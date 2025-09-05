La nueva calle de Madrid que se ha convertido en la más cara para vivir está en este castizo barrio: el m2 cuesta 19.000€

Madrid es una ciudad que ha crecido enormemente en los últimos años. Su renovación y remodelación ha sido constante. Tanto es así que hoy por es una de las mejores ciudades del mundo, con una gran calidad de vida. Sin embargo, es cierto que registra algunos problemas importantes.

Uno de ellos son los precios de la vivienda, los cuales se han disparado en los últimos años. Una tendencia que no va a parar en el futuro más próximo, ya que todos los expertos y analistas concuerdan en que la capital de España lleva una progresión que le hará parecerse a ciudades como Londres.

Sin embargo, aunque la tendencia es que los precios en Madrid siguen al alza, lo que sí ha cambiado en cierto modo es la distribución de esos barrios que se erigían como los más caros y exclusivos. Esos calificados de prohibitivos a los que solo tienen acceso unos pocos.

Por ello, zonas como el barrio de Salamanca siempre han sido identificados como la zona de Madrid en la que todo el mundo quería residir o, al menos, la más frecuentada por las personas más pudientes. No obstante, el hecho de que estas zonas se colapsaran y que los precios se dispararan ha hecho que ese crecimiento haya pasado a otros puntos de la capital.

De esta forma, para encontrar la calle más cara y exclusiva de Madrid ya no hay que buscar en zonas como Serrano o Goya. Ahora hay que mirar en un barrio que se ha convertido en uno de los que más de moda está. Se trata del Paseo de Recoletos, la nueva calle más cara de la capital.

¿Cuánto cuesta vivir en Recoletos?

Madrid es una ciudad abierta en la que todo el mundo tiene cabida. Sin embargo, hay algunas zonas que se han puesto más prohibitivas que otras, ya que los precios se han disparado de manera exponencial.

Una calle que ahora mismo se encuentra en límites prácticamente imposibles es el Paseo de Recoletos. Para sorpresa de muchos analistas y ciudadanos, esta es ahora la calle más cara de Madrid. Además, lo es con diferencia, ya que en muchas de sus zonas, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en torno a los 19.000 euros.

Este paseo conecta dos de las zonas más concurridas de Madrid, Cibeles y Colón. Y se encuentra muy cerca de otras calles con mucho glamour como Serrano o Velázquez, donde abundan los bares y restaurantes caros y las tiendas más exclusivas.

Ahora, el Paseo de Recoletos se ha convertido en la nueva Meca del lujo y de la exclusividad. Sobre todo porque no abunda el espacio y quien lo posee una vivienda cuenta con un tesoro único. Tiene unos 700 metros de largo y en él se cuentan algo más de unas 200 viviendas.

Una oferta residencial mínima que, por eso, ha elevado exponencialmente sus precios. Además, muchas de estas viviendas se encuentran en edificios señoriales del siglo XIX. Por ello es una zona tan única y con tanta demanda.

Muchos de estos pisos han sido rehabilitados en el más puro lujo, lo que ha hecho que el precio del metro cuadrado se haya disparado. Con la misma cantidad de espacio, el valor es infinitamente superior. Y además, en un entorno casi rompedor, muy diferenciado de lo que pueden ser zonas como Serrano, conocida como la Milla de Oro por sus tiendas de grandes firmas de lujo.

De momento, es una zona que no destaca por su ambiente comercial, sino por sus edificios clásicos y pequeños palacios rehabilitados con grandes jardines y un entorno que respeta la historia de Madrid en todo su esplendor.

La gran diferencia con zonas como Serrano, donde el metro cuadrado puede rondar los 17.000 euros, es que allí hay mucho más espacio y más alternativas con hasta cinco veces más viviendas. Quien posee un piso en Recoletos tiene un tesoro.

La clave de una zona que marca la diferencia es que Recoletos no se ha modernizado al mismo ritmo que lo ha hecho la mayoría de la ciudad de Madrid. Por eso sigue conservando el sabor y el aroma a historia, con muchos elementos originales restaurados respetando su idiosincrasia.

Eso sí, se trata de una zona que debido a su tamaño no permitirá encontrar grandes casas ni urbanizaciones. Pero eso sí, daremos con pisos amplios en un entorno tranquilo que actualmente está recibiendo a inversores internacionales con perfiles donde predomina el alto poder adquisitivo.