.895 metros cuadrados, mejorando accesibilidad, seguridad y sostenibilidad, con nuevas zonas verdes, juegos infantiles y 91 cámaras de vigilancia. Las obras, que comenzarán en 2027, contemplan la creación de 19 zonas estanciales, cinco pasarelas peatonales y la renovación de 33 pasajes interiores. El proyecto busca transformar Azca en un espacio referente, integrando colaboración público-privada y aportaciones de comercios y vecinos.

Un gran parque con mil árboles, "un gran vergel", será el sello de Nuevo Azca, un proyecto promovido por el Ayuntamiento, que lleva cocinándose durante diez años, de casi 90 millones de euros entre dinero público y privado —de la mano de una docena de empresas— y cuyas obras empezarán previsiblemente en el primer semestre de 2027.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también vecino de Azca durante años, ha presentado el proyecto para poner fin a una zona que ha sufrido degradación durante muchos años.

Será en el primer trimestre del año que viene cuando se apruebe la adjudicación de las obras, ha adelantado el regidor sobre un ámbito por el que transitan diariamente unas 100.000 personas, unido a los 50.000 trabajadores y los 2.000 residentes.

Presentación del proyecto. Ayuntamiento de Madrid

Las mejoras abarcarán una superficie de 132.895 metros cuadrados, de los que 82.755 serán públicos y 50.140 privados rediseñando todo el espacio, con dos nuevos ascensores y renovando las aceras de calles perimetrales como General Perón, Castellana, Joaquín Costa y Orense.

Se renovarán, además, 33 pasajes interiores y se conectarán los espacios con un anillo central y cinco pasarelas peatonales. Una vez concluida la obra, se mantendrá la colaboración público-privada para el mantenimiento del espacio. Almeida también ha anunciado que las 55 cámaras pasarán a ser 91.

Acuerdo histórico

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha estado acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala de Tetuán, Paula Gómez-Angulo, durante la presentación del proyecto básico para la remodelación de Azca.

El acuerdo se ha calificado de histórico entre el Ayuntamiento de Madrid y las empresas, vecinos y comercios del ámbito para poner en marcha una actuación integral, unitaria y definitiva en este espacio de referencia de la capital.

Almeida ha subrayado la dimensión estratégica de la intervención, recordando que se trata de "un hito histórico" para garantizar "la transformación y regeneración de un espacio privilegiado en el corazón mismo de la ciudad de Madrid".

En este sentido, ha enmarcado la actuación en la evolución de la capital, señalando que "tenemos que seguir reinventándonos" para mantener "la posición de privilegio" de Madrid y continuar "compitiendo con las grandes ciudades mediante la atracción del talento".

El alcalde ha explicado que la intervención se articula en torno a "tres ejes principales de actuación": la sostenibilidad, la accesibilidad y la seguridad.

Sobre esta base, ha destacado que el proyecto simboliza la ambición de Madrid como ciudad, al conjugar "la generación de las mejores oportunidades económicas" con "la mejor calidad de vida" y ha incidido en que Azca representa "un ecosistema económico inigualable en el corazón de la ciudad" que debe mejorar también las condiciones de su entorno y que "definirá el mejor futuro de Madrid".

El proyecto permitirá a Azca y su zona de influencia sumarse a la profunda transformación urbana que está promoviendo el Ayuntamiento de Madrid en el eje del paseo de la Castellana, con actuaciones ya ejecutadas como la remodelación de la avenida del General Perón y el ámbito de las Cinco Torres y otras que están en marcha como Parque Castellana o el desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

La intervención supondrá el rediseño de todo ese espacio, que presenta múltiples niveles, para generar una accesibilidad total, incluyendo la instalación de dos nuevos ascensores y la renovación de las aceras de las calles perimetrales (avenida del General Perón, paseo de la Castellana y calles Joaquín Costa y Orense).

