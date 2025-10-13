Madrid alcanza mínimos históricos de casas disponibles para comprar: la oferta cae un 25% y agrava la crisis

Conseguir un taxi en hora punta, cenar sin reserva en Malasaña, aparcar en pleno centro y comprar una casa. En Madrid, estas cuatro acciones tienen algo en común: son misiones casi imposibles. En el caso de la vivienda, ya no es solo un tema del precio. El problema que ahora hace incluso más grave la actual crisis es la propia oferta ya que la cantidad de casas en venta sigue cayendo.

La disminución abrupta del 'stock' de viviendas en venta sitúa la oferta en niveles vistos únicamente en los peores tiempos para el sector.

En el segundo trimestre de 2025, apenas hay un 9% por encima del mínimo histórico registrado en el invierno de 2014, de acuerdo a un informe publicado por Idealista.

En cifras estimadas, en aquella época el número de viviendas por vender rondaba las 13.000. A día de hoy, solo habría 14.170 en toda la región.

En solo tres meses, la oferta se ha reducido un 25% respecto al trimestre anterior y otro 25% frente al mismo periodo de 2024. La caída acumulada desde principios de año agrava la situación, con una reducción interanual del 16% ya en el primer trimestre.

Menos operaciones

El número de operaciones confirma la tensión: en el segundo trimestre de 2025, las transacciones bajaron un 5,8% respecto al trimestre anterior y un 7,1% interanual, situándose en cifras por debajo de la media de ejercicios previos.

En julio, Madrid capital registró 6.977 compraventas, reflejando una demanda persistente pero limitada por la falta de producto. Paralelamente, el fenómeno se extiende por toda España: 35 capitales de provincia y 26 provincias han tocado su mínimo en oferta, con Málaga apenas un 17% por encima de su récord negativo y Barcelona un 30%.

Sin equilibrio

El desequilibrio entre oferta y demanda no deja de aumentar. Solo el 6% de los madrileños ha puesto casa en venta, mientras el 27% quiere mudarse, de acuerdo a Fotocasa.

El déficit habitacional supera las 200.000 viviendas en Madrid y la reconversión de locales comerciales se ha disparado para poder atender la demanda. A pesar de la escasez, el atractivo laboral, la demanda internacional y el dinamismo cultural mantienen la presión alcista sobre los precios, agravando el acceso a la vivienda en todos los segmentos del mercado.

Los precios

Los precios acompañan esta tendencia extrema en Madrid capital. El metro cuadrado alcanzó los 5.677 euros en septiembre de 2025, frente a los 5.642 €/m² de junio y los 4.952 €/m² de diciembre de 2024.

Según Fotocasa, el precio medio de compraventa para una vivienda en la ciudad se sitúa en torno a los 350.000-400.000 euros para pisos estándar, mientras en zonas premium como Salamanca, se registran valores de hasta 810.000 euros o más.

El rango en los barrios más caros va de 7.000 a 10.700 €/m²: Salamanca llega a 10.719 €/m², Chamberí a 8.317 €/m² y Retiro a 7.822 €/m².

La Comunidad de Madrid tiene precios medios más bajos (alrededor de 4.067 €/m²), pero la capital duplica ese valor. En distritos con oferta más limitada o tradicionalmente menos caros, como Puente de Vallecas (2.971 €/m²), Usera (3.177 €/m²) y Villaverde (2.637 €/m²), los precios han crecido de forma notable y muchos están cerca de sus máximos históricos.