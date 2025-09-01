La 'vuelta al cole' más dura de Almeida tras ser padre: dudas sobre su continuidad y un plan para regular el cierre de parques

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, retoma este lunes el control del Consistorio tras unos meses de baja por paternidad, solo interrumpidos por alguna aparición telemática en el último pleno. Almeida vuelve a la carga en el ecuador de su mandato y con la incógnita de si repetirá en 2027.

Su particular ‘vuelta al cole’ será de lo más calurosa. Arropado por los 26 concejales del Ayuntamiento en un acto previsto para hoy, el regidor recuperará el bastón de mando de la ciudad de forma efectiva porque, como confesó la vicealcaldesa, siempre ha estado presente. "He tratado de no incordiarlo demasiado", se confesó Inma Sanz.

Después de la bienvenida, Almeida se centrará en su gran plan para Madrid antes de las elecciones de mayo de 2027, con demasiados frentes abiertos en el terreno urbanístico —tres grandes obras que deben concluir antes de esa fecha— y la duda sobre su continuidad.

En el Ayuntamiento confían en que esas tres actuaciones transformen de forma radical la imagen de la capital. A ellas se suma otro reto inmediato: la modificación de la normativa de cierre de parques.

Durante este verano, asociaciones vecinales —e incluso la oposición— han criticado los protocolos que obligan a cerrar los principales parques de Madrid, refugios climáticos para muchos, precisamente cuando más se necesitan. Almeida ya ha admitido en varias ocasiones que quiere “meter mano” a ese reglamento, y ahora lo añade a la lista de tareas pendientes para este 2025.

¿Candidatura en 2027?

Pese a los grandes planes que el alcalde proyecta para Madrid, todas las miradas se dirigen a su candidatura en las elecciones de 2027.

En su última aparición pública, en una entrevista con El Mundo, deslizó la idea de que estaba valorando repetir como regidor. El asunto ha copado la actualidad política de la semana, con sus compañeros de filas remarcando que es un “activo” para el PP de Madrid.

Este lunes, cuando comparezca ante los micrófonos, previsiblemente será la pregunta más repetida. Desde su equipo insisten, sin embargo, en que esa reflexión no es nueva: Almeida siempre se ha mostrado “sincero” con sus votantes y, consciente del peso que supone gestionar un Ayuntamiento como Madrid, nunca ha garantizado su permanencia.

La diferencia respecto a otras ocasiones es que ahora introduce la conciliación en la ecuación. No solo condiciona su continuidad a que sus planes para la ciudad se materialicen como espera, sino que su nueva faceta como padre jugará un papel determinante en la decisión.

Protocolo de cierre de parques

Una de las cuestiones que Almeida quiere afrontar con mayor premura es la revisión del protocolo de cierre de parques, una medida que lleva años en el debate social. Las cintas naranjas con el mensaje “Zona Restringida - Meteorología Adversa” se han convertido en una imagen habitual durante los veranos en Madrid.

Actualmente, la normativa establece que recintos como El Retiro y otros parques históricos se clausuren cuando se superan ciertos umbrales de temperatura y viento, con el objetivo de evitar accidentes por la caída de ramas y proteger el estado del arbolado.

El procedimiento se activa cada vez con más frecuencia en episodios de calor extremo o fuertes rachas de viento. El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Carabante, ha defendido en varias ocasiones la medida asegurando que “el 80% de las ramas caen durante el 1% del tiempo en el que se activan las alertas rojas”, lo que, en su opinión, prueba la eficacia del protocolo y garantiza la seguridad de los visitantes.

Desde la oposición, sin embargo, se han sucedido las críticas.

El PSOE reclama que se revisen los criterios actuales para evitar cierres totales y plantea medidas alternativas: elaborar mapas de riesgo en función del arbolado, habilitar accesos parciales en zonas seguras, garantizar el paso a la biblioteca Eugenio Trías incluso en alerta roja y actualizar el protocolo en coordinación con el Plan Director del Arbolado. A su juicio, estos cambios permitirían reforzar la seguridad sin privar a los madrileños de espacios que actúan como refugios climáticos en los días más extremos.

Almeida siempre se ha mostrado dispuesto a afrontar ese reto y, ahora, parece que es uno de sus objetivos en su particular 'vuelta al cole'.