A ello se añade la revisión, análisis, reparación e impermeabilización de las estructuras existentes bajo rasante y la renovación completa del saneamiento del ámbito a través de un nuevo sistema de drenaje integral y la reparación de los colectores profundos existentes, así como de los pozos de acometida.

Más sostenible, seguro y accesible

La remodelación contempla la creación de un gran parque central que constituirá una importante mejora de la calidad ambiental del entorno. Asimismo, el agua se convertirá en un elemento esencial, integrándose en el nuevo paisaje.

Otro de los puntos clave de la intervención será la renovación de los 33 pasajes interiores del ámbito, situados en dos niveles distintos. Para ello, se les dotará de nueva iluminación, señalética y acabados, lo que permitirá mejorar la seguridad, la accesibilidad y la estética y facilitará su posterior conservación. Además, se abrirán huecos en los forjados para que entren luz natural y aire en los niveles inferiores.

La conexión entre los diferentes espacios se mejorará mediante un anillo central de circulación y cinco pasarelas peatonales que permitirán recorrer todo el ámbito.

A ello, se une la creación de 19 zonas estanciales y la construcción de 150 metros lineales de asientos en forma de graderío en la ladera del parque central que permitirá contemplar el propio parque o celebrar pequeñas actividades culturales.

El renovado Azca contará, además, con decenas de bancos distribuidos por todos los espacios y varias áreas de juegos infantiles integradas en las zonas naturales.

La mejora de la seguridad es otra de las prioridades de la remodelación. En este sentido, el proyecto incluye la sustitución íntegra del alumbrado por otro de tecnología led de alta eficiencia energética, un cambio que supondrá una mayor seguridad, ya que se eliminarán puntos ciegos o de sombra.

Asimismo, se duplicará el control de la seguridad del espacio, al pasar de las 55 cámaras en dos niveles existentes en la actualidad a una red compuesta por 91 cámaras distribuidas en tres niveles.

La intervención contempla la preinstalación de estas nuevas cámaras, que se completará tras la finalización de la obra civil del ámbito.

Una vez se concluya la obra, se mantendrá la colaboración público-privada para el mantenimiento del espacio, en el que se articulará un mecanismo unitario y coordinado que permita que el nuevo Azca fruto de las obras se mantenga con los estándares de calidad que requiere y que el Ayuntamiento ya ha implementado en otras zonas singulares de la ciudad como las cinco torres de Castellana.

Las obras comenzarán en 2027

Tras la presentación del proyecto básico, el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Obras y Equipamientos, recibirá un proyecto de ejecución completo para su supervisión, aprobación y posterior licitación de la obra.

Dicha obra, cuyo importe máximo de ejecución será de 89,3 millones de euros, será promovida por el Consistorio, que aportará 55,6 millones de euros y contará con la cofinanciación de los privados, que aportarán 33,7 millones de euros.

Estas cantidades responden a la titularidad del suelo sobre el que se va a actuar. La previsión es que las obras puedan comenzar en el primer semestre de 2027.

La financiación privada correrá a cargo de Pontegadea, El Corte Inglés, Merlin Properties, Gmp, Hermes, Mapfre, Mutua Madrileña, Leading Hospitality, Alba Patrimonio Inmobiliario, Monthisa, Cajamar y Renazca.

Asimismo, participará en la iniciativa la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. A ello hay que sumar a los vecinos y comercios del ámbito, fundamentalmente integrados en Comunazca y Proazca que, si bien no financiarán el proyecto, han jugado un papel muy destacado durante todo el proceso.

Azca, un espacio de referencia

Desde su creación en los años 60, este ámbito ha sido objeto de mejoras puntuales, pero con el paso del tiempo se ha hecho necesario acometer una profunda actuación de carácter global y definitiva.

Por ello, el Ayuntamiento de Madrid ha tomado la iniciativa para liderar el proyecto e integrar en él a todas las empresas, comercios y comunidades de vecinos, aspecto en el que radica el carácter histórico del proyecto de remodelación que finalmente se materializará.