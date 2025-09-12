Cortes nocturnos este viernes en Madrid: las más de 30 calles del centro por las que no podrás pasar a partir de las 21:00 horas

La llegada del mes de septiembre ha provocado que todos volvamos a la actividad de una u otra forma. Es el fenómeno que se conoce como la 'vuelta al cole', el cual no solo afecta a los más pequeños. Y es que los mayores vuelven al trabajo y las grandes ciudades como Madrid vuelven a funcionar con normalidad.

Sin embargo, la capital de España no vuelve a su rutina sin sobresaltos, tal y como muchos madrileños podrán experimentar durante este viernes. Y es que la ciudad va a ver entorpecido su ritmo habitual por un gran acontecimiento que se celebra esta misma noche.

Se trata de la Madrid Roller Night, un evento de patinaje urbano que tiene lugar este 12 de septiembre y que va a provocar cortes en las calles más importantes de la capital de España. Concretamente, si pretendes ir por el centro de la localidad a partir de las 21:00 horas, es muy probable que no puedas ni pasar.

Y es que más de 30 calles van a sufrir cortes para que se pueda celebrar este evento. Desde Gran Vía hasta el Paseo de Recoletos. Arterias muy importantes que dan vida al centro de Madrid en torno al espacio del Palacio de Cibeles van a tener visita en una cita ya habitual que busca reivindicar el patinaje como forma de ocio, pero también de transporte sostenible.

Una concentración que contará con un espectáculo propio de música y fiesta para pedir más atención para un deporte muy practicado en Madrid y en toda España. Lo malo serán las afectaciones que tendrá en el tráfico habitual de la ciudad al tocar calles y espacios de alta densidad.

¿Qué calles de Madrid estarán cortadas?

La Madrid Roller Night ya es una realidad. El centro de la localidad se prepara para acoger una nueva edición de este espectáculo festivo-deportivo que provocará cortes importantes en más de 30 calles del corazón de la ciudad.

Estos cambios en algunas de las vías madrileñas más importantes se realizarán a partir de las 21:00 horas y durarán hasta la media noche, ya que la Madrid Roller Night contará con un espectáculo de música y fiesta para reivindicar una disciplina que ya es una de las formas de transporte más habituales.

Está previsto que el itinerario de esta edición arranque en el Palacio de Cibeles. Los participantes realizarán un encuentro a las 21:15 horas, mientras que la salida está prevista un cuarto de hora después.

Desde allí, la ruta pasará por espacios tan emblemáticos como Gran Vía, Alcalá, Paseo de Recoletos, Plaza de Colón, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela o María de Molina. Además, los participantes harán un descanso a mitad de camino en la plaza del Teniente de Alcalde Pérez Pillado.

Otras vías claves que se verán afectadas son Bravo Murillo, Princesa, Génova, Ríos Rosas, Sagasta, Carranza y Alberto Aguilera. Se espera una gran asistencia de gente, ya que la convocatoria es abierta y totalmente gratuita.

Se trata de una iniciativa impulsada por colectivos y asociaciones de patinadores que buscan dar visibilidad a este deporte y fomentar un Madrid más amable con la movilidad alternativa. Además, todos estos grupos intentarán dar a conocer la iniciativa 'Por un Madrid Patinable'.

Todos los participantes deben acudir con su casco, rodilleras y coderas para evitar sufrir alguna lesión y se recomienda ir acompañado, para facilitar el rodaje por las calles de Madrid en plena noche. Además, se informa de que el recorrido será lo más plano posible para hacerlo más accesible al público.

Y aunque no hace falta ser un experto para acudir, sí se pide un nivel mínimo, ya que las calles no estarán cortadas al público, aunque sí al tráfico, y por lo tanto se podrían producir accidentes, atropellos, choques y caídas. Todo el evento contará con el acompañamiento de voluntarios y de personal de seguridad para evitar daños y entorpecer lo menos posible.