10,5 millones de inversión y 39.000 m2: el reformado barrio de Madrid que Almeida 'busca convertir' en la zona de moda

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado un nuevo paseo peatonal de 1,5 kilómetros que conecta Usera con Madrid Río, tras una inversión de 10,5 millones de euros. La remodelación abarca 39.000 metros cuadrados y ha supuesto mejoras en 19 calles y cuatro plazas del distrito, reforzando la seguridad, iluminación y calidad del espacio público. El proyecto, financiado con fondos europeos, incluye la plantación de 290 árboles y más de 11.200 plantas, así como la instalación de mobiliario urbano y la renovación de plazas y parques infantiles. Esta actuación busca convertir la zona en uno de los barrios más atractivos y habitables de Madrid, potenciando la vida peatonal, el ocio y la biodiversidad.

Madrid se ha convertido en la ciudad de las reformas. Vayas por donde vayas encontraremos una zona o un barrio que está en remodelación, buscando ser un rincón más bonito, útil y accesible. Y es que para seguir siendo una de las mejores urbes del mundo, Madrid no puede caer en el olvido y dejarse llevar por la complacencia. Debe estar siempre en el mejor estado posible.

Por ello, en los últimos años, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad se han apresurado a iniciar grandes proyectos para hacer de sus calles y de sus plazas lugares idílicos que visitar y en los que perderse, aprovechando no solo su belleza, sino también su poder de atracción del ocio y de la habitabilidad.

Y por si esto fuera poco, impulsar también las posibilidades de comunicación que ofrece una ciudad tan bien organizada como la capital de España. A este objetivo responde una de las recientes remodelaciones realizadas en la capital. Una de las más importantes y destacadas, ya que permite crear un nuevo itinerario entre dos zonas tan concurridas como Usera y Madrid Río.

Se trata de una vía que desde el Ayuntamiento de Madrid califican como "una mejora para la vida de los vecinos". Las obras llevadas a cabo en los últimos meses han comprendido desde la plaza del Hidrógeno hasta la zona de Madrid Río. En total, 39.000 metros cuadrados de nuevos espacios para un trazado que ha generado un paseo de 1,5 kilómetros.

Así, esta obra, que ha tenido un coste de 10,5 millones de euros, se ha consolidado como una inversión que debería hacer de la zona una de las más activas y más de moda de Madrid, ya sea para dar largos paseos, para realizar actividades de ocio o para definirlo como uno de los nuevos rincones de actividad inmobiliaria más intensos de Madrid.

¿Cómo ha sido la gran obra de Madrid?

Madrid estrena uno de sus itinerarios más esperados. Se trata del camino peatonal de 1,5 kilómetros que el Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado desde el corazón de Usera hasta Madrid Río. Gracias a esta obra se ha generado un nuevo espacio de casi 40.000 metros cuadrados, dotando a la zona de un aspecto totalmente innovador y reformado.

Se trata de una obra que ha supuesto una inversión de 10,5 millones de euros y que será financiado a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). Unos trabajos de los que ha presumido el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, asegurando que se trata de "la actuación más importante en regeneración de espacio público en los barrios de Madrid".

Esta remodelación dotará de una segunda vida a una zona de Madrid que contaba con deficiencias de seguridad, iluminación y, en general, de calidad como espacio público transitable. Además, refuerza la concepción de Madrid como ciudad abierta para los peatones y para los trayectos al margen del transporte rodado.

Las mejoras han afectado a un total de 19 calles (Nicolás Usera, Andrés Arteaga, Amparo Usera, Juan Español, Mercedes Manjón, Gumersinda Rosillo, Marcelo Usera, Pablo Ortiz, Antonia Usera, Carlos Marín, José Bielsa, Isidra Jiménez, Jaspe, Isabelita Usera, Calesas, Mirasierra, Vallandes, Dolores Barranco y avenida del Manzanares) y cuatro plazas del distrito (José Luis Hoys, Julián Marías, Tizas e Hidrógeno).

Los resultados de la nueva obra ofrecen un reequilibrio territorial que ha regenerado el tejido residencial de esta zona exterior a la M-30, desembocando en el centro de la capital a través de Madrid Río. Este proyecto ha reforzado la visión de Madrid como una ciudad más verde, incrementando la variedad de especies vegetales para favorecer la biodiversidad y proveer sombra a los itinerarios peatonales y espacios de encuentro. Se han incluido 290 nuevos árboles y más de 11.200 plantas.

Dentro de las diferentes reestructuraciones que se han hecho destaca la de la plaza de las Tizas, donde se ha instalado un gran parque infantil de más de 285 metros cuadrados. Y además se han renovado pavimentos, se han ampliado aceras, se han instalado nuevo mobiliario urbano como un centenar de bancos, nuevas fuentes y la renovación del alumbrado público.

Una obra que permite hacer más habitable este entorno público y, a la vez, reforzar la identidad del barrio como lugar de residencia.