Almeida lo confirma: no pondrá la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid durante el Orgullo

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirma que no pondrá la bandera LGTBI en el Ayuntamiento durante la celebración del Orgullo. Almeida argumenta que la decisión responde a la normativa sobre banderas oficiales en los edificios municipales, no a razones ideológicas. Un juzgado ha desestimado la demanda de Vox contra las banderas LGTBI en el edificio de grupos municipales y ha negado la legitimación activa de Vox en este caso. El Gobierno madrileño entregará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, reconociendo sus 250 años de democracia.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que no pondrá la bandera LGTBI en el Ayuntamiento coincidiendo con el Orgullo y considera que esta polémica es "el clavo ardiendo" de la izquierda con estas celebraciones.

"Cuando llegué dijeron que se iba a acabar el Orgullo, que no iba a permitir que continuara el Orgullo. Y el Orgullo se está haciendo como nunca en esta ciudad", ha sacado pecho el regidor al ser preguntado por la inadmisión por parte de un juzgado de la demanda de Vox contra las banderas LGTBI+ en el edificio de grupos municipales de la calle Mayor.

Tras inaugurar el centro de experiencias Discovery Center de Madrid in Game, Martínez Almeida ha defendido que no colocará esta enseña no porque "sea la del colectivo LGTBI" sino porque entienden que "de acuerdo a la normativa hay una serie de banderas oficiales que son las que tienen que ondear en los edificios".

Almeida ha incidido, sobre el juzgado que ha desestimado la demanda de Vox, que la resolución "exculpa completamente y exonera" al Ayuntamiento en lo relativo a la colocación de las banderas por parte de grupos de la oposición y además "niega la legitimación activa de Vox".

Ha cuestionado si el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, será tan diligente para explicar "todas las razones" que le motivaron para poner la demanda, teniendo en cuenta lo activo que es para "denunciar cuando el Ayuntamiento tiene alguna sentencia en contra".

"Ha sido no solo desestimada en relación con el fondo, sino más importante, en relación con la forma, porque le niega la legitimación a Vox en este sentido, desde el punto de vista contencioso, para acudir a los tribunales", ha rematado.

Medalla a Ayuso

Además, José Luis Martínez-Almeida, ve en el reconocimiento de Estados Unidos con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid un reconocimento "a la democracia más antigua del mundo", que cuenta ya con 250 años.

"Se cumplen 250 años de su independencia, es el país invitado a la Hispanidad y estrechar lazos y relaciones con naciones yo creo que siempre es bueno. Al mismo tiempo, insisto, es un reconocimiento a los 250 años de la democracia más antigua que hay en el mundo, que es la democracia estadounidense", ha planteado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba anoche este reconocimiento y afirmaba que EEUU es "el principal faro del mundo libre".

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España. Este mismo reconocimiento ha sido recibido en los últimos años por presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodímir Zelenski (2022), República de Ecuador, Daniel Noboa (2023), o Argentina, Javier Milei (2024).