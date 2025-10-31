Almeida transforma la imagen de la Plaza de Chamberí: cambios para el templete y una moderna fuente de granito

Render de cómo será la Plaza de Chamberí tras la reforma. Ayuntamiento de Madrid

El próximo verano, uno de los espacios más castizos de la capital lucirá una nueva imagen. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto para la remodelación de una de las plazas más céntricas de la ciudad: la de Chamberí.

Los trabajos comenzarán antes de finales de año y serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos con una inversión municipal de 2,3 millones de euros.

"La finalidad de este proyecto es mejorar la calidad y accesibilidad del espacio", ha comentado la portavoz municipal, Inma Sanz, durante su presentación este jueves tras la reunión de la Junta de Gobierno.

Así lo ha recalcado también Jaime González Taboada, concejal-presidente del distrito, señalando que se trata de una "demanda" vecinal, que recoge "todas sus peticiones". "Es una obra necesaria, ya no tanto por lo visual, sino por todo el tema de saneamientos a los que había que dar solución para las viviendas colindantes", ha añadido.

Y es que la plaza se trata de un "emblema" del distrito que pasará a tener más espacio para los vecinos para potenciarla como lugar de estancia y encuentro.

Puntos clave de la reforma

En resumidas cuentas, se reordenarán los espacios interiores de la plaza y se renovarán la pavimentación -garantizando la "continuidad estética"-, el mobiliario urbano, el alumbrado público y las zonas verdes.

Uno de los puntos destacados es el templete de música, símbolo principal de la plaza desde su última remodelación en 1994.

Recreación de la futura plaza de Chamberí. Ayuntamiento de Madrid

Este se mantendrá, aunque en otra ubicación, ya que se desplazará de su emplazamiento original con el fin de optimizar la geometría de la plaza y liberar una mayor superficie. Además, se prevé su reacondicionamiento integral, respetando su carácter histórico.

Sin embargo, la llamativa fuente sí que se modernizará por completo, con chorros verticales y un perímetro de granito para funcionar también como asiento.

Por su parte, las esculturas de bronce de la actual fuente, que representan a tres niños, se conservarán, aunque pasarán a reubicarse en una de las jardineras próximas a la fuente. Asimismo se hará con la estatua de la actriz Loreto Prado.

Además, la zona infantil será rediseñada y se dividirá en tres áreas diferenciadas, cada una equipada con distintos juegos para generar una diversidad de usos dependiendo de los diferentes grupos de edad: de 0 a 3 años, de 4 a 7 años y de 8 a 11.

Recreación de cómo quedará la Plaza de Chamberí en verano de 2026. Ayuntamiento de Madrid

También se plantarán 14 nuevos árboles y más zonas ajardinadas. Los trabajos también incluyen la renovación del alumbrado con candelabros clásicos y faroles fernandinos. Estos equipos contarán con luminarias de tecnología led y se mejorarán las redes de saneamiento y drenaje.

El mobiliario urbano será renovado en su totalidad, incorporando bancos lineales de madera de tres metros de longitud y bancos modulares en torno a las jardineras.

Mejoras en Chamberí

Aunque es la obra más grande realizada en el barrio, no es la única que ha tenido lugar este año. Con un presupuesto para el distrito en 2025 de 24 millones de euros, Taboada ha hecho públicos también los datos de la inversión realizada en el distrito en lo que va de año.

Así las cosas, ha detallado el destino de los 11,9 millones de euros invertidos en mejorar equipamientos, dotaciones y servicios municipales en un distrito que abarca los barrios de Almagro, Arapiles, Gaztambide, Ríos Rosas, Trafalgar y Vallehermoso. De esta cifra, 2,28 millones proceden de la junta municipal.

Plano del resultado final de la Plaza de Chamberí. Ayuntamiento de Madrid

Una parte (604.000 euros) han correspondido a mejoras de los colegios públicos Fernando El Católico, San Cristóbal, Cervantes, Claudio Moyano y Rufino Banco. También se ha acometido una reforma integral del Centro Municipal de Mayores Santa Engracia (1,8 millones) cuyos trabajos todavía están en marcha y se prevé que terminen a mediados del próximo año.

Por último, también en fase de ejecución se encuentra la nueva oficina de atención al ciudadano en la calle de Alonso Cano (150.000 euros).

Por parte de las áreas de Gobierno municipales, la inversión en el distrito ha sido en estos diez meses de 9,63 millones de euros. Todavía en marcha están los trabajos en el bulevar de Reina Victoria (947.000 euros) y el resto de la inversión corresponde a operaciones ya finalizadas.

Entre estas destacan la reforma integral de la Plaza de Olavide (6,2 millones de euros), las obras de mejora de los entornos de los colegios María Inmaculada y Claudio Moyano (802.000 euros) y la operación asfalto (714.000 euros). En este aspecto se ha actuado en el último año sobre un total de 11.330 metros cuadrados de suelo en las calles Carranza, Sagasta, Blanca de Navarra, Espronceda y Manuel González Longoria.

También se han realizado otras de menor envergadura como la rehabilitación del puente de Raimundo Fernández de Villaverde (598.000 euros), la recuperación del frontón Beti Jai (173.000 euros), la reforma del Parque de José Luis Sampedro (119.000 euros) y la finalización de otros equipamientos como la base de SAMUR en Monte Esquinza y el centro deportivo municipal de Cea Bermúdez con su piscina cubierta.