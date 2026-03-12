Fátima Matute reprocha al Ministerio de Sanidad su "hipocresía" respecto a la gestión público-privada

La adjudicación a Quirónprevención coincide con la tramitación de una ley que busca limitar la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud.

La Comunidad de Madrid destaca que el Ministerio exige condiciones técnicas superiores, lo que limita la competencia y eleva el coste por trabajador respecto a otras administraciones.

El Ministerio de Sanidad adjudicó a Quirónprevención el contrato de vigilancia de la salud de sus empleados tras descartar a otra empresa por incumplimiento administrativo.

Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid, reprocha al Ministerio de Sanidad su "hipocresía" por criticar la gestión público-privada mientras la utiliza para su personal.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute , reprochó este jueves a la ministra, Mónica García, su "hipocresía" respecto a la gestión público-privada, ya que la critica cuando la aplican algunas comunidades autónomas pero la aplica para su propio personal.

En concreto, durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, la consejera hizo referencia a la adjudicación por parte del Ministerio de Sanidad a Quirónprevención del contrato para la vigilancia de la salud de sus empleados tras resultar la empresa mejor valorada en el proceso de licitación con 87 puntos sobre 100.

La adjudicación se produjo el 7 de marzo, después de que se descartara a Mare Nostrum, que inicialmente había ganado el concurso convocado en octubre, por no cumplir con los requisitos administrativos, precisaron desde el gobierno regional.

En respuesta al diputado del PSOE Carlos Moreno Vinúes, Matute acusó al Ministerio de estar “desguazando la sanidad con su hipocresía, porque ustedes critican en Madrid lo que defienden en otras comunidades autónomas”.

“En enero el Ministerio de Sanidad ha concedido a Quirónprevención toda la prevención”, afirmó Matute. “¿Qué me está contando usted? Señor Moreno, nosotros no nos avergonzamos de la colaboración transparente, rigurosa y que lo que consigue es dar una calidad excelente a nuestra sanidad, porque nosotros sí pensamos en los pacientes y en los profesionales”.

Desde la Comunidad de Madrid aseguran que las condiciones técnicas exigidas por el Ministerio de Sanidad en este concurso son superiores a las establecidas habitualmente en otras administraciones públicas, lo que limita el número de empresas capaces de cumplir con los requisitos del contrato.

Esta circunstancia ha influido en la elección de Quirónprevención como adjudicataria del servicio de prevención de riesgos laborales.

El Ministerio exige a las empresas que concurren al contrato un mayor número de pruebas analíticas y complementarias en los reconocimientos médicos de los empleados de los servicios centrales, lo que eleva el coste por trabajador por encima del importe medio que se registra en otros ministerios o administraciones públicas autonómicas, aseguran en el Gobierno regional.

Como ejemplo, añaden, mientras que en la Comunidad de Madrid el coste unitario de licitación es de 52,35 euros, en el Ministerio de Sanidad el coste unitario por trabajador para el reconocimiento básico asciende a 67,60 euros, a lo que se añade el coste de pruebas complementarias como reconocimiento ginecológico para mujeres y urológico para hombres.

Además, el ministerio exige perfiles analíticos específicos —como vitamina D, perfil tiroideo, hemoglobina glicosilada, ferritina, LDH o PSA para mayores de 45 años—, cuando en otros organismos estas pruebas suelen solicitarse a partir de los 50 años.

La adjudicación se conoce un mes después de que se hiciera pública la formalización de un contrato entre el Ministerio de Hacienda y Quirónprevención para la prestación de servicios de análisis clínicos y pruebas médicas a vigilantes aduaneros.

El contrato, enfatizaron desde la Comunidad de Madrid, tramitado por la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), fue formalizado el 10 de febrero, misma fecha en la que el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El anteproyecto, impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García, plantea "limitar determinados mecanismos de colaboración público-privada dentro del Sistema Nacional de Salud", denunciaron.