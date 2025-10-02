Madrid, en alerta policial por la llegada de los grupos ultras de Macedonia a Vallecas para su partido con el Rayo

Campo del Rayo Vallecano en una fotografía de archivo del mes de mayo. AFP7 / Europa Press

El Ayuntamiento de Madrid ha recibido un aviso de alerta ante la llegada de radicales y grupos ultras en el partido de fútbol que se disputará este jueves entre el equipo de Macedonia del Norte, el KF Shkëndija Tetovo, y el Rayo Vallecano, en el estadio de este último, ubicado en el distrito de Vallecas.

Así lo han especificado desde el Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de la capital en declaraciones a los medios este mismo jueves.

Desde el Consistorio, además, aseguran que se está trabajando en ello para reforzar la seguridad. Por ahora se ha declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia.

Informaciones apuntan a que una parte de los asistentes que acompañan al conjunto balcánico puedan ser miembros pertenecientes a grupos ultras, como los Ballistët, de ideología neonazi.

El evento comenzará a las 18.45 horas en el Estadio de Vallecas. Se da en la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Conference League 2025/2026.

Policía Nacional: 320 agentes

El Ministerio del Interior ha desplegado un dispositivo de más de 320 agentes de la Policía Nacional para prevenir altercados en este encuentro.

El dispositivo se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid en un comunicado.

El operativo estará formado por agentes de la Policía Nacional -procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil-; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

Además, en el servicio de Metro de Madrid se reforzará la presencia de vigilantes. Se prevé la asistencia de cerca de 200 aficionados normacedonios con entrada en un estadio que rozará el aforo completo.