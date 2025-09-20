La 'milla de oro' de la sanidad privada en Madrid: en una sola calle se concentran hasta siete hospitales no públicos

Hay una calle en Madrid que podría considerarse la nueva 'milla de oro' de la sanidad privada en la capital. Y es que son hasta seis los hospitales privados que se instalan ahora mismo en ella. Un número al que pronto se le sumará otro más que se encuentra actualmente en obras.

Se trata de Arturo Soria, una vía de unos 6 kilómetros de longitud al este de la ciudad madrileña, en el distrito de Ciudad Lineal, del que es epicentro.

Siendo una de las calles más largas, también es una de las más transitadas de la capital. Por eso, tampoco es de extrañar que haya sido el lugar favorito de las empresas del sector sanitario para ubicar algunos de sus centros.

Los hospitales

El primero de ellos es el Hospital Viamed Fuensanta, ubicado en el número 17 de dicha calle. Fue fundado en el 1990 y se constituye en un edificio de más de 5.000 metros cuadrados, compuesto por tres pabellones unidos por un edificio central.

En total, ofrece más de 32 especialidades médicas distintas como ginecología, dermatología, rehabilitación, alergología, otorrinolaringología, traumatología, cirugía y aparato digestivo, oftalmología u odontología.

Hospital Viamed Fuensanta en la calle Arturo Soria, 17. Hospital Viamed Fuensanta

Más abajo se encuentra el del grupo hospitalario Vithas (perteneciente al Grupo Goodgrower). Se trata del Hospital Universitario Vithas Nuestra Señora de América, comprendido entre los números del 103 al 107.

Una instalación que abrió hace más de 40 años y cuenta con 15.000 metros cuadrados construidos y repartidos en tres edificios contiguos. Atiende a unos 400.000 pacientes al año, según sus datos, en todo tipo de especialidades.

El siguiente se encuentra un poco más abajo, en el número 119. Es el Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid (IOM), especializado en esta área. Data del 1982, cuando el Doctor F. Antolí-Candela Cano funda el Instituto ORL Antolí Candela. El cambio de nombre vino a comienzos de 2016, siendo un referente en la otorrinolaringología española.

Más o menos a la altura del 157 -al lado de la parada de Metro del mismo nombre- hay otro con entrada desde la calle de José Silva: el Hospital Universitario HM Nueva Belén, especializado en la salud femenina y del conocido grupo HM Hospitales.

Es el primer centro que basa su actividad en la atención integral principalmente de la mujer, creando el único 'Hospital de la Mujer' de España. Tras su adquisición en julio de 2011, el hospital ha sido reformado, actualizado y ampliado para ofrecer todos los servicios relacionados con el embarazo y el parto, y añadiendo nuevas especialidades.

En el número 204 de la misma calle (colindando con López de Hoyos) está la Fundación Hospitalarias Arturo Soria, dedicada fundamentalmente a la asistencia de personas con trastorno mental grave y duradero.

El antiguo Hospital Militar del Aire.

El Complejo agrupa varios dispositivos de rehabilitación psicosocial, dos residencias, cinco pisos supervisados. Se trata de un centro de gestión privada, aunque concertado con la Comunidad de Madrid.

Por último, se encuentra el Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid del grupo Hospiten. Abrió sus puertas en el año 2000 como primera filial en el mundo de MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas) uno de los centros oncológicos, dedicados únicamente al cáncer, más prestigiosos del mundo.

El nuevo hospital en obras

Actualmente, y desde junio, se encuentra en obras otro. Exactamente, en el solar de unos 28.000 metros cuadrados (20.000 de ellos edificables) donde antes se instalaba el antiguo Hospital Militar del Aire (ya demolido), en el número 82 de la calle Arturo Soria.

Se trata de unos terrenos comprados por la empresa Bosetia Investments en 2019 al Ministerio de Defensa al que pertenecían (después de haberlo sacado a subasta pública en dos ocasiones). Dicha empresa es propiedad de Víctor Madera, presidente de Quirónsalud.

En el 2023 el Ayuntamiento de Madrid aprobó una Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para cambiar el nivel de implantación urbanístico (pasando del nivel de Equipamiento singular a Equipamiento Privado). Como publican en el Boletín Oficial de la Comunidad, esta superficie estaría destinada a "la implantación de un equipamiento de salud".

Con este se suman siete hospitales de gestión privada en la zona. Por ahora, en dicho lugar todavía no hay ninguno público.