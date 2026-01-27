El Ayuntamiento de Madrid lo confirma: anuncio importante sobre el final de las obras de soterramiento de la A-5

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que el final de las obras del soterramiento de la A-5 está previsto para finales de abril o principios de mayo. El túnel del soterramiento representa una de las fases más importantes del proyecto, y su finalización permitirá transformar 80.000 metros cuadrados en zonas verdes y parques. El proyecto responde a una histórica reivindicación de los vecinos del distrito de Latina y busca recuperar espacio público para un uso más sostenible y saludable. Aunque las obras del túnel concluirán pronto, la apertura al tráfico de la zona soterrada se realizará más cerca de finales de año.

Hace pocos días que Madrid ha iniciado un nuevo año y un nuevo curso. Y algunas cuestiones se van a seguir repitiendo respecto al año 2025. Una de ellas es que la capital de España va a seguir siendo una ciudad marcada por los inconvenientes que generan tanto sus obras como las soluciones provisionales que afectan al transporte.

Uno de los capítulos más importantes dentro de esta serie que tiene como objetivo transformar por completo la ciudad de Madrid son los trabajos de soterramiento de la autovía A-5. Unas obras que, como casi todas las que se están desarrollando en la capital, o cumplen los plazos establecidos o incluso los mejoran.

En los últimos tiempos se han producido varios adelantos de información sobre el futuro de estas obras. Y lo cierto es que todos van en la misma línea, acercando el final de estos trabajos para que Madrid pueda recuperar pronto su normalidad. Sin embargo, Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha arrojado luz sobre el futuro de estas obras y ha actualizado unos plazos importantes.

Se trata del final de las obras del túnel del soterramiento, el cual llegará en cuestión de pocas semanas. Así pues, todo hace indicar que a partir de la festividad de San Isidro como máximo, esta parte de la reforma y remodelación de la zona habrá quedado completamente resuelta. Unos plazos cuanto menos ambiciosos, pero que en el Consistorio madrileño no hay duda de cumplir.

Finales de abril o principios de mayo será un momento clave para estas obras, las cuales van a recibir un gran impulso para acelerar su finalización. No obstante, su apertura al tráfico todavía no llegará hasta dentro de unos meses después, más cerca del final del año.

¿Avances en las obras de la A-5?

Las obras de la A-5 siguen cumpliendo su reloj con puntualidad suiza. El soterramiento de la zona era un proyecto muy ambicioso que ha estado detenido durante varios momentos a lo largo de la historia reciente, pero que ahora parece tener vida. De hecho, en muy poco tiempo se cumplirá uno de los grandes requisitos necesarios para hacerse realidad, que es el final de las obras del túnel.

Ahora solo falta el resto, aunque este paso que está a punto de consumarse es muy importante y supone un porcentaje muy alto del total de los trabajos a realizar. Carabante, por su parte, ha asegurado que "un tramo de 80.000 metros cuadrados que ahora estaba ocupado por una autopista, con edificios a apenas dos palmos de ella, va a tener ahora 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, de parques y jardines para uso y disfrute de todos los madrileños, muy especialmente de esos vecinos".

La primera de las grandes fases desarrollada concluye con el final de las obras del túnel de soterramiento, el cual llegará, tal y como ha anunciado Carabante, entre finales de abril y principios de mayo, algo que estaba fijado en el proyecto de la obra.

Además, alcanzar ya este logro supone para el Ayuntamiento de Madrid "una reivindicación histórica por parte de todos los vecinos de Latina, pero sobre todo es la mejor imagen de lo que pretende impulsar este equipo de Gobierno, convertir infraestructuras viarias, soterrarlas, recuperar espacio público para garantizar el uso y disfrute de todos los madrileños en un espacio público más amigable, más saludable y más sostenible".

Así pues, los madrileños ya saben que tienen más cerca el final de estas obras que tantos inconvenientes están generando en Madrid, con muchos usuarios habituales teniendo que hacer rutas alternativas para evitar los atascos o usando los servicios de transporte especial ofrecidos por el Consistorio.