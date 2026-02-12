Ver dinosaurios o pasear por el desierto: Almeida abre el único centro de Europa de 'gaming' gratis con realidad virtual

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almedia, prueba la nueva experiencia de realidad virtual en el recién inaugurado Discovery Center de Madrid in Game. Madrid in Game

Ver dinosaurios ante tus ojos paseando por la ciudad o en el desierto. O poder señalar los músculos de un cuerpo humano gigante que corre hacia ti. Subir en un ascensor panorámico en el que se ve todo Madrid y presenciar cómo se construyen sus carreteras o parques. La sensación es muy real, pero realmente es una ilusión.

Esas son solo algunas de las experiencias que se pueden vivir en el nuevo Discovery Center de Madrid in Game. Se trata del cuarto pabellón del complejo ubicado en Casa de Campo destinado al videojuego que el Ayuntamiento de Madrid impulsó y abrió en 2022.

Este miércoles el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado este nuevo centro "para aquellos que no saben lo que es la gamificación, que puedan acercarse a conocerlo".

Así lo ha trasladado desde el complejo, acompañado por la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, así como por los CEO de compañías y entidades del sector.

"Si queríamos que el futuro se jugara en Madrid, teníamos que sentar las bases y apostar por un sector que, en estos momentos, es el mayor valor. Por encima de la industria del cine o de la música. Por eso había que hacer crecer este campus del videojuego", ha señalado el regidor.

El Discovery Center

El Discovery Center nace como un espacio único en Europa. Un centro experiencial de aprendizaje y divulgación pensado para mostrar cómo la gamificación —entendida como la aplicación del diseño, las dinámicas y las tecnologías del videojuego a otros ámbitos— ya está transformando sectores como la educación, el urbanismo, la salud, la arquitectura, la biotecnología o la movilidad.

La intención es enseñar cómo ese conocimiento puede contribuir a mejorar la vida cotidiana de las personas, sean o no jugadoras de videojuegos.

Almeida y los concejales delegados de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, y Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, durante su visita al Discovery Center. Madrid in Game

"Es algo que yo creo que desconocemos la mayoría de los que vivimos en esta ciudad", ha apuntado Almeida en este aspecto. Un sector, ha explicado, "con un gran impacto económico" y que "genera un ecosistema que nos permite avanzar e ir más lejos" en diferentes ámbitos como el educativo, en el que la capital lidera la oferta formativa "con 40 grados en universidades tanto públicas como privadas", en contraposición a otras como Nueva York, por ejemplo, que "solo cuenta con dos".

Durante su visita, tanto el alcalde como los concejales han probado estas experiencias para conocer de primera mano los servicios que a partir de este miércoles serán gratuitos para todos los visitantes. Solo habrá que reservar a través de la aplicación móvil que ya está disponible para su descarga.

Así, como parte de las actividades que se pueden conocer en este nuevo pabellón, se encuentra 'La Experiencia', con dos recorridos complementarios: la MIG Station, en el interior, y la Senda Estelar, una ruta exterior gamificada e integrada en el entorno del campus.

Esta última se trata de una actividad inmersiva basada en realidad aumentada. El recorrido, autónomo y pensado para todos los públicos, se compone de cinco paradas interactivas y tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Almeida ha inaugurado este miércoles el Discovery Center del Campus del Videojuego de Madrid. Madrid in Game

Por su parte, la MIG Station propone una ruta interior de unos 60 minutos que convierte la visita en un viaje por el universo del gaming para descubrir cómo el ecosistema del videojuego está influyendo en la industria, en la sociedad y en el futuro de Madrid.

A lo largo de seis salas, la experiencia combina divulgación, tecnología y contenidos inmersivos, culminando con una propuesta de realidad virtual. Durante el recorrido se puede probar algunos de los juegos que se están desarrollando en el Campus del Videojuego o conocer la labor de las empresas que forman el Clúster —que une a todo el ecosistema de empresas y centros de formación del sector en la capital—. Ambos incorporan un pasaporte digital con sellos y logros.

Algunos de los videojuegos son inclusivos para personas con discapacidad o para frenar el deterioro cognitivo de los más mayores. Madrid in Game

"Es una experiencia que merece la pena", ha opinado Almeida tras su recorrido de realidad virtual. "El público va a poder sobrevolar la ciudad, recorrer distintas partes, ver el cuerpo humano y estudiar las diferentes partes... Te quedas un tanto asombrado de la capacidad y de las aplicaciones que puede llegar a tener la gamificación".

Asimismo, ha agregado la posibilidad de usar este tipo de herramientas para "construir una ciudad en el Plan Estratégico Municipal o generar autopistas aéreas para los drones, que es una realidad que va a estar pronto en la ciudad de Madrid y que también nos permite poder ordenar la movilidad desde arriba".

Madrid in game

El pabellón que alberga el Discovery Center se suma al Development Center, eSports Center y Experience Center y convierte el Campus del Videojuego de Madrid in Game en un ecosistema pionero en Europa, con cuatro centros y 4.500 metros cuadrados de superficie.

En ellos se encuentran la incubadora/aceleradora de empresas, un centro abierto a la ciudadanía dedicado a los eSports (lo que se considera deportes electrónicos, como el Pokémon o el Fortnite), donde ya se han disputado ligas y competiciones, o un lugar de celebración para ferias y eventos relacionados con la industria.