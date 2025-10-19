Este es el sueldo mínimo que se necesita para vivir en Madrid, según la IA: "Solo en la casa y la comida se van 1.400 euros"

Pocas tareas hay más difíciles en España en estos momentos que vivir en Madrid. Vivir en el amplio concepto de la supervivencia tal y como están las cosas, con salarios que no crecen y con el coste del día a día y de la vivienda en máximos históricos. Nunca había sido tan caro alquilar una habitación o intentar comprar un piso. O incluso hacer la compra en el supermercado.

Es por ello que en ocasiones ni siquiera teniendo un trabajo alcanza para poder hacer frente a todo lo que supone vivir en la capital de España con ese ritmo tan frenético. Y por ello muchas personas incluso tienen dos empleos, aprovechando al máximo todas las horas disponibles en el día para intentar llegar a fin de mes.

Madrid está de moda y eso ha provocado que la ciudad sea cada vez más y más cara. Por ello, muchas personas se preguntan cuánto cuesta ahora mismo vivir en la capital. O mejor dicho, qué sueldo nos haría falta para vivir de manera tranquila, sin lujos, pero teniendo algo de margen. Y lo cierto es que esa respuesta es cada vez más alta.

Aunque todo está marcado por el estilo de vida de cada uno, por sus pretensiones, gustos y prioridades, lo cierto es que la Inteligencia Artificial ha hecho una estimación del dinero que se necesitaría actualmente para vivir de manera normal y comedida. Es decir, haciendo frente a gastos ineludibles como la vivienda, la comida y los suministros y guardando un pequeño espacio para el ocio.

Son precisamente estas cuentas las que se llevan buena parte de los salarios de millones de madrileños cada mes. Y a las que hay que añadir los gastos personales y familiares. Por ello, el cálculo no es sencillo y depende de muchos condicionantes. Pero al menos se puede hacer una estimación dividida en diferentes estratos. Y la gran conclusión es que por menos de 1.300 euros es casi imposible.

¿Qué sueldo hace falta para vivir en Madrid?

Vivir en Madrid se ha puesto cada vez más complicado. O, mejor dicho, cada vez más caro. Por ello, cada vez menos empleos sirven para tener una vida cómoda y relajada en la capital de España. Sin lujos, pero sin agobios. Y es que el salario medio en la ciudad no ha crecido al mismo nivel que lo han hecho los gastos de todas las familias.

En estos momentos, la renta per cápita para la ciudad de Madrid se sitúa en torno a los 24.000 euros anuales. Una cifra que no alcanza cuando tenemos que hacer frente al alquiler, a los suministros, al transporte o incluso a la comida. Y a través de la Inteligencia Artificial es sencillo hacer una estimación de cuánto nos costaría mantenernos en una ciudad como Madrid.

Por ejemplo, vivir de alquiler suele acarrear unos gastos de entre 800 y 1.000 euros, los cuales pueden variar un poco en función de la zona o de si residimos en un piso completo o en una habitación. Después, en suministro podríamos gastar una media de entre 100 y 150 euros, dependiendo de lo que gastemos en luz, agua, gas o internet.

Después, otros gastos como la comida, especialmente la comprada en supermercado, supone un coste de entre 250 y 400 euros en función de las marcas y cantidades que consumamos. Y después, en otros gastos como transporte y el último resquicio del ocio se podrían destinar otros 250 euros.

Así pues, sumando todos estos gastos, se podría decir que vivir en Madrid durante un mes tendría un coste de entre 1.300 y 1.800 euros. Por ello, el sueldo que se necesita tendría que ser un poco más elevado para permitir tener algo de ahorro. Pero sin duda se trata de una cifra realmente alta que complica y mucho la situación de las familias madrileñas.

Para intentar hacer frente a una situación casi agónica, la IA recomienda no incurrir en algunas conductas como gastar más de un 30% o 40% de nuestro sueldo en el alquiler. No obstante, esta es una máxima que casi nadie cumple teniendo en cuenta los elevados precios. Otra recomendación es pasar a compartir piso para pagar menos alquiler. Así podríamos vivir con un salario menor.