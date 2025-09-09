El barrio más barato para alquilar en Madrid está a solo 20 minutos del centro: zonas verdes e ideal para familias

Encontrar un piso en Madrid se ha convertido en todo un reto. Los precios no dejan de subir y, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a día de hoy, una pareja joven destina de media un 43% de sus ingresos al alquiler.

Un porcentaje que supera con creces el 30% recomendado para poder llegar a fin de mes sin renunciar a gastos básicos como alimentación, transporte o cultura.

Ante esta situación, cada vez más familias buscan alternativas en barrios donde el precio de la vivienda sea más asequible, sin tener que renunciar a la cercanía con las zonas más céntricas.

Los jóvenes tienen dificultad para el alquiler. Istock

Por esta razón, la OCU ha analizado 114 barrios de la capital y ha detectado que todavía existen zonas con rentas mensuales por debajo de los 1.000 euros para pisos de 90 metros cuadrados en buen estado y con ascensor.

El barrio más barato de Madrid para alquilar actualmente es Pavones, en el distrito de Moratalaz, donde el alquiler medio ronda los 810 euros al mes.

Se trata de un precio muy por debajo de lo habitual en la ciudad, donde los anuncios de pisos similares superan con facilidad los 1.200 o incluso los 1.500 euros en barrios más céntricos o con mayor demanda.

Este barrio se encuentra a unos 20 minutos en coche del centro de Madrid y cuenta con varias líneas de autobús y una estación de metro (línea 9).

La estación de metro del barrio.

Está rodeado de zonas verdes, como el gran parque de la Cuña Verde de O’Donnell, lo que lo convierte en un entorno agradable para pasear, hacer deporte o disfrutar en familia.

Además, dispone de colegios, centros deportivos, comercios de barrio y centros de salud, lo que facilita la vida diaria sin necesidad de grandes desplazamientos.

Otro punto a favor de Pavones es que no está afectado por la presión turística que sí sufren otros barrios de la ciudad. Esto ayuda a mantener un ambiente más tranquilo y familiar, algo muy valorado por quienes buscan estabilidad y calidad de vida a un precio razonable.

Asimismo, según detalla la OCU, otros barrios como San Andrés y Los Rosales, en Villaverde, u Orcasitas y San Fermín, en Usera, también presentan alquileres por debajo de los 900 euros en pisos de tamaño medio.

Los barrios más baratos de Madrid para alquilar. Istock

Aunque se trata de distritos tradicionalmente obreros y con menor inversión en rehabilitación de viviendas, ofrecen buenas conexiones con el resto de la ciudad y servicios básicos al alcance.

Eso sí, hay que tener en cuenta que en estas zonas la calidad constructiva de muchos edificios es más baja y el porcentaje de viviendas reformadas es reducido. Aun así, para muchas familias y, en especial jóvenes que buscan independizarse, se presentan como una opción realista frente a la imposibilidad de acceder a barrios más céntricos o modernos.