Almeida autorizará a los coches sin etiqueta a entrar en Madrid siempre que se cumpla "la directiva de calidad del aire"

Por ahora, el Ayuntamiento presidido por José Luis Martínez-Almeida tiene buenas noticias para los coches sin etiqueta. Y es que el Consistorio de la capital autorizará temporalmente —incluida en una disposición transitoria— la circulación de los vehículos A en Madrid mientras se cumpla con la directiva de calidad del aire.

Será una medida que afecte a los vehículos empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital.

Podrán circular por todo el término municipal y estacionar en las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del barrio que les corresponda siempre que se cumplan con los valores establecidos en la directiva europea de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno.

De esta forma, si se produjera el incumplimiento de los valores límite en cualquiera de las 24 estaciones de la red de calidad del aire madrileña, se extinguirá el periodo transitorio de autorización temporal regulado en la nueva disposición.

Es una medida ajena a la moratoria que ya aprobó Almeida para extender durante un año (hasta el 31 de diciembre de 2026) la circulación de los coches sin etiqueta empadronados en la ciudad por el término municipal (Madrid ZBE). Por lo tanto, una vez terminado el año y con la nueva medida, este tipo de vehículos podrán seguir entrando en Madrid si se cumplen dichos requisitos.

Esto surge por la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), que se aprobará este mes para "garantizar que la capital siga avanzando hacia una ciudad más sostenible y continúe mejorando los niveles de calidad del aire". De cara al contenido final del texto, el Grupo Municipal Popular ha presentado este martes una enmienda que se incorporará a la normativa, según avanzan desde el Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, desde el Consistorio explican que "el porcentaje de afección es mínimo". "En febrero pasado se registraron en Madrid 1.045.898 vehículos únicos al día. De estos, 11.309 eran vehículos con clasificación A (los llamados sin etiqueta) de Madrid, lo que equivale al 1,08% del total".

Reducción de contaminación

Según aseguran desde el Ayuntamiento, la capital se ha descarbonizado de forma acelerada con la aplicación progresiva de las medidas contempladas en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

Estas van desde la prohibición de las calderas de carbón el 1 de enero de 2022 o la eliminación por completo de los autobuses diésel de la flota de la EMT desde el 30 de diciembre de 2022, "convirtiendo a Madrid en la primera gran ciudad europea con una flota de autobuses 100% limpia", por ejemplo.

Desde el año 2020, el Consistorio ha reservado 140,8 millones de euros para las Ayudas Cambia 30 con el objetivo de acompañar a los ciudadanos a la renovación de las flotas de vehículos particulares, el taxi y la distribución urbana de mercancías, así como para el fomento de la micromovilidad, la electromovilidad y la sustitución de sistemas de climatización.

Así, Madrid lleva cuatro años consecutivos (desde 2022) cumpliendo con la directiva europea de calidad del aire gracias a todas las actuaciones que se han implementado de Madrid 360, una estrategia que se sustenta, en gran medida, en el marco legal que establece la OMS, sobre todo para el funcionamiento de sus tres zonas de bajas emisiones: Madrid ZBE, Plaza Elíptica y Distrito Centro.

Durante 2024 y 2025 se tuvieron los mejores registros de dióxido de nitrógeno de la serie histórica. Durante el año pasado, ninguna estación rebasó los 32 microgramos por metro cúbico; en 2019, con Madrid Central en vigor, se superó en dos estaciones, alcanzando los 51 y 53 microgramos por metro cúbico.

En enero y febrero de este año se continúan reduciendo los niveles de dióxido de nitrógeno, representando los mejores enero y febrero de toda la serie. En el primer mes del año, ninguna estación de la red madrileña tuvo niveles de dióxido de nitrógeno por encima de los 33 microgramos, mientras que en 2025 doce estaciones estaban por encima y cuatro llegaron a 40 y 41 microgramos por metro cúbico.

Y el mes pasado también se han mantenido las 24 estaciones por debajo de los 33 microgramos. Sin embargo, en febrero pasado hubo 15 que superaban este dato; cinco se situaron por encima de 40, llegando a alcanzar los 44 microgramos.