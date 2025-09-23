Abre un nuevo centro comercial a 25 minutos del centro de Madrid: tiendas, cines y al lado del mayor complejo deportivo

Madrid sigue creciendo. Y se sigue modernizando. Por ello, diferentes puntos de la ciudad ejemplifican a la perfección las nuevas dimensiones que está tomando la capital de España. Especialmente en estos momentos en que buena parte de la localidad está en obras.

Sin embargo, muchos de estos proyectos no se van a solucionar en cuestión de semanas ni de meses. Algunos se van a prolongar en el tiempo como sucederá con el nuevo centro comercial que está llamado a marcar un antes y un después. Será, probablemente, el mejor de todo Madrid.

Este forma parte del gran proyecto de la Ciudad del Deporte, la cual contará a partir del año 2027 con la apertura de una gran zona comercial y de ocio. El futuro complejo del Atlético de Madrid junto al Estadio Metropolitano contará con apoyo de negocio muy a tener en cuenta.

Este nuevo centro comercial será Nasas Madrid, el primer nombre que se ha filtrado en torno a la creación de este impresionante recinto. Además, está previsto que no falte ni un solo detalle, ya que el nuevo establecimiento contará con un supermercado, bolera, zonas infantiles, tiendas de ropa, restaurantes e incluso con unos cines.

Además, la inversión será considerable, ya que tal y como informó el medio Cinco Días, el club que preside Enrique Cerezo y que dirige Gil Marín ha decidido buscar un gran inversor para lanzar dicho proyecto. Este sería el empresario José Luis López Fernández, más conocido como El Turronero.

¿Cómo será el centro comercial del Metropolitano?

El nuevo centro comercial, ubicado en la Ciudad del Deporte, junto al Estadio Metropolitano, estará a unos 25 o 30 minutos del centro de Madrid. El proyecto promete ser impresionante, ya que la inversión inicial ha sido muy potente, de alrededor de 80 millones de euros.

Wit Retail, empresa encargada de aspectos como la tramitación urbanística o la gestión de las licencias, informa de algunos detalles de la nueva creación. La superficie bruta alquilable es de unos 40.000 metros cuadrados.

Además, la zona tiene capacidad para unas 1.500 plazas de aparcamiento y se espera que cuente con unos 70 locales disponibles para tiendas de todo tipo. Desde alimentación hasta moda pasando por hogar y otros servicios como gimnasio o restauración.

Por si fuera poco, portales como El Mirador de Madrid informan de que empresas como Nike o Mango tendrán aquí su propia tienda. Además, la empresa que montará aquí su gran gimnasio será Fitness Park.

Y otro detalle que ya se conoce es la fecha aproximada en la que abrirá sus puertas. La previsión marca el primer cuatrimestre del año 2027. De esta manera, este impresionante centro acompañará al proyecto de la increíble Ciudad del Deporte.

El Ayuntamiento de la capital destinará dos parcelas a equipamientos deportivos municipales para los vecinos de San Blas-Canillejas. Esto supondrá una inversión de 25 millones de euros. Y contará con pista de atletismo, campos de fútbol 11, pistas polideportivas cubiertas y pistas de pádel.

Ahora empieza la cuenta atrás para dar por finalizado el proyecto. En el aspecto deportivo, se espera que la Ciudad del Deporte vea la luz a finales de 2026. Mientras que unos meses después lo hará este gran centro comercial.

Todo ello estará acompañado por el gran proyecto que tiene entre manos el Atlético de Madrid. "Un centro de alto rendimiento para entrenamiento y actividad de los equipos de las distintas categorías del club, un miniestadio, pistas de pádel y otras actividades deportivas".

Este no llegará solo, ya que lo hará con algunas facilidades para el barrio como la mejora de los accesos desde la M-40, un anhelo histórico de los vecinos. Para ellos se destinarán unos 30 millones de euros.

"Supondrá un impacto positivo y con un enfoque sostenible e innovador en un enclave, hasta ahora infrautilizado, que es estratégico para la transformación de la cornisa noreste de Madrid".