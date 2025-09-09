El órdago de Almeida: la capital, "primera" en vivienda asequible de Europa frente al Madrid "que se vende" de la oposición

La portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles este lunes. Gustavo Valiente / Europa Press

Posturas enfrentadas al hablar del tema de la vivienda en Madrid. Para el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la capital se encuentra en "una oportunidad histórica". Para los partidos de izquierdas en la oposición, se trata de "una ciudad cada vez más cara e inaccesible".

Y es que la vivienda en Madrid fue el asunto principal de la mañana de este lunes en el Pleno de Cibeles. La sede del Ayuntamiento ha acogido un caldeado Debate sobre el Estado de la ciudad.

La cita anual que, esta vez, se ha retrasado desde junio -a causa de la baja por paternidad del primer edil-, ha servido para hacer balance en el ecuador del mandato de lo acontecido hasta ahora: con el 95% de las 300 medidas con las que se presentó a las elecciones municipales de 2023 cumplidas.

Almeida ha puesto la vivienda en el foco de su ponencia por ser "la gran prioridad" y "el mayor problema de los jóvenes, de las familias, de los mayores y de todos aquellos que quieren venir a vivir a la capital".

"Madrid va a ser la primera ciudad en construcción de vivienda asequible en Europa en los próximos años". Así lo ha afirmado el alcalde, que ha enumerado las nuevas licitaciones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) para alquiler asequible, así como otras tantas viviendas público-privadas y de rehabilitación.

Su plan para que este alegato sea una realidad es desbloquear desarrollos urbanísticos, simplificar los trámites administrativos y abaratar los costes de construcción para seguir aumentando la oferta.

Aun así, su promesa no ha convencido a la oposición. "¿Ustedes de verdad están satisfechos como para venir aquí a hacer este discurso triunfalista como el que han hecho?", se ha preguntado el portavoz en funciones del grupo municipal Más Madrid, Eduardo Rubiño, -sustituyendo a Rita Maestre, de baja por maternidad-.

"En Madrid es donde más están subiendo los precios de la vivienda. Una ciudad en la que el alquiler te exprime más del 50% del salario. Solo 15 de cada 100 jóvenes pueden independizarse. Estarán muy orgullosos de las condiciones de vida de los madrileños", ha ironizado el concejal.

Ante esto, Rubiño ha acusado a Almeida de "hacer de Madrid un imán para los ultrarricos, pero una carrera de obstáculos para la gente de a pie que se encuentra con todo tipo de problemas para seguir haciendo su vida cotidiana".

"Ustedes dicen que esta ciudad está de moda, pero lo que está es en venta", ha espetado Rubiño. "Han convertido un bien de primera necesidad en un activo financiero.

Los que tienen más de 15 viviendas son solo el 1% de los madrileños y controlan el 25% del mercado del alquiler", ha añadido, criticando que el modelo de ciudad del Gobierno de Almeida (al que ha comparado con otras como Miami) pone "una alfombra roja a los especuladores".

En este sentido se ha dirigido también la ponencia dada por Reyes Maroto, portavoz del grupo municipal socialista (PSOE). Ha abordado el tema recordando la "frase favorita" del primer edil: "Madrid vive el mejor momento". "Los madrileños no necesitan propaganda, necesitan soluciones a sus problemas reales: cómo acceder a una vivienda", ha reivindicado.

"Sin embargo, usted ha renunciado a defender el derecho a vivir en Madrid. Ha optado por favorecer la especulación y hacer negocio con el suelo público". Así, ha afirmado que desde que comenzó su mandato, "ha tramitado la venta, concesión o derecho de superficie de 194 parcelas, de las cuales ya ha vendido 120".

"En este suelo, la EMVS podría haber construido cerca de 9.200 pisos asequibles", ha señalado, especificando que "hay más de 50.000 familias madrileñas" esperando una adjudicación de vivienda pública.

Incluso el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, se ha pronunciado para tachar de "propaganda" y "mentiras" las "promesas incumplidas" en materia de vivienda.

Hasta el recién nacido hijo de Almeida ha sido incluido en dicha exposición, recomendándole leerle a este el cuento de Pinocho en "primera persona, para que sea más creíble".

"No vamos a solucionarlo mañana, pero sí le damos la esperanza a los madrileños de que a lo largo de los próximos años no va a haber ninguna ciudad en Europa con capacidad para construir tanta vivienda como la ciudad de Madrid", ha sostenido el alcalde, en contraposición.

Gaza y el futuro de Almeida

Más allá del debate sobre la vivienda, no ha sido un Pleno marcado por grandes anuncios. De hecho, la única gran novedad ha sido la aprobación, la próxima semana, del inicio de las obras del paseo que próximamente unirá Cibeles y la Puerta de Alcalá.

Aun así, otros temas, aunque más desapercibidos, también se han puesto sobre la mesa en este Pleno extraordinario. Desde la izquierda han querido recordar el conflicto en Gaza con chapas y camisetas portadas por concejales de Más Madrid, en apoyo a Palestina. También Maroto ha dejado reposando en el escaño una kufiya palestina, el pañuelo tradicional usado principalmente en dicho país.

Rubiño, por su parte, ha asegurado que las sanciones que ha anunciado Israel contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego, son "una medalla que llevan con orgullo".

En este sentido, unas palabras de Almeida han suscitado la polémica en el salón: "No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay genocidio en Gaza", acusando a la izquierda de promover el antisemitismo con sus declaraciones y de querer acabar con el Estado de Israel.

"En este momento están asesinando a niños y niñas en la Franja de Gaza. Callar ante una masacre es tomar partido por la inacción", ha argumentado Maroto en relación con el posicionamiento del primer edil.

También el futuro de este ha sido una de las cuestiones sacadas a relucir por la portavoz socialista. "Tiene que aclarar si quiere o no quiere seguir siendo alcalde", ha dicho Maroto en relación con unas recientes declaraciones sobre la posibilidad de no volverse a presentar a las elecciones de 2027 para la alcaldía de la capital tras ser padre por primera vez. "Es usted el que ha puesto fin a la 'era Almeida'".

Para concluir, el primer edil ha decidido poner fin al debate sobre este tema, asegurado que Maroto le ha dado "el mejor ánimo para presentarse", al afirmar que si no se presentara sería una "oportunidad para la izquierda".