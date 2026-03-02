Almeida proyecta su Madrid Nuevo Sur con 300.000 metros cuadrados: "Es una oportunidad histórica para unir la ciudad"

Almeida presenta la Estrategia del Sur de Madrid, donde ha anunciado el próximo Madrid Nuevo Sur. Ayuntamiento de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha presentado el proyecto Madrid Nuevo Sur, que contempla 300.000 metros cuadrados en los terrenos de Abroñigal. El plan busca transformar nueve distritos del sur de Madrid con nuevas viviendas, espacios económicos, dotaciones educativas y zonas públicas de calidad. La Estrategia del Sur permitirá construir hasta 200.000 casas, lo que representará cerca del 50% de la vivienda pública prevista en España en los próximos años. La iniciativa pretende unir el norte y el sur de Madrid, generar empleo y mejorar la calidad de vida en una zona donde vive el 44% de la población de la ciudad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, empieza a plantear el que es uno de sus grandes proyectos para la capital: crear Madrid Nuevo Sur, el Madrid Nuevo Norte en el lado opuesto de la ciudad.

Así, ha anunciado que trabajará con el Gobierno de España y buscará el acuerdo con los grupos municipales para activar esta iniciativa: un nuevo gran desarrollo de 300.000 metros cuadrados en los terrenos de la estación logística de Adif, en Abroñigal, que "en estos momentos se están abandonando para trasladarse al distrito de Vicálvaro".

Lo ha presentado este lunes desde el Vivero de Empresas de Puente de Vallecas, acompañado por la práctica totalidad de su equipo de Gobierno, donde ha presentado la Estrategia del Sur.

Se trata del plan del Ayuntamiento que impulsará el desarrollo de los nueve distritos -Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas- que conforman esta zona.

Es algo que ha definido como "la nueva centralidad urbana" de la capital y una "oportunidad histórica para vertebrar la ciudad desde el norte hasta el sur".

El futuro de Madrid empieza en el sur.



Presentamos la Estrategia del Sur, la mayor transformación urbana que vivirá nuestra ciudad en la próxima década, impulsando un desarrollo residencial de 5.600 hectáreas para construir más vivienda y facilitar que jóvenes y familias puedan… pic.twitter.com/UQx0t5UFOp — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 2, 2026

Con viviendas, actividades económicas, dotaciones educativas, sociales, culturales y espacios públicos de calidad. La gran apuesta del Ayuntamiento de Madrid para unir los barrios del sur, hoy separados por la M-30.

"Sería la puerta de entrada a todo el sur de la ciudad de Madrid". De esta manera, llevarán una proposición al próximo Pleno de Cibeles con la que buscarán el acuerdo con todos "porque esto no es un proyecto de Gobierno, esto es un proyecto de ciudad".

Estrategia del Sur

"La culminación de todo este proyecto de la Estrategia del Sur necesariamente va a ser la generación de una nueva centralidad en toda esa zona", ha explicado el regidor.

Y es que este gran proyecto está enmarcado en dicho plan que integra la transformación urbana, la construcción de nuevas viviendas, la generación de oportunidades de empleo y el desarrollo de iniciativas de sostenibilidad para la mejora de la calidad de vida en estos distritos.

Almeida en la presentación de la Estrategia del Sur de Madrid. Ayuntamiento de Madrid

En este sentido, Almeida ha afirmado que esta estrategia contempla un desarrollo residencial apto para construir de 5.600 hectáreas. "Supone la misma superficie que la ciudad de Bilbao", ha ejemplificado el primer edil.

El regidor ha indicado que se podrán construir 200.000 casas, que supondrán cerca del "50% de la vivienda pública que se hará en España y el 40% del volumen total previsto en toda la Comunidad de Madrid" para los próximos años.

"El sur es el futuro de la ciudad de Madrid", ha remarcado sobre los nueve distritos en los que "se concentra el 44% de la población". De este modo, ha recordado que se trata de un plan en el que ya han ido trabajando a lo largo de los últimos siete años: "Carabanchel es el gran foco cultural de la capital, en Latina se está llevando a cabo el soterramiento de la A-5, en San Blas se está planeando la Ciudad del Deporte y Villa de Vallecas ha sido el que mayor actuación ha tenido en infraestructuras y equipamientos".

Por lo tanto, su apuesta afirma que va encaminada hacia la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida, "con más ocio, deporte y zonas verdes". "En el año 2019 la inversión de los distritos del sur era de 70 millones de euros y a lo largo de estos últimos años hemos llegado a los 200 millones".