El distrito de Madrid en el que el Ayuntamiento va a invertir más: 90 millones de euros en un año para este castizo barrio

El Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en los últimos años en una de las instituciones públicas de España que más mira por sus ciudadanos. Por ello, el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida lanza de manera periódica ayudas centradas en alquileres asequibles, en la reinserción al mercado laboral de los parados de larga duración o incluso para las familias con nuevos miembros por nacimiento o adopción.

Todas estas ayudas deben quedar pautadas dentro de un gasto general que se presenta año tras año y que dan buena muestra de la situación económica de una ciudad tan puntera como es Madrid. Estas cuentas, que denominamos presupuestos, generan siempre un gran debate dentro de la capital. Recientemente, José Luis Martínez-Almeida ha presentado el proyecto de los presupuestos para el año 2026.

Unos presupuestos que en líneas generales destacan por ser mayores que los de este año que sigue en curso y por una distribución que pone el foco en todos los madrileños, ya que también aumenta el gasto social. De esta manera, el alcalde y todo el ejecutivo han proyectado unos resultados de 1.059 millones de euros.

Estas cuentas han sido presentadas por Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, y por Engracia Hidalgo, delegada de Economía y Hacienda de la capital. Y en ellas se destaca que este gasto ha superado en 135 millones el pactado para el año 2025. Por lo tanto, los presupuestos aumentan en un 14,6%.

La mayor parte de este crecimiento en la partida presupuestaria señala directamente al aumento de ese gasto social, el cual pone en valor los trabajos que se van a llevar a cabo en la mayoría de los distritos de Madrid. No obstante, algunos de ellos van a ser especialmente agraciados, ya que el gasto destinado a estas zonas será incluso el doble que en algunos otros puntos de la capital de España.

¿Cuál es el distrito en el que más dinero se va a gastar el Ayuntamiento?

Además, tal y como han explicado Inma Sanz, la vicealcaldesa de la capital, y Engracia Hidalgo, delegada de Economía y Hacienda, el gasto también aumenta en una zona muy importante de la capital.

Se trata de la parte conocida como 'Sures', es decir, los nueves distritos que conforman el sur y el este de la capital. Para los citados barrios, el desembolso será de 559 millones de euros. Esto es un 4% más la partida que se destinaba en el año 2019 para los 21 distritos de la capital de España.

Ahora, ese gasto se ha disparado y sonríe de una manera muy especial a una zona de Madrid. Concretamente, al distrito de Latina, el cual se lleva la palma en cuanto a inversión se refiere con una inyección de 89,51 millones de euros. Un dinero que irá destinado a mejorar las infraestructuras de toda la zona.

Le sigue muy de cerca Puente de Vallecas, otro de los principales focos de actuación del Ayuntamiento de Madrid y que le va a generar un gasto de 84,45 millones de euros. Estos son los dos únicos distritos que superan los 80 millones de euros de desembolso. A partir de ahí, las cifras descienden progresivamente. Destaca que en la lista, la mayoría de los barrios que menos inversión van a recibir son los más adinerados de la capital como Retiro, Salamanca o Chamberí, todos por debajo de 35 millones de euros.