El nuevo pulmón verde en el centro de Usera: un millón de euros para rehabilitar una antigua parcela en desuso

El centro de Usera en una foto de 2024. Jesús Hellín / Europa Press

El distrito de Usera va a estrenar un nuevo espacio próximamente. Se trata de una nueva zona verde; un pulmón que se encontrará en el centro del barrio madrileño.

Rodeado por un centro de salud, un centro educativo, la comisaría de Policía Nacional y la propia junta de distrito, este nuevo parque se ubicará en una parcela que actualmente se encuentra en desuso entre las calles Primitiva Gañán y Cristo de la Victoria.

Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la Junta de Gobierno.

"La parcela se urbanizará y regenerará. Tras la intervención, podrá ser disfrutada por todos los vecinos de Usera", ha informado Sanz.

Esta actuación está incluida en el Plan de Desarrollo del Sur y el Este de Madrid (SURES) -dependiente del Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias-, con un importe de un millón de euros. Será una de las actuaciones de la estrategia a favor de la recuperación ambiental de estos distritos.

Además, se ha aprobado también la cesión de competencias a la Junta Municipal del Distrito de Usera, de la que es concejala Sonia Cea Quintan, por lo que serán ellos los que se encarguen de la elaboración del proyecto acorde al presupuesto.

Por ahora, por tanto, no hay mucha información en cuanto a este, que todavía no está ejecutado. El plazo para estas actuaciones se sitúa entre finales de este año 2025 y el año próximo, 2026.

Reequilibrio territorial

En el marco de la política de reequilibrio territorial que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid, el distrito de Usera recibirá una inversión de 16,7 millones de euros este año (entre 2024 y 2027, esta cifra alcanzará los 58,4 millones de euros). A esto hay que sumarle el presupuesto ordinario del distrito, que este año supera los 53,5 millones, un 35,7% más que en 2019 (39,4 millones).

Esta política incluye, además del Plan SURES, los Fondos de Reequilibrio Territorial (FRT) y los Planes Integrales de Barrio (PIBA).

"Esto es un reflejo de que el reequilibrio territorial en la ciudad de Madrid es una prioridad absoluta para este Ayuntamiento", ha resaltado Sanz, subrayando que "el presupuesto anual destinado a esta política se ha multiplicado por cuatro en los últimos años, pasando de 19,5 millones de euros en 2018 a más de 81 millones en 2025".

La vicealcaldesa y portavoz ha recordado que el presupuesto destinado al reequilibrio territorial "alcanzó los 260 millones de euros en el periodo 2020-2023", mientras que para el cuatrienio 2024-2027 "se prevé una inversión sostenida de más de 320 millones", de los cuales el 90% se dirigirá a los nueve distritos incluidos en el ámbito de actuación del Plan SURES.

Además, ha celebrado que esta política mantiene un elevado grado de ejecución, que en el último año alcanzó el 77,5%.