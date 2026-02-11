Cortes de tráfico en un centenar de calles de Madrid y 126 líneas de autobuses afectadas por la tractorada contra Sánchez

Varios tractores a su paso por el Paseo de la Castellana en marzo de 2024 en Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez

Las claves nuevo Generado con IA Unos 50 tractores recorrerán Madrid en protesta contra el Gobierno de Sánchez, con agricultores y ganaderos de toda España. La manifestación afectará a un centenar de calles y 126 líneas de autobuses municipales, el 60% del total. El evento se desarrollará entre las 8:00 y las 18:00 horas, con cinco columnas de tractores confluyendo en la Plaza de Colón. Habrá cortes de tráfico en rutas desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, Robregordo, El Espinar y Arganda del Rey, además de un recorrido a pie desde Colón.

Aproximadamente medio centenar de tractores saldrá a las calles de Madrid para finalizar su protesta contra el Gobierno de Sánchez este miércoles. Las cinco columnas de tractores formadas por agricultores y ganaderos de toda España se concentran en la capital para mostrar su disconformidad por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur.

Como informan desde el Consistorio en un comunicado, su llegada repercutirá en la movilidad de decenas de calles de todo el municipio, afectando también a 126 líneas de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Es decir, el 60% de su totalidad.

Así, desde las 8.00 hasta las 18.00 horas, se encuentran previstos cortes de tráfico en diferentes distritos de la ciudad con motivo de las cinco columnas que confluirán en la Plaza de Colón.

Habrá cuatro rutas de entrada a Madrid en las que se registrarán los cortes de tráfico. Desde Torrejón de la Calzada se concentrarán las afecciones en la Vía Lusitana, Plaza Elíptica, Marcelo Usera, Vado de Santa Catalina, Puente de Andalucía, Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, calle Embajadores, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Plaza de España, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, Génova y Plaza de Colón.

Desde Guadalajara y Robregordo se registrarán cortes de tráfico en la M-111, Glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana y Plaza de Colón.

Por su parte, desde El Espinar (Segovia) se registrarán cortes de tráfico en la Carretera de Castilla (M-500), Puente de los Franceses, Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, Francisco Jacinto Alcántara, Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez y Plaza de Colón.

Y en la que procede de Arganda del Rey se registrarán cortes de tráfico en la calle Pirotecnia, Aurora Boreal, avenida de la Democracia, Plaza de Alosno, Casalarreina, avenida de Daroca, M-23, O'Donnell, Narváez, Goya y Plaza de Colón.

Además, desde las 11.00 horas, desde la Plaza de Colón se iniciará una manifestación a pie que ocasionará también cortes en el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Paseo de la Infanta Isabel. También se ocasionarán incidencias en el Paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y viales del entorno.

Por último, de 16.30 a 18.00 horas se encuentran previstas incidencias en la Carrera de San Jerónimo